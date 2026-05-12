نیٹ امتحان کے دوبارہ انعقاد کا عمل سات سے دس دنوں میں شروع ہو جائے گا: این ٹی اے ڈائریکٹر جنرل
این ٹی اے نےمنگل کو میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یو جی 2026 کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا،جو کہ 3 مئی کو منعقد ہوا تھا-
Published : May 12, 2026 at 10:09 PM IST
نئی دہلی: سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کی وجہ سے نیٹ یو جی 2026 کی منسوخی کی ذمہ داری لیتے ہوئے، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کے ڈائریکٹر جنرل ابھیشیک سنگھ نے منگل کو کہا کہ اگلے سات سے دس دنوں کے اندر دوبارہ امتحان کے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔
این ٹی اے نے منگل کو میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یو جی 2026 کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا، جو کہ 3 مئی کو منعقد ہوا تھا، اس کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے پیش نظر، اور حکومت نے مرکزی تفتیشی بیورو (سی بی آئی) کو بے ضابطگیوں کی تفصیلی تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔
سنگھ نے کہا میں دوبارہ امتحان کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ ملاقات کروں گا اور اگلے چند دنوں میں مکمل شیڈول اور تاریخوں کا اعلان کروں گا۔ ہم جلد از جلد امتحان کرانے کی کوشش کریں گے تاکہ میڈیکل کالجوں کے تعلیمی شیڈول اور داخلہ کے شیڈول میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ یہ عمل اگلے سات سے دس دنوں میں شروع ہو جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دوبارہ امتحان کے لیے امیدواروں سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی اور پہلے سے ادا کی گئی فیس واپس کر دی جائے گی۔
دریں اثنا، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے قومی اہلیت کم داخلہ ٹیسٹ کی منسوخی سے متعلق میڈیا کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔
سوالیہ پرچہ لیک ہونے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے سنگھ نے کہا، "سوال پیپرز کے لیک ہونے کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس صورتحال تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے بچوں، ان کے والدین اور پورے نظام کے لیے تشویشناک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امتحانی عمل میں 200,000 سے زیادہ لوگ شامل تھے۔"
سنگھ نے کہا یہ تمام متعلقہ افراد کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ جو کچھ ہوا اس کی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ یہ غلط تھا۔ ہم اسے منسوخ کر رہے ہیں (NEET-UG 2026) اور اسے دوبارہ کرانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ امتحان سے قبل طلباء کے درمیان پی ڈی ایف فارمیٹ میں گردش کرنے والے کچھ سوالات اصل سوالیہ پرچے سے ملتے جلتے پائے گئے، جس کے بعد ایجنسی نے میڈیکل داخلہ کے امتحان کو منسوخ کرنے کی سفارش کی۔
سنگھ نے کہا پورا سوالنامہ لیک نہیں ہوا تھا۔ لیک ہونے والے سوالات کی تعداد کی جانچ سی بی آئی کرے گی۔ ہم ایجنسی سے مجرموں کو پکڑنے اور اس معاملے میں سخت کارروائی کرنے کی اپیل کریں گے۔
این ٹی اے کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ 3 مئی کو ہونے والے امتحان کے چار کوڈ ورژن تھے۔ ان میں سے کوئی بھی سوالیہ پرچہ بازار میں نہیں ملا، نہ ہی کسی لیک ہونے کی تصدیق ہوئی۔ گردش کرنے والی پی ڈی ایف میں کئی سوالات تھے، جن میں سے کچھ امتحانی سوالیہ پیپر سے ملتے جلتے تھے۔
لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورا سوالیہ پرچہ لیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایک سوال بھی ہمارے سوالیہ پیپر سے میل کھاتا ہے تو، صفر برداشت اور صفر کی غلطیوں کے ہمارے عزم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور ہمارا پورا عمل متاثر ہوتا ہے۔ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے اور اس کے مطابق کارروائی کریں گے۔ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ طلباء کو گمراہ کرنے یا امتحان کے عمل کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔