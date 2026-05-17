ملک بھر میں ذوالحجہ کا چاند نظر نہیں آیا، 28 مئی کو عیدالاضحیٰ منائی جائے گی
Published : May 17, 2026 at 8:27 PM IST
حیدرآباد : ملک بھر کی مختلف رویتِ ہلال کمیٹیوں اور دارالقضاء اداروں نے اعلان کیا ہے کہ ماہِ ذوالحجہ 1447 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ اس اعلان کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں 19 مئی بروز منگل کو یکم ذوالحجہ اور 28 مئی بروز جمعرات کو عیدالاضحیٰ منائی جائے گی۔
بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے معروف دینی ادارہ ’’مرکزی دارالقضاء امارتِ شرعیہ‘‘ پھلواری شریف پٹنہ کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 29 ذیقعدہ 1447 ہجری مطابق 17 مئی 2026 کو چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا، تاہم مختلف مقامات سے موصولہ اطلاعات کے مطابق کہیں بھی چاند نظر آنے کی تصدیق نہیں ہوسکی۔ اس بنیاد پر اعلان کیا گیا کہ 18 مئی بروز پیر کو ذیقعدہ کی 30 تاریخ ہوگی جبکہ 19 مئی بروز منگل سے ذوالحجہ کا آغاز ہوگا۔
اسی طرح حیدرآباد کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن نے بھی اجلاس کے بعد اعلان کیا کہ شہر اور اطراف و اکناف میں مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نظر آنے کی کوئی معتبر شہادت موصول نہیں ہوئی۔ کمیٹی کے مطابق 19 مئی کو یکم ذوالحجہ اور 28 مئی بروز جمعرات کو عیدالاضحیٰ منائی جائے گی۔
مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں مختلف علماء کرام اور مفتیانِ عظام نے شرکت کی، جہاں رویتِ ہلال سے متعلق موصولہ اطلاعات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد باضابطہ طور پر اعلان جاری کیا گیا کہ شریعت کے مطابق چاند کی رویت ثابت نہ ہونے کے سبب ذیقعدہ کے تیس دن مکمل کیے جائیں گے۔
واضح رہے کہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس میں حج بیت اللہ کی ادائیگی اور عیدالاضحیٰ جیسی عظیم عبادات انجام دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے ابتدائی دس دنوں کو اسلامی تعلیمات میں خصوصی فضیلت حاصل ہے، اور مسلمان ان دنوں میں عبادات، ذکر و اذکار، روزہ اور قربانی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔