نیشنل ہیرالڈ کیس میں گاندھی خاندان کو بڑی راحت، عدالت نے ای ڈی کی چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے کر دیا انکار
منگل کو دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں گاندھی خاندان کو اہم راحت دی ہے۔
Published : December 16, 2025 at 12:08 PM IST
نئی دہلی: نیشنل ہیرالڈ کیس میں گاندھی خاندان کے لیے ایک بڑی راحت میں، دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے ای ڈی کی چارج شیٹ پر نوٹس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ راؤس ایونیو کورٹ نے نیشنل ہیرالڈ کیس میں راہل گاندھی، سونیا گاندھی اور پانچ دیگر کے خلاف ای ڈی کے منی لانڈرنگ کیس کا نوٹس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت کے مشاہدات کے اہم نکات یہ ہیں:
- عدالت نے ایف آئی آر کی کاپی فراہم کرنے سے بھی انکار کردیا۔
- عدالت نے چارج شیٹ کا نوٹس لینے سے انکار کر دیا۔
- الزامات کی درستگی پر کوئی فیصلہ نہیں.
ای ڈی کے پاس کی گئی شکایت کی ایک کاپی اور ایک دستاویز
خصوصی جج وشال گوگنے، نے ای ڈی کی چارج شیٹ کا نوٹس لینے سے انکار کردیا۔ عدالت نے 7 نومبر کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔ 6 ستمبر کو ای ڈی نے سبرامنیم سوامی کی طرف سے 4 جولائی 2014 کو ای ڈی کے پاس دائر کی گئی شکایت کی ایک کاپی اور 30 جون 2021 کی ایک دستاویز جمع کرائی۔ سماعت کے دوران ای ڈی نے کہا کہ جن لوگوں نے کانگریس پارٹی کو چندہ دیا ان سے دھوکہ دہی کی گئی۔
VIDEO | National Herald Case: Advocate Shauryaveer Singh says, “Honourable court has given a big relief to the accused in the money laundering case because it was a private complainant known as Subramanian Swami who gave a baseless complaint against Honourable Sonia ji, Rahul ji… pic.twitter.com/zr4njSvwqr— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
اے جے ایل اصل میں نیشنل ہیرالڈ کا پبلشر
ای ڈی نے کہا کہ چندہ دینے والوں میں سے کچھ کو ٹکٹ دیے گئے تھے۔ راجو نے گاندھی خاندان کی اس دلیل کو چیلنج کیا کہ ان کا ایسوسی ایٹڈ جرنلز لمیٹڈ (اے جے ایل) پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے جے ایل اصل میں نیشنل ہیرالڈ کا پبلشر تھا۔
اے جے ایل کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن
کیس میں راہل گاندھی کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل آر ایس چیمہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اے جے ایل کو بیچنے کی کوشش نہیں کی بلکہ تنظیم کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ یہ تحریک آزادی کا حصہ تھی۔ چیمہ نے سوال کیا کہ ای ڈی اے جے ایل کا میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کیوں تیار نہیں کر رہا ہے۔ اے جے ایل کی بنیاد 1937 میں جواہر لال نہرو، جے بی کرپلانی، رفیع احمد قدوائی اور دیگر کانگریسی رہنماؤں نے رکھی تھی۔ چیمہ نے کہا کہ اے جے ایل کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں کہا گیا ہے کہ اس کی تمام پالیسیاں کانگریس کی ہوں گی۔
کمپنی کے قرض سے آزاد ہونے کے لیے قانونی اقدامات
سونیا گاندھی کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے دلیل دی کہ ای ڈی نے ایک حیران کن اور غیر متوقع کیس بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اور بھی حیران کن ہے۔ یہ منی لانڈرنگ کیس تھا جس میں اثاثوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سنگھوی نے دلیل دی کہ ینگ انڈین نے ایسوسی ایٹڈ جنرلز لمیٹڈ کو قرض سے آزاد کرنے کے لیے پوری کارروائی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ہر کمپنی قرض سے آزاد ہونے کے لیے قانونی اقدامات کرتی ہے۔
ذاتی شکایت کی بنیاد پر کارروائی
سنگھوی نے دلیل دی کہ ای ڈی نے برسوں سے کچھ نہیں کیا اور ذاتی شکایت کی بنیاد پر کارروائی شروع کی۔ 2 مئی کو عدالت نے اس معاملے میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی سمیت سات ملزمین کو نوٹس جاری کیا۔ ای ڈی نے 15 اپریل کو عدالت میں استغاثہ کی شکایت درج کرائی۔ ای ڈی نے اس معاملے میں کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور سام پتروڈا کو ملزم نامزد کیا تھا۔ ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کی دفعہ 44 اور 45 کے تحت شکایت درج کی تھی۔