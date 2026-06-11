کانگریس، مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف شروع کرے گی ملک گیر احتجاج
اس پلان پر آج 11 جون کو اے آئی سی سی کے تمام انچارجز اور ریاستی سربراہوں کی میٹنگ میں تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
Published : June 11, 2026 at 9:09 AM IST
نئی دہلی: بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے، کانگریس NEET اور CBSE کی بے ضابطگیوں، مہنگائی، بے روزگاری، ووٹ چوری، اور اب 'سیٹ چوری' کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کر رہی ہے۔
ملک گیر احتجاج کے لائحہ عمل کو 11 جون کو اے آئی سی سی کے تمام ریاستی انچارجز اور ریاستی یونٹ کے سربراہوں کی میٹنگ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ اس میٹنگ کی صدارت کانگریس کے سربراہ ملکارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کریں گے۔
کانگریس کی یہ بڑی میٹنگ آئی این ڈی آئی اے کے بینر تلے کانگریس کی جانب سے 25 اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ بلانے کے چند دن بعد ہوئی ہے۔ اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے 8 جون کو بلاک۔ بلاک نے مل کر کئی مسائل اٹھانے پر اتفاق کیا۔
کانگریس کے اندرونی ذرائع نے کہا کہ جب کہ پارٹی کے طلباء ونگ، NSUI اور یوتھ کانگریس نے کئی ریاستوں میں ایندھن کے بحران کی وجہ سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ NEET پیپر لیک ہونے اور CBSE بورڈ امتحانات کے انعقاد میں بدانتظامی کے خلاف کئی ریاستوں میں احتجاج کیا ہے، ریاستی اکائیوں کو ملک گیر جی جی مہم کی حمایت کرنے کے لیے خود کو دوبارہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔
اے آئی سی سی اوڈیشہ کے انچارج اجے کمار للو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم سب جمعرات کو دہلی میں کئی مسائل پر بات کرنے کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں۔ کانگریس مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف پہلے ہی سڑکوں پر ہے اور اپنے احتجاج کو تیز کرے گی۔ یہ اہم اپوزیشن پارٹی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔"
ہم امید کرتے ہیں کہ دیگر I.N.D.I.A. بلاک پارٹیاں بھی افواج میں شامل ہوں گی کیونکہ انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے والے مسائل کو اٹھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔' 10 جون کو اوڈیشہ کانگریس نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے پارلیمانی حلقہ سمبل پور میں NEET پیپر لیک ہونے کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔
دیگر مسائل کے علاوہ، کانگریس ریاستوں میں ووٹروں کی فہرستوں کی متنازعہ سمری انٹینسیو نظرثانی (SIR) کو الیکشن کمیشن کے ذریعے اٹھا رہی ہے تاکہ بی جے پی کے کہنے پر 'ووٹ چوری' کا الزام لگایا جا سکے۔ 10 جون کو، کانگریس نے مدھیہ پردیش میں اپنی راجیہ سبھا امیدوار میناکشی نٹراجن کی نامزدگی کی غلط طریقے سے منسوخی اور جھارکھنڈ میں بی جے پی کے حمایت یافتہ آزاد پرمل ناتھوانی کو اپنے کاغذات درست کرنے کے لیے دیے گئے وقت کا حوالہ دیتے ہوئے، 'سیٹ چوری' ایک نئی اصطلاح کا اضافہ کیا۔
کانگریس کے پاس نٹراجن کو راجیہ سبھا کے لیے منتخب کروانے کے لیے ایم ایل ایز کی مطلوبہ تعداد تھی، لیکن پھر بھی اسے اپنے ممبران اسمبلی کو بی جے پی کے مبینہ ہارس ٹریڈنگ سے بچانے کے لیے بنگلورو لے جانا پڑا۔ جھارکھنڈ میں، کانگریس اور جے ایم ایم نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے بالترتیب ایک دوسرے کے امیدواروں، پرناو جھا اور بیدیا ناتھ رام کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
جھارکھنڈ کے اے آئی سی سی انچارج کے. راجو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم نتھوانی کے کاغذات نامزدگی پر ریٹرننگ افسر کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار جمع کرائے جانے کے بعد، فارم کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ پارٹی جمعرات کو ان تمام مسائل پر بات کرے گی اور مزید کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔ ریاستی یونٹ پہلے ہی اس معاملے پر احتجاج کر رہی ہے۔"
10 جون کو، کانگریس نے دہلی میں الیکشن کمیشن میں مدھیہ پردیش کے معاملے میں نٹراجن سے متعلق شکایت درج کرائی، جب کہ ریاستی یونٹ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسر کے مبینہ غلط کاموں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ میناکشی نٹراجن بھی 11 جون کی میٹنگ میں شرکت کریں گی کیونکہ وہ تلنگانہ کی اے آئی سی سی انچارج ہیں۔
اے آئی سی سی عہدیدار اجے کمار کے مطابق، کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں ایس آئی آر کی خامیوں اور الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے درمیان مبینہ ملی بھگت کو اجاگر کرتی رہی ہیں، لیکن مدھیہ پردیش اور جھارکھنڈ میں راجیہ سبھا انتخابات سے متعلق حالیہ پیش رفت نے اسے ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے۔
اجے کمار نے کہا، "ایس آئی آر میں الیکشن کمیشن کا کردار شک کے دائرے میں تھا کیونکہ اس نے لاکھوں ووٹروں کو ہٹایا، بی جے پی کی مدد کی۔ الیکشن کمیشن بی جے پی کے حمایت یافتہ امیدواروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن ہمارے امیدواروں کے معاملے میں قوانین کی سختی سے پابندی کرتا ہے۔ یہ واضح طور پر دوہرا معیار ہے اور اسے عوام کی توجہ میں لانے کی ضرورت ہے۔"
کانگریس ہائی کمان جمعرات کو اپنی قومی میٹنگ کے دوران احتجاجی لائحہ عمل پر تبادلۂ خیال کرے گی۔ گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف ریاستی اکائیوں کے کام کا بھی جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ گرانڈ اولڈ پارٹی نے عوامی مسائل پر کیا اثر ڈالا ہے۔
اس کے علاوہ، کچھ تبدیلیاں جو اے آئی سی سی اور ریاستی سطح پر پائپ لائن میں ہیں، کانگریس کے سینئر لیڈروں کی میٹنگ کے دوران بھی تبادلۂ خیال کیا جا سکتا ہے۔ اندرونی ذرائع نے بتایا کہ کنکلیو خاص طور پر پنجاب، اتراکھنڈ، اتر پردیش، ہماچل پردیش، گوا، گجرات اور منی پور جیسی ریاستوں پر توجہ مرکوز کرے گا، جہاں 2027 میں اسمبلی انتخابات ہوں گے۔