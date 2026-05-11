وزیراعظم نوجوانوں کے سامنے جوابدہ ہیں، کب تک مستقبل برباد ہوتا رہے گا، پرینکا گاندھی
پرینکا نے کہا بی جے پی کے دور حکومت میں امتحانات کو لپیٹ میں لینے والی بدعنوانی ملک کے نوجوانوں کےمستقبل کو لوٹ رہی ہے۔
Published : May 11, 2026 at 8:58 PM IST
نئی دہلی: کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے پیر کو میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ یو جی میں مبینہ بے ضابطگیوں پر وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ وہ نوجوانوں کے تئیں جوابدہ ہوں اور نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کا یہ عمل کب تک جاری رہے گا۔
نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی کا انعقاد "مکمل حفاظتی پروٹوکول" کے تحت کیا گیا تھا اور یہ مبینہ بے ضابطگیوں میں راجستھان ایس او جی(خصوصی آپریشن گروپ) کی تحقیقات کی رپورٹوں کے درمیان تفتیشی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔
انڈر گریجویٹ سطح پر میڈیکل ایجوکیشن کورسز میں داخلہ لینے کے خواہشمند طلباء کے لیے قومی اہلیت-کم-داخلہ ٹیسٹ (نیٹ) کا انعقاد 3 مئی کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کیا تھا۔
پرینکا گاندھی نے ایکس پر پوسٹ کیا ایک بار پھر نیٹ یو جی امتحان میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بی جے پی کے دور حکومت میں پچھلے کئی سالوں سے امتحانات کو لپیٹ میں لینے والی بدعنوانی ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کو لوٹ رہی ہے۔ اس بار تقریباً 23 لاکھ طلباء کے مستقبل سے سمجھوتہ کیا گیا ہے۔"
پرینکا نے کہا کہ بچے نیٹ جیسے امتحانات کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سب کچھ خطرے میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہر امتحان کرپشن کا شکار ہوتا ہے۔
کانگریس لیڈر نے سوال کیا کہ اگر یہی بدعنوانی زمین پر جاری رہی تو پارلیمنٹ میں پیپر لیکس کے خلاف قیاس شدہ سخت قانون کا کیا فائدہ ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا وزیر اعظم ملک کے نوجوانوں کے سامنے جوابدہ ہیں، نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کرنے کا یہ عمل کب تک جاری رہے گا۔