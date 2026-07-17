محمد علی جوہر یونیورسٹی کے انہدام کا نوٹس واپس لیا جائے: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ

محمد علی جوہر یونیورسٹی کے انہدام کا نوٹس واپس لیا جائے: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ
ڈاکٹر الیاس نے کہاکہ یہ اقدام اعظم خان کے خلاف سیاسی انتقام اور مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں کمزور کرنے کی کوشش ظاہر ہوتا ہے۔
Published : July 17, 2026 at 5:53 PM IST
نئی دہلی : آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (آر ڈی اے) کی جانب سے محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 38 عمارتوں کے انہدام کے لیے جاری نوٹس کو جانبدارانہ، انتقامی اور غیر منصفانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ بورڈ نے حکومتِ اتر پردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کارروائی کو فوری طور پر روکا جائے اور انہدام کا نوٹس واپس لیا جائے۔
بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ کارروائی صرف ایک تعلیمی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے خلاف بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتیں ایک طرف مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی دور کرنے میں ناکام رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ادارے عوامی جدوجہد اور قربانیوں سے قائم ہوئے ہیں، انہیں مختلف انتظامی اور قانونی بہانوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
ان کے مطابق یہ اقدام ایک جانب اعظم خان کے خلاف سیاسی انتقام کی عکاسی کرتا ہے اور دوسری جانب مسلم معاشرے کو تعلیمی میدان میں مزید کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے آر ڈی اے کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 عمارتیں منظوری کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق متعلقہ عمارتیں اس وقت تعمیر ہوئی تھیں جب یہ علاقہ رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرۂ اختیار میں شامل ہی نہیں تھا، اس لیے اس وقت آر ڈی اے سے نقشہ منظور کرانے کی کوئی قانونی ضرورت نہیں تھی۔
انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کی تکنیکی یا قانونی خامی موجود بھی ہو تو اسے قانونی طریقۂ کار کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ برسوں کی محنت، وسائل اور عوامی تعاون سے قائم ہونے والی ایک جامعہ کی 38 عمارتوں کو منہدم کرنے کا فیصلہ نہ صرف غیر مناسب اور جابرانہ ہے بلکہ ملک کے تعلیمی مفاد کے بھی خلاف ہے۔ اس سے صرف ایک ادارہ یا ایک طبقہ متأثر نہیں ہوگا بلکہ قومی تعلیمی سرمائے کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے گا۔
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آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے حکومتِ اتر پردیش اور رام پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر فوری نظرِ ثانی کرتے ہوئے انہدام کا نوٹس واپس لے، قانونی مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرے اور ملک کے اس اہم تعلیمی ادارے کے تحفظ کو یقینی بنائے۔