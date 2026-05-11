سپریم کورٹ نے ہندو قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج کر دی، یہاں جانیں کیا ہے پورا معاملہ
سپریم کورٹ نے ہندو قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی پر سماعت سے انکار کرتے ہوئے اسے خارج کر دیا۔
Published : May 11, 2026 at 3:42 PM IST
نئی دہلی: پیر کو سپریم کورٹ نے ہندو میرج ایکٹ کے اندر ایک مخصوص شق کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کردیا۔ یہ شق اکیلے بیوی کو طلاق حاصل کرنے کا حق دیتی ہے اگر، شوہر کے خلاف نان نفقہ کے حکم کے بعد، ایک سال یا اس سے زیادہ مدت تک ساتھ رہنا دوبارہ شروع نہیں کرتے۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل سپریم کورٹ کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے درخواست گزار کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذاتی دشمنی کے لیے مفاد عامہ کی عرضی کا استعمال نہ کرے۔ پی آئی ایل پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے، سی جے آئی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، "مجھے امید ہے کہ آپ قانون کا مطالعہ صرف مینٹننس پروسیجر کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔"
بنچ قانون کے ایک طالب علم جتیندر سنگھ کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی جو ذاتی طور پر حاضر ہوئے اور ہندو میرج ایکٹ کے تحت طلاق کی شرط کی 'جینڈر نیوٹرل' کی تشریح کا مطالبہ کیا۔
ہندو میرج ایکٹ، 1955 کا سیکشن 13(2)(3)، صرف بیوی کو طلاق لینے کا حق دیتا ہے—خاص طور پر ایسی صورتوں میں جہاں شوہر کے خلاف جاری ہونے والے نگہداشت کے حکم نامے کے بعد ایک سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ایک ساتھ رہنا دوبارہ شروع نہیں ہوا ہو۔
سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے عرضی گزار سے پوچھا کہ وہ اس مخصوص دفعات سے ذاتی طور پر کس طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سی جے آئی نے استفسار کیا، "اس نے آپ کو ذاتی طور پر کیسے متاثر کیا ہے؟ ۔۔۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پوری جنس کی نمائندگی کرتے ہیں؟"
درخواست گزار نے کہا کہ وہ گزشتہ سات یا آٹھ سالوں سے شادی مقدموں میں شامل رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس شق کو صنفی طور پر غیر جانبدار ہونا چاہیے اور تمام افراد پر یکساں طور پر لاگو ہونا چاہیے۔ بنچ نے کہا، "آپ اس پی آئی ایل کے ذریعے ذاتی انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
سی جے آئی نے کہا، "میں چاہتا تھا کہ آپ بالکل اس بات کو تسلیم کریں۔" "کیوں نہ ہم آپ پر جرم کے مطابق سزا مسلط کریں؟" جسٹس باغچی نے کہا کہ مقننہ خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی دفعات نافذ کرنے کی مجاز ہے اور اسے آئین کے تحت ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بنچ نے مزید کہا کہ ریاست کو بھی خواتین اور بچوں کے لیے خصوصی قوانین بنانے کا اختیار حاصل ہے۔ دلائل سننے کے بعد بنچ نے درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔
