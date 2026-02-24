وزارت داخلہ نے اپنی پہلی قومی انسداد دہشت گردی پالیسی جاری کر دی
وزارت داخلہ کی انسداد دہشت گردی پالیسی PRAHAAR کے مطابق، ہندوستان کوتینوں محاذوں پر دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے: زمینی، سمندری اور فضائی
Published : February 24, 2026 at 2:06 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ (MHA) نے اپنی پہلی قومی انسداد دہشت گردی پالیسی جاری کر دی ہے۔ "پرہار" کے عنوان سے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان سرحد پار ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے متاثر ہے، جس میں جہادی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ساتھ ان کی فرنٹ تنظیمیں، ہندوستان میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی، رابطہ کاری، سہولت کاری اور ان کو انجام دینے میں مصروف ہیں۔
وزارت نے پیر کو کہا کہ سی بی آر این ای ڈی (کیمیکل، بائیولوجیکل، ریڈیولوجیکل، نیوکلیئر، ایکسپلوسیو، ڈیجیٹل) مواد تک رسائی اور استعمال کرنے کی دہشت گردی کی کوششوں کو روکنا ہندوستان میں انسداد دہشت گردی (سی ٹی) ایجنسیوں کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈرونز اور روبوٹکس کا ریاستی اور غیر ریاستی عناصر دونوں کی جانب سے بدنیتی پر مبنی مقاصد کے لیے غلط استعمال کا خطرہ تشویش کا ایک اور علاقہ ہے۔ مجرمانہ ہیکرز اور ممالک سائبر حملوں کے ذریعے ہندوستان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔
انسداد دہشت گردی پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے، "ہندوستان عالمی دہشت گرد گروپوں جیسے القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا (ISIS) کا نشانہ رہا ہے، جو کہ سلیپر سیلز کے ذریعے ملک میں تشدد کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔"
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ غیر ملکی سرزمین سے سرگرم پرتشدد انتہا پسندوں نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی سازش کی ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے، "سرحد پار سے ان کے ہینڈلرز اکثر نئی ٹیکنالوجیز بشمول ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ پنجاب اور جموں و کشمیر میں دہشت گردانہ سرگرمیوں اور حملوں میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ دہشت گرد گروہ بھارت میں دہشت گردانہ حملوں کو انجام دینے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے لاجسٹک اور بھرتی کے لیے منظم مجرمانہ نیٹ ورکس کا تیزی سے استعمال کر رہے ہیں۔"
وزارت داخلہ کے مطابق، یہ دہشت گرد گروپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ اننسٹنت میسجنگ ایپلی کیشنز کو پروپیگنڈا، مواصلات، فنڈنگ اور دہشت گردانہ حملوں کی ہدایت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پالیسی میں کہا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی جیسے کہ انکرپشن، ڈارک ویب، اور کرپٹو والٹس نے ان گروپس کے لیے گمنام طریقے سے کام کرنا آسان بنا دیا ہے۔
دہشت گردانہ حملوں کی روک تھام
پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ انٹیلی جنس بیورو (IB) میں جوائنٹ ٹاسک فورس آن انٹیلی جنس (JTFI) کے ساتھ ملٹی ایجنسی سینٹر (MAC) کا آپریشن ملک بھر میں سی ٹی ان پٹ کے موثر اور حقیقی وقت میں اشتراک اور بعد میں ہونے والی رکاوٹ کو روکنے کے لیے نوڈل پلیٹ فارم رہے گا۔
اس میں کہا گیا ہے، " انٹیلی جنس بیورو میں جوائنٹ ٹاسک فورس آن انٹیلی جنس اور ملٹی ایجنسی سینٹر (MAC/JTFI) میکانزم کے تحت، سی ٹی آپریشنز کے لیے مرکزی ایجنسیوں اور ریاستی پولیس فورسز کے ساتھ قریبی شراکت داری قائم کی گئی ہے۔"
پالیسی میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ دنوں میں، غیر قانونی ہتھیاروں کے سنڈیکیٹس اور دہشت گرد گروہوں کے درمیان گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے، ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں انٹیلی جنس ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ سیکیورٹی ایجنسیاں مشترکہ مداخلتیں کر رہی ہیں۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ "ہندوستانی قوانین کے تحت قانونی فریم ورک کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے نیٹ ورکس کو روکنے پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔"
پالیسی میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستان کو تینوں محاذوں پر دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے: سمندری، زمین اور فضائی۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، "ہندوستانی سرحد کی حفاظت کرنے والی فورسز (ڈفینس، سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز) کے ساتھ ساتھ امیگریشن حکام ہندوستانی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ترین آلات اور ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ ہندوستانی معیشت کے اہم شعبوں جیسے کہ بجلی، ریلوے، ہوا بازی، بندرگاہوں، دفاع، خلائی اور جوہری توانائی کے شعبوں کی حفاظت کے لیے صلاحیتیں کو ترقی دی گئی ہیں۔"
جوابی کارروائی پر
پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ مقامی پولیس کسی بھی حملے کا سب سے پہلے جواب دینے والی ہوتی ہے، جسے خصوصی ریاستی اور مرکزی انسداد دہشت گردی فورسز کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ پالیسی میں کہا گیا ہے، "دہشت گردی کے خطرات سے دوچار ریاستوں نے حملوں کا جواب دینے کے لیے خصوصی سی ٹی فورسز تشکیل دی ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی گارڈ (NSG) وزارت داخلہ کے تحت نوڈل نیشنل انسداد دہشت گردی فورس ہے، جو بڑے دہشت گرد حملوں کا جواب دینے میں ریاستی افواج کی مدد کرتی ہے اور ایسی ریاستی افواج کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔"
صلاحیتوں کا انضمام
پالیسی میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جدید کاری سی ٹی ردعمل میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، "سی ٹی ایجنسیوں کے لیے نئی مہارتوں اور حکمت عملیوں کی تربیت کے علاوہ، جدید ترین آلات، ٹیکنالوجی، اور ہتھیار باقاعدگی سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تربیتی ماڈیولز اور تربیتی اداروں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید جدید بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہترین طریقوں پر تربیت فراہم کرنے کے لیے ٹریننگ فیکلٹی کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔"
دہشت گرد گروہ ہندوستانی نوجوانوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروپ مسلسل ہندوستانی نوجوانوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے بھارتی انٹیلی جنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گرد گروہوں کے ارادوں کو مسلسل ناکام بنا رہے ہیں۔ ایک بار شناخت ہونے کے بعد، ان نوجوانوں کو گریڈیڈ پولیس کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کا مقصد کثیر اسٹیک ہولڈر سیٹنگ میں بنیاد پرستی اور پرتشدد انتہا پسندی کے مسئلے کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ بنیاد پرستی کی سطح کی بنیاد پر فرد کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔
کمیونٹی اور مذہبی رہنماؤں کا کردار
اس میں کہا گیا ہے کہ کمیونٹی اور مذہبی رہنما، لبرل کارکن، اور این جی اوز بنیاد پرستی اور انتہا پسندانہ تشدد کے برے اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں مصروف ہیں۔ مزید برآں، نوجوان اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری کام میں مصروف ہیں کہ امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے خطرہ بننے والے مسائل کو روکا جائے۔ جیلوں میں بنیاد پرستی کو روکنے کے لیے، جیل کے عملے کو وقتاً فوقتاً الرٹ کیا جاتا ہے تاکہ سخت گیر قیدیوں کی طرف سے کمزور قیدیوں کو بنیاد پرست بنانے کی کوششوں کو روکا جا سکے۔
