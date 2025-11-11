ایل این جے پی اور اس سے آگے کی کہانی: لاپتہ افراد کی تلاش، خاموش وارڈز، غم زدہ گھر اور سڑکیں
دہلی میں ہونے والے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔
Published : November 11, 2025 at 5:51 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 6:45 PM IST
نئی دہلی: پرانی دہلی میں پیر کی پرامن صبح شام تک افراتفری میں بدل گئی جب شام 6بجکر 52 منٹ پر بجے لال قلعہ اور چاندنی چوک مارکیٹ کے علاقے کے قریب ہنڈائی آئی ٹیونٹی کار میں زور دار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے، جس سے اس شام شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایمبولینسوں نے زخمیوں کو فوری طور پر لوک نائک اسپتال پہنچایا، جہاں اہل خانہ اپنے پیاروں کی تلاش میں رات بھر جمع رہے۔
دھماکے کے بعد اسپتال کا ماحول کشیدہ ہوگیا۔ پریشان رشتہ داروں کے ہجوم نے رات گئے تک اپ ڈیٹس کا انتظار کیا، لیکن اہم وارڈوں میں داخلے پر سخت پابندی عائد رہی۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہیں کل رات تک حکام کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں ملی۔ جیسے ہی ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اہل خانہ اپنے پیاروں کے نام سننے کی امید میں کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگے۔
پیر کی شام ہونے والے دھماکے کے بعد سے اپنے کزن سمیر خان سے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی میں انتظار خان نے کہا، "میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھاگ رہا ہوں، حکام سے رابطہ کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی معلومات دینے کو تیار نہیں ہے۔ میری کوششیں بے سود رہی ہیں۔" "ہمیں بتایا گیا کہ سمیر زخمی ہے، لیکن وہ ہمیں کال نہیں کر سکا کیونکہ اس کا فون گم ہو گیا تھا۔ کسی نے ہمیں بتایا کہ اسے ایل این جے پی میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم اسی شام یہاں آئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے۔" اہل خانہ کا کہنا ہے کہ حکام کی خاموشی صورتحال کو مزید ناقابل برداشت بنا رہی ہے۔
مغربی اتر پردیش میں، دھماکے کا اثر دہلی سے بہت دور محسوس کیا گیا، جب لاشیں اپنے آبائی شہروں کو لوٹنے لگیں، ہر ایک کی اپنی کہانی، اپنی ادھوری زندگی۔
میرٹھ میں راشد نگر کی تنگ گلیوں میں جب محسن کی لاش گھر لائی گئی تو سوگ کی فضا چھا گئی۔ 30 سالہ محسن اپنے خاندان کی کفالت کے لیے دہلی میں بطور ڈرائیور کام کرتے تھے۔ پڑوسی خاموشی سے جمع ہو گئے جبکہ ان کی ماں، بغیر سہارے کے کھڑی نہ ہو سکیں، ایک لفظ دہراتی رہیں: "وہ صرف کام پر گیا تھا... وہ صرف کام پر گیا تھا۔"
محسن کے والد پاس بیٹھے تھے، لپٹی ہوئی لاش کو دیکھ رہے تھے، کھوئے اور بالکل اداس۔ محسن نے اپنے پیچھے بیوی، ایک سکول جانے والی بیٹی اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ ایک رشتہ دار نے کہا، "وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ ایک دن ایک چھوٹا سا گھر بنائے گا۔ کل رات وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔"
شاملی میں جب نعمان کی لاش گھر لائی گئی تو سینکڑوں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہوگئے۔ وہ اپنے چھوٹے کاسمیٹکس ڈسٹری بیوشن کے کاروبار کے لیے سامان خریدنے دہلی آیا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی فرقان نے کہا، "اس نے ہمیں بتایا کہ وہ شام تک واپس آجائے گا۔ لیکن وہ ایک تابوت میں واپس آیا،" ان کے چھوٹے بھائی فرقان نے کہا۔ علاقے میں، نعمان دوسروں کو روزگار تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے جانا جاتا تھا اور اسے ایک نرم مزاج، عاجز اور انسان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ ایمبولینس کو دیکھ کر اس کی ماں بے ہوش ہو گئیں۔
امان اور نعمان کے دوست وراثت خان نے بتایا کہ "وہ چاندنی چوک میں خریداری کر رہے تھے اور واپس آ رہے تھے جب دھماکہ ہوا۔ مجھے فون آیا کہ وہ زخمی ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے"۔
امروہہ میں دو خاندان ایک ساتھ ماتم کر رہے ہیں۔ بچپن کے دوست اشوک کمار اور لوکیش اگروال اسی دھماکے میں مارے گئے تھے۔ لوکیش دہلی کے ایک اسپتال میں اپنے رشتہ دار سے ملنے گیا تھا۔ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب اس کی ملاقات اشوک سے ہوئی۔ دھماکہ کچھ دیر بعد ہوا۔
اشوک نے اپنے پیچھے تین بچے چھوڑے ہیں: دو بیٹیاں اور ایک چھ سالہ بیٹا۔ زمین پر بیٹھی اسشوک کی بہن نے روتے ہوئے کہا، "وہ روزانہ کام کرتے تھے تاکہ بچے پڑھ سکیں۔ اب ہم ان کی کفالت کیسے کریں گے؟"
لوکیش کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ وہ خاندان میں سب سے زیادہ بھروسہ مند شخص تھا، جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے فون کرنے والا پہلا شخص تھا۔ اب گھر رشتے داروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن بچوں کی ہر فرمائش کا جواب دینے والا کوئی نہیں، جو پوچھتے رہتے ہیں کہ پاپا کہاں ہیں؟
شراوستی میں، ٹیلی ویژن پر دھماکے کی خبر نشر ہونے کے بعد دنیش مشرا کی موت کی خبر ان کے اہل خانہ تک پہنچی۔ دنیش چاوڑی بازار میں گریٹنگ کارڈ کی دکان پر 12 سال سے کام کر رہے تھے۔ ان کے والد نے بتایا کہ وہ بیٹے کو فون کال کرتے رہے لیکن فون بند رہا۔ ان کی اہلیہ رینا صدمے میں ہیں اور ان کی دو بیٹیاں اور بیٹا ان کے ساتھ ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کے غم کی وجہ پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا۔
"دنیش صرف پیسہ کمانے کے لیے دہلی گیا تھا تاکہ ہم زندہ جی سکیں،" ان کے والد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ "اب تو زندگی بھی بھاری لگنے لگی ہے۔"
شاستری پارک کے ایک 35 سالہ ای رکشہ ڈرائیور جُمن اس دھماکے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ان کے چچا ادریس نے بتایا، "وہ چاندنی چوک پر مسافروں کو اتارنے گیا تھا۔ ای رکشہ کا جی پی ایس آخری بار لال قلعہ کے قریب دیکھا گیا تھا۔ پھر سگنل غائب ہو گیا۔"
زخمی
زخمیوں میں اتراکھنڈ کے 28 سالہ ہرشول بھی شامل ہیں۔ جو فروری میں اپنی ماں، بھائی اور منگیتر کے ساتھ اپنی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دہلی آئے تھے۔ دھماکے میں شیشے کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر لگا۔ ان کے والد نے آہستگی سے کہا، "ہم خوشی کے لیے کپڑے چن رہے تھے، اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ شادی کب ہو گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔"
ایل این جے پی ہسپتال کے باہر کچھ خاندان لاشوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ صرف خبروں کے انتظار میں تھے۔ آس پاس کے بازاروں میں دکانیں پولیس کے احکامات کی وجہ سے نہیں بلکہ مرنے والوں کے احترام کی وجہ سے بند تھیں۔ ایک دکاندار نے آہستگی سے کہا، "لوگ شادی کے کپڑے خریدنے آئے تھے، اب گھر والے سفید کفن خرید رہے ہیں۔"
تفتیش جاری ہے
دہلی پولیس، این آئی اے، این ایس جی اور ایف ایس ایل مشترکہ طور پر دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سفید آئی ٹیونٹی کار لال قلعہ کے پارکنگ ایریا کے قریب دھماکے سے تقریباً تین گھنٹے قبل کھڑی تھی اور ڈرائیور اکیلا دکھائی دے رہا ہے۔ دھماکے سے چند لمحے قبل گاڑی باہر نکل گئی۔
علاقے سے 100 سے زیادہ سی سی ٹی وی کلپس اور موبائل فون ڈمپ ڈیٹا کی جانچ کی جا رہی ہے۔ یواے پی اے دھماکہ خیز مواد ایکٹ اور تعزیرات ہند کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگ کی صدارت کی اور کہا کہ ذمہ داروں کو بخشا نہیں جائے گا۔دوسری جانب پی ایم مودی بھوٹان کے دو روزہ دورے پر ہیں۔انہوں نے بھاٹان میں کہا کہ دہلی دھماکوں کے تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔