مشرق وسطیٰ کے بحران نے خشک میوہ جات مہنگے ہو گئے
خشک میوہ جات کا کاروبار کرنے والے ایک دکاندار نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
Published : April 8, 2026 at 5:00 PM IST
رائے پور(چھتیس گڑھ): مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے باعث خشک میوہ جات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ مامرہ بادام، انجیر، خشک خوبانی، پستہ، کشمش، کالی کشمش اور کھجور جیسی اشیا ایران اور افغانستان سے درآمد کی جاتی ہیں، تنازع شروع ہونے کے بعد سے مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں خشک میوہ جات کی درآمد مکمل طور پر بند ہو گئی ہے اور دستیاب ذخیرہ اب بہت زیادہ قیمتوں پر فروخت ہو رہا ہے۔
قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ممرا بادام اور پستے میں دیکھا جا رہا ہے۔ ممرا بادام کی قیمت میں تقریباً 50,000 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ ہوا ہے اور پستے کی قیمت میں 20,000 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ ہوا ہے۔ دیگر خشک میوہ جات کم متاثر ہوئے ہیں۔
خشک میوہ جات کا کاروبار کرنے والے ایک دکاندار شالی بھدرا گڈیا نے بتایا کہ تمام خشک میوہ جات افغانستان اور ایران سے درآمد کیے جاتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کی قیمتوں میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
انہوں نے کہا، "تمام خشک میوہ جات کی قیمتوں میں کم از کم 200 سے 300 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ ممرا بادام، جس کی قیمت 2800 سے 3000 روپے فی کلو تھی، اب وہ 3500 سے 3600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خشک میوہ جات کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ "جنگ کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے سے خریداروں کی نقل و حرکت بھی متاثر ہوئی ہے۔ لوگ خشک میوہ جات کی خریداری سے پہلے ضروری اشیاء خریدیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے خشک میوہ جات کی درآمد مکمل طور پر رک گئی ہے"۔
ایک اور فروخت کنندہ یوگیش کٹاریہ نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ممرا بادام کی قیمت میں 500 روپے فی کلو اور پستے کی قیمت میں 200 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔
"خشک میوہ جات ایران، افغانستان، پاکستان اور امریکہ جیسے ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ بادام اور اخروٹ امریکہ سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ ممرا بادام اور پستے ایران سے درآمد کیے جاتے ہیں۔ انجیر، خوبانی، کشمش، سیاہ کشمش، اور چھلکے والے بادام افغانستان جیسے ممالک سے درآمد کیے جاتے ہیں،" انہوں نے کہا۔
انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں تمام اشیاء کی قیمتوں میں کم از کم 50 سے 100 روپے فی کلو تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں ڈرائی فروٹ کی دکانوں پر لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور جو لوگ خشک میوہ جات خریدنے آتے ہیں وہ پہلے کی نسبت کم مقدار میں خرید رہے ہیں۔