ایس آئی آر کا تیسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا، ووٹر نظرثانی کا کام 22 ریاستوں میں مکمل کیا جائے گا

ایس آئی آر کا تیسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا، ووٹر نظرثانی کا کام 22 ریاستوں میں مکمل کیا جائے گا
ذرائع کے مطابق جلد ہی 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی نظر ثانی ہونے جا رہی ہے۔
Published : December 26, 2025 at 5:19 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن کے ذرائع نے جمعہ کے روز دعویٰ کیا کہ ملک بھر کی باقی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کا تیسرا مرحلہ جلد ہی شروع ہوگا۔ فی الحال ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتخابی پینل کے ذریعے کرایا جا رہا ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، لکشدیپ، تمل ناڈو، مغربی بنگال، کیرالہ اور پڈوچیری جیسی انتخابی پابند ریاستیں بھی شامل ہیں۔
آسام میں، ای سی آئی اس وقت ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کر رہی ہے۔ ریاست میں اگلے سال کے اوائل میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔
قانونی دفعات کے مطابق ای سی آئی کو ووٹر لسٹیں تیار کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ ان فہرستوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ ہر الیکشن سے پہلے یا جب بھی ضروری سمجھے ووٹر لسٹوں میں نظر ثانی کا حکم دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاری نقل مکانی موجودہ ووٹر لسٹ میں متعدد تبدیلیوں کا باعث بنی ہے۔
اس کے نتیجے میں متعدد مقامات پر ووٹرز کا اندراج ہوا ہے اور فوت شدہ افراد کو فہرستوں سے نکالنے میں ناکامی ہے۔ یہ اس مشق کو مرحلہ وار کر رہا ہے۔
پولنگ پینل کے مطابق ایس آئی آر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی اہل شہری باہر نہ جائے اور کوئی نااہل شخص ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو۔
قابل ذکر ہے کہ ایس آئی آر کا پہلا مرحلہ اس سال اسمبلی انتخابات سے قبل بہار میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس مشق کے "کامیاب" ہونے کے بعد پولنگ پینل نے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا۔ ریاست میں ایس آئی آر کے تحت کوئی اپیلیں نہیں تھیں۔
28 ریاستوں اور آٹھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے، پولنگ پینل نے اب تک بہار، نو دیگر ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر کا انعقاد کیا ہے۔ آسام میں ابھی بھی خصوصی نظر ثانی جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پول پینل نے اب تک 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سے 13 میں ایس آئی آر کا احاطہ کیا ہے۔ آسام میں ایس آر اپنے آخری مراحل میں ہے۔ ایس آئی آر کا عمل اب 22 ریاستوں میں شروع ہوگا۔
ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، ای سی آئی ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا پول پینل جلد ہی باقی 22 ریاستوں اور یو ٹی میں ایس آئی آر شروع کرے گا۔"
تاہم انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ پول پینل کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار ہفتہ کو اڈیشہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، "چیف الیکشن کمشنر کل اڈیشہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ ایس آئی آر میں باقی ریاستوں کا بھی دورہ کریں گے۔" واضح رہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے حال ہی میں تلنگانہ کا دورہ کیا تھا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے حیدرآباد میں بی ایل اوز سے بات چیت کی۔
بی ایل او کیا ہے؟
بی ایل او ایک مقامی سرکاری یا نیم سرکاری اہلکار ہوتا ہے جو ایس آئی آر کے عمل میں شامل ہوتا ہے۔ انہیں مقامی ووٹروں کے بارے میں گہرائی سے علم ہے اور وہ اسی پولنگ ڈسٹرکٹ کے ووٹر ہیں۔ وہ ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد کے لیے اپنے مقامی علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
بی ایل اوز نچلی سطح پر پول پینل کے نمائندوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ وہ رول پر نظرثانی کے عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اپنے تفویض کردہ پولنگ ایریا کے لیے ووٹر لسٹ سے متعلق درست فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔
تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ذریعہ ایکس پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں، "چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے ووٹر لسٹ کی درستگی، ایس آئی آر، بروقت شکایات کا ازالہ، اور درست اور غلطی سے پاک فہرستوں کو یقینی بنانے کے لیے آپریشنل رہنما خطوط پر اپنا وسیع تجربہ اور علم شیئر کیا۔"