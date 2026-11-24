سپریم کورٹ یو اے پی اے کیس میں شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانت کی درخواستوں پر بدھ کو سماعت کرے گا
کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔
Published : November 24, 2026 at 4:18 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ بدھ کو شرجیل امام اور عمر خالد کی درخواستوں پر سماعت کرے گی جس میں دہلی ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیاہے۔انہیں شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش سے متعلق غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمے میں ضمانت سے انکار کیا گیا تھا۔
کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ اس کیس کی سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواستوں میں کارکنوں نے ضمانت کی درخواست کی ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ استغاثہ محفوظ گواہوں کی جانچ کرنے میں ناکام رہا ہے اور سپریم کورٹ کی طرف سے عائد کردہ ایک سال کا اسٹے ختم ہونے والا ہے۔
شرجیل امام کی درخواست میں کہا گیا کہ چارج شیٹ 25 ستمبر 2020 کو دائر کی گئی تھی، جس میں 18 ملزمان کو مقدمے کا سامنا ہے اور استغاثہ نے 900 سے زائد گواہوں کا حوالہ دیا ہے، جن میں 47 محفوظ گواہ بھی شامل ہیں۔
خالد نے اپنی درخواست میں محفوظ گواہوں پر جرح کرنے میں ناکامی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک سال کے قیام کی مدت ختم ہونے کے بعد انہیں طویل عرصے تک جیل میں رکھنے سے آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہوگی۔ امام نے دلیل دی کہ زیر سماعت کے طور پر چھ سال اور نو ماہ گزارنے کے باوجود استغاثہ ایک بھی گواہ پر جرح نہیں کر سکا۔
دہلی ہائی کورٹ نے 30 ستمبر کو خالد اور امام کو فروری 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے پیچھے "بڑی سازش" سے متعلق یو اے پی اے کیس میں ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔
عدالتی نظم و ضبط کا حوالہ دیتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے 5 جنوری کے حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا، جس نے دونوں ملزمان کو محفوظ گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد یا ایک سال کے بعد، جو بھی پہلے ہو، ضمانت کے لیے درخواست دینے کی ہدایت کی تھی۔ خالد اور امام نے نچلی عدالت کے 4 جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا، جس نے تیسری بار ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔
ٹرائل کورٹ نے ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ عدالت نے کہا کہ اس کے پاس سپریم کورٹ کے 5 جنوری کے حکم کی تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے وہ نہ تو درخواست پر غور کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ریلیف دے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ جنوری میں، دونوں ملزمان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے کردار دوسرے شریک ملزمان سے الگ تھے اور وہ مبینہ سازش کے نظریاتی ماسٹر مائنڈ تھے۔
خالد اور امام کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر فروری 2020 کے فسادات کے مرکزی سازش کاروں میں شامل ہونے کا الزام ہے جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔
2 ستمبر 2025 کو ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بنچ نے خالد اور امام کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 5 جنوری کو سپریم کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا تاہم شریک ملزمان گلفشہ فاطمہ، میران حیدر، شفا الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو ریلیف دے دیا۔
جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ نے تب ریمارکس دیے کہ خالد اور امام کے خلاف یو اے پی اے کے تحت پہلی نظر میں مقدمہ بنایا گیا تھا۔ مقدمے کی سماعت میں تاخیر ہونے کی ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ خالد اور امام جو 2020 سے جیل میں ہیں محفوظ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جانے کے بعد، یا حکم کی تاریخ سے ایک سال گزر جانے کے بعد ضمانت کی نئی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔
22 مئی کو سپریم کورٹ نے شریک ملزمان عبدالخالد سیفی اور تسلیم احمد کو چھ ماہ کی عبوری ضمانت منظور کی اور یو اے پی اے کے تحت ضمانت کی سخت شرائط کو دیکھتے ہوئے، زیر سماعتوں کی طویل قید کے معاملے کو بڑی بینچ کو بھیج دیا۔