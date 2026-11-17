سپریم کورٹ 9 دسمبر کو ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں کے الزامات سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرے گا
درخواست میں الیکشن کمیشن سے ملک بھر میں ایس آئی آر کے عمل سے متعلق 48 تحریری سوالات پوچھنے کی اجازت طلب کی گئی ہے۔
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو کہا کہ وہ 9 دسمبر کو مختلف درخواستوں کی سماعت کرے گی، جن میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور اپوزیشن کے دیگر لیڈران آل انڈیا انا دراوڑ منیترا کزگم (اے آئی ایم آئی ایم) کی جانب سے ووٹروں کے ناموں کو بڑے پیمانے پر حذف کرنے اور انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر) کے دوران بے قاعدگیوں کے الزامات کے بارے میں دائر کی گئی درخواستیں بھی شامل ہیں۔
چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ منگل کو درخواستوں کی سماعت کرنے والا تھا۔ تاہم، دوپہر کے اجلاس میں پہلے سے زیر التواء ایک اور معاملے کی سماعت کی وجہ سے معاملہ ٹال دیا گیا۔
چیف جسٹس نے کہا کہ خصوصی بنچ ساڑھے تین بجے دوسرے معاملے کی سماعت کرے گا۔ سینئر وکیل کپل سبل نے راہول گاندھی اور 'انڈیا' اتحاد کے دیگر رہنماؤں کی طرف سے دائر درخواست کا حوالہ دیا۔
اس درخواست میں الیکشن کمیشن سے ملک بھر میں ایس آئی آر کے عمل اور فیصلہ سازی کے عمل سے متعلق 48 تحریری سوالات پوچھنے کی اجازت طلب کی گئی ہے۔
سبل نے کہا، "ہم الیکشن کمیشن سے کچھ سوالات کے جواب مانگ رہے ہیں، کمیشن اس دوران ان کا جواب دے سکتا ہے۔" چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہم تاریخ طے کر رہے ہیں، سوالات کے حوالے سے آپ کی درخواست بھی سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے۔
راہول گاندھی اور دیگر اپوزیشن لیڈروں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) اور الیکشن کمیشن کی جانب سے دونوں الیکشن کمشنر حلف نامہ داخل کریں اور ایس آئی آر کی منظوری، انتخابی فہرستوں سے ناموں کو مبینہ طور پر حذف کرنے اور الیکشن کمیشن کے آن لائن ووٹر رجسٹریشن سسٹم میں کی گئی تبدیلیوں سمیت مختلف مسائل پر جواب دیں۔
درخواست میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے واقعی ایک اجتماعی ادارے کے طور پر ملک گیر ایس آئی آر سے متعلق فیصلے کیے ہیں یا کیا چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے دیگر الیکشن کمشنروں کی جانکاری، منظوری یا رضامندی کے بغیر کمیشن کے اختیارات کا استعمال کیا ہے۔
درخواست گزاروں نے آن لائن فارم 6 میں کی گئی تبدیلیوں اور ای سی آئی نیٹ اور ای آر او نیٹ ووٹر لسٹ ڈیٹا بیس کے کام پر بھی سوال اٹھایا، جو ان کے بقول مرکزی اور غیر شفاف تھے۔
اس میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ سوالوں کے جوابات حلف نامہ کے ذریعے ڈپٹی الیکشن کمشنر بھانو پرکاش یترو، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار، الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو، وویک جوشی اور الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن ٹیکنالوجی کو دینے کی درخواست کی گئی ہے۔
راہل کے ساتھ، کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے اور سوگتا رائے، اکھلیش یادو، تیجشوی یادو، سنجے راوت، ایم اے بے بی، ڈی راجہ، مہوا ماجھی، سپریا سولے، ای ٹی محمد بشیر، تھول تھرومالاوان اور سجات احمد کچلو اس کیس میں شریک درخواست گزار ہیں۔