بھارت میں نپاہ وائرس کا خطرہ، کورونا سے بھی زیادہ خطرناک، جانیے اس کی علامات اور احتیاطی تدابیر
اگر آپ کو تیز بخار اور سر درد ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ یہ صرف عام وائرل بخار نہیں ہے۔
Published : January 19, 2026 at 4:27 PM IST
حیدرآباد: مغربی بنگال میں نپاہ وائرس پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے، پچھلے ایک ہفتے میں پانچ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ پیر کو پہلے تصدیق شدہ کیس کے بعد سے، سرکاری حکام نے تقریباً 100 افراد کو گھر میں قرنطینہ میں رکھا ہے۔ مغربی بنگال میں نپاہ وائرس کے معاملات کی تصدیق کے بعد، ملک بھر کی کئی ریاستوں میں صحت کے محکموں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ تمل ناڈو میں، صحت کے حکام کو نگرانی اور تیاری کے اقدامات کو تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جھارکھنڈ کو بھی سخت چوکسی پر رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کی سرحد مغربی بنگال کے ساتھ ملتی ہے اور دونوں ریاستوں کے درمیان لوگوں کی اکثر آمدورفت ہوتی ہے۔ آئیے اس خبر کے ذریعے نپاہ وائرس کے خطرات اور اس سے بچاؤ کا طریقہ دریافت کرتے ہیں۔
نپاہ وائرس کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے؟
نپاہ وائرس ایک خطرناک وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر چمگادڑوں سے پھیلتا ہے۔ یہ خنزیر، بکری، گھوڑے، کتوں یا بلیوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ ابھی تک یہ بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی کہ چمگادڑ انسانوں میں یہ وائرس کیسے منتقل کرتے ہیں۔ تاہم، سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ چمگادڑوں کے فضلے اور تھوک کے ذریعے براہ راست جانوروں اور انسانوں کے درمیان پھیل سکتا ہے۔ مزید برآں، یہ ایک شخص سے دوسرے میں بھی پھیل سکتا ہے۔
یہ کیسے پھیلتا ہے؟
۔نپاہ وائرس متاثرہ جانوروں کے جسمانی رطوبتوں جیسے خون، پاخانہ یا تھوک کے ساتھ براہ راست رابطے سے پھیلتا ہے۔
۔نپاہ وائرس بنیادی طور پر متاثرہ جانوروں یا انسانوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے ساتھ ساتھ آلودہ کھانا کھانے سے پھیلتا ہے۔
۔بنگلہ دیش اور بھارت میں، یہ بیماری کچی کھجور کا رس (ٹاڈی) پینے، چمگادڑوں کے جزوی طور پر کھایا ہوا پھل کھانے اور چمگادڑوں کے کثرت سے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے منسلک ہے۔
نپاہ وائرس کی علامات
۔بخار
۔سر درد
۔جسم میں درد
۔قے
۔گلے میں خراش
شدید حالتوں میں
۔چکر آنا
۔بیہوش ہونا
۔سانس لینے میں دشواری
۔دماغ کی سوجن
۔کوما کا باعث بن سکتا ہے
احتیاطی تدابیر
۔کچے پھل یا پھلوں کا رس کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔
۔چمگادڑوں یا بیمار جانوروں سے دور رہیں۔
۔متاثرہ شخص سے رابطہ کرتے وقت محتاط رہیں۔
۔ہاتھ کی صفائی
یہ اتنا خطرناک کیوں ہے:
نپاہ وائرس جسم میں داخل ہونے کے پانچ دن سے دو ہفتوں کے اندر متعدی بن سکتا ہے۔ یہ دماغ کی شدید سوزش کا سبب بن سکتا ہے، جو ایک سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ درحقیقت اس کی ابتدائی علامات عام نزلہ زکام سے ملتی جلتی ہیں، جیسے بخار، شدید سر درد اور الٹی۔ یہ ایک یا دو دن کے اندر کوما یا موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک تحقیق کے مطابق، نپاہ وائرس کے کیسز کی شرح اموات 40 فیصد سے 76 فیصد تک ہے۔
کوئی خاص علاج دستیاب نہیں ہے: فی الحال، اس وائرس کے لیے کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے۔ کوئی خاص علاج بھی نہیں ہے جو انفیکشن کو مکمل طور پر ٹھیک کر سکتا ہے۔ علامات پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر مناسب علاج تجویز کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نپاہ وائرس سے متاثرہ شخص دوسروں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ایمرجنسی روم میں فوری علاج حاصل کرتا ہے۔
کلینیکل ٹرائلز: ہمارے ملک میں نپاہ وائرس کے انفیکشن کے علاج کے لیے مونوکلونل اینٹی باڈیز تیار کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ آئی سی ایم آر (انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ) نے پہلے ہی مونوکلونل اینٹی باڈیز تیار کی ہیں جو متاثرہ مریضوں میں نپاہ وائرس کو بے اثر کرتی ہیں۔ انہوں نے جانوروں میں ان اینٹی باڈیز کے کلینکل ٹرائلز کو کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ اب، آئی سی ایم آر تجارتی شراکت داروں کی تلاش کر رہا ہے تاکہ انہیں مقامی طور پر تیار کیا جا سکے۔ آئی سی ایم آر ان کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو وائرس پھیلنے کے دوران ہنگامی بنیادوں پر مونوکلونل اینٹی باڈیز تیار اور سپلائی کر سکتی ہیں۔