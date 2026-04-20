فلائٹ کے اندر موجود مسافر اچانک گھبرا گئے اور رونے لگے، فلائی 91 میں 4 گھنٹے کی وہ خوفناک پرواز!
ہبلی جانے والی پرواز کو خراب موسم کی وجہ سے بنگلورو کی طرف موڑ دیا گیا جس سے جہاز میں سوار مسافر خوفزدہ ہو گئے۔
Published : April 20, 2026 at 4:40 PM IST
بنگلورو: حیدرآباد، تلنگانہ سے ہبلی، کرناٹک جانے والی علاقائی ایئر لائن Fly91 کی پرواز کو خراب موسم کی وجہ سے بنگلورو کی طرف موڑ دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ جہاز میں سوار تمام مسافر محفوظ ہیں۔ ہوائی جہاز نے تقریباً چار گھنٹے تک چکر لگایا اور آخر کار اتوار کی رات بنگلورو میں بحفاظت لینڈ کیا۔
اطلاعات کے مطابق فلائی 91 ایئر لائنز کی پرواز آئی سی 3401 حیدرآباد سے ہبلی کے لیے اتوار کی شام 4:30 بجے اترنے والی تھی۔ خراب موسم کی وجہ سے طیارہ اترنے سے قاصر تھا اور منڈاگوڈا، داونگیرے اور شیواموگا کے قریب آسمان میں چکر لگاتا رہا۔
ہبلی ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر روپیش کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "طیارے میں سوار 18 مسافر آسمان میں چکر لگانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔آخر کار طیارہ شام 7:30 بجے بنگلورو ہوائی اڈے پر اترا۔ تاہم طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں پائی گئی۔ طیارہ تقریباً چار گھنٹے تک فضا میں رہنے کے بعد مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
طیارے کی حرکت سے پریشان ایک مسافر نے روتے ہوئے اپنے اہل خانہ کو ویڈیو پیغام بھیجا۔ خوف سے روتے ہوئے کچھ مسافروں کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ بعد میں بنگلورو سے وہی طیارہ کل رات 9:30 بجے ہبلی ہوائی اڈے پر اترا۔ ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہبلی سے حیدرآباد جانے والے مسافروں کو محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے۔
ہوائی اڈے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حیدرآباد سے ہبلی جانے والی پرواز کو خراب موسم کی وجہ سے بنگلورو کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے موڑ معیاری حفاظتی طریقہ کار ہیں۔ اہلکار کے مطابق، ہوائی جہاز نے بنگلورو واپس آنے سے پہلے موسم میں بہتری کی امید میں تقریباً ایک گھنٹے تک ہبلی کے اوپر چکر لگایا۔
انہوں نے کہا کہ یہ معمول کا عمل ہے۔ ہوائی جہاز موسم کے بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کچھ دیر چکر لگاتے ہیں۔ یہ پائلٹ کا فیصلہ ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ بعد میں طیارہ شام 6:30 بجے کے قریب بنگلورو میں اترا اور موسم میں بہتری کے بعد اسے 11 بجے کے قریب ہبلی کے لیے روانہ کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جہاز میں 22 مسافر سوار تھے۔
حکام نے علاقے میں موسم کی وجہ سے دیگر پروازوں میں بھی اسی طرح کی رکاوٹوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی سے کولہاپور جانے والی ایک اور پرواز کو بھی گوا کی طرف موڑنا پڑا۔ اہلکار نے کہا کہ تمام مسافر محفوظ ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔فلائی 91 نے ایک بیان میں کہا کہ فلائٹ حیدرآباد سے سہ پہر 3 بجے روانہ ہوئی۔ اسے ہبلی کے قریب خراب موسم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد معیاری طریقہ کار کے مطابق پرواز کو بنگلورو کی طرف موڑ دیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ پرواز ہبلی اور پھر حیدرآباد میں اپنے اصل مقام پر واپس آئی۔فلائی 91 نے برقرار رکھا کہ حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا کہ ہبلی پر مختصر چکر اور اس کے بعد بنگلورو کی طرف موڑ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کا حصہ تھا اور ہوا بازی کے بہترین طریقوں کا حصہ ہے۔
اس میں کہا گیا فلائی 91کے پاس پائلٹس کیبن کریو اور ہوائی اڈے کے عملے کی ایک انتہائی ہنر مند ٹیم ہے جو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ہے۔ اس علاقائی ایئر لائن کا حفاظتی ریکارڈ بے مثال ہے۔ایئر لائن نے کہا کہ حیدرآباد سے ہبلی کی پرواز آسی 3401 میں کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ رپورٹس میں طیارے میں تکنیکی خرابی کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن یہ معلومات غلط اور بے بنیاد ہیں۔