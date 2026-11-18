'آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا' اعظم کی ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرنے پر سپریم کورٹ نے ای ڈی کی سرزنش کی
ہائی کورٹ نے ای ڈی کو تفصیلی جوابی حلف نامہ جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے۔
Published : November 18, 2026 at 3:38 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے میں سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو دی گئی عبوری ضمانت پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔
تاہم جسٹس سوریا کانت، جسٹس جویمالیہ باگچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بنچ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی اس درخواست کو جمعرات کے روز سماعت کے لیے فہرست میں شامل کرنے پر اتفاق کر لیا، جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے 17 نومبر کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت اعظم خان کو مذکورہ مقدمے میں عبوری ضمانت دی گئی تھی۔
"آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ انہیں عبوری ضمانت پر رہنے دیں،" بنچ نے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو سے کہا کہ جو ای ڈی کی جانب سے پیش ہوئے تھے اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ عبوری ضمانت کے معاملے پر 'اسٹیٹس کو' (موجودہ صورتحال برقرار رکھنے) کا حکم دیا جائے۔
اس معاملے کو فوری سماعت کے لیے پیش کرنے کی درخواست کرتے ہوئے، راجو نے بنچ سے استدعا کی کہ اس عرضی کو آج ہی سماعت کے لیے فہرست میں شامل کیا جائے۔
قانونی افسر نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے اعظم خان کو عبوری ضمانت دے دی ہے، اور قرار دیا ہے کہ ای ڈی انہیں حراست میں لیتے وقت گرفتاری کی تحریری وجوہات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔
راجو نے کہا کہ عبوری ضمانت اس طرح دی گئی ہے جیسے عبوری مرحلے پر ہی کوئی حتمی حکم صادر کر دیا گیا ہو، اور مزید کہا کہ یہ حکم جلد بازی میں دیا گیا۔ راجو نے دلیل دی کہ ای ڈی نے گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن خان نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بینچ نے کہا کہ وہ اس معاملے کو سماعت کے لیے مقرر کرے گا۔
قانونی افسر نے استدعا کی کہ درخواست کو آج ہی یا جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بصورتِ دیگر وہ باہر آ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ اسٹیٹس کو (موجودہ صورتحال برقرار رکھنے) کا حکم دیا جائے۔ بینچ نے کہا کہ ای ڈی کی درخواست جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی۔
ہائی کورٹ نے یہ حکم خان کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست پر جاری کیا۔ خان نے ہائی کورٹ سے اس وقت رجوع کیا جب سپریم کورٹ نے 5 نومبر کو ان کی اس درخواست کو منتقل کرنے کی ہدایت دی، جس میں انہوں نے 31 اکتوبر کو ای ڈی کی جانب سے اپنی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔
ہائی کورٹ نے ای ڈی کو تفصیلی جوابی حلف نامہ جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا جبکہ خان کو اپنا جوابی بیان جمع کرانے کے لیے 10 دن کی مہلت دی۔ کیس کی اگلی سماعت 10 دسمبر کو مقرر کی گئی ہے۔
پیر کے روز، ہائی کورٹ نے ای ڈی کو ہدایت دی تھی کہ وہ ایک حلف نامہ جمع کرائے جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آیا منی لانڈرنگ کیس میں خان کو گرفتار کرتے وقت انہیں گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا تھا یا نہیں۔
ای ڈی نے 10 بار کے رکن اسمبلی کو 31 اکتوبر کو رام پور ڈسٹرکٹ جیل کے باہر سے گرفتار کیا، جب وہ 'ڈوئل پین' فراڈ کیس میں ضمانت پر رہا ہو کر باہر آئے ہی تھے۔
ہائی کورٹ نے منگل کے روز مشاہدہ کیا کہ فریقین کے متضاد دلائل پر غور کرنے اور اس نکتے کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے کہ درخواست گزار کو 31 اکتوبر کو ایک دوسرے مقدمے میں جیل سے جسمانی رہائی ملنے کے فوراً بعد جیل کے دروازے پر ہی حراست میں لے لیا گیا تھا، یہ امر موجودہ کارروائی کے تعصب پر مبنی اور بدنیتی پر مشتمل ہونے کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ رٹ پٹیشن کے ساتھ منسلک دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرفتاری کا میمو، گرفتاری کی وجوہات اور موجودہ مقدمے میں درخواست گزار کے ملوث ہونے کے حوالے سے شواہد، انہیں ریمانڈ کے لیے پیش کیے جانے سے قبل تحریری طور پر فراہم نہیں کیے گئے تھے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کو مذکورہ بالا امور کے بارے میں زبانی طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے مذکورہ دستاویزات وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔
خان کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ یہ گرفتاری آئین کے آرٹیکل 22(1) اور ’منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ‘ کی دفعہ 19(1) کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ یکم نومبر کو غازی آباد میں سی بی آئی کی ایک خصوصی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیے جانے سے قبل خان کو گرفتاری کی تحریری وجوہات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔
ہائی کورٹ میں اعظم خان کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے، ای ڈی کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ افسران نے رام پور جیل کے باہر دستاویزات حوالے کرنے کی کوشش کی، لیکن خان نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
ای ڈی کی یہ کارروائی منی لانڈرنگ کی اس تفتیش کے نتیجے میں عمل میں آئی جس کا تعلق ’مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ‘ سے ہے۔ ایک ایسا ادارہ جسے اعظم خان نے قائم کیا اور وہی اس کا انتظام سنبھالتے ہیں۔