ٹی ایم سی کے باغی لیڈروں کا خط اور فہرست منظر عام پر آگئی، جانیں کون کون ہیں شامل
شتروگھن سنہا کا نام ٹی ایم سی کے باغی لیڈروں میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ممتا کےساتھ کھڑے ہیں۔
Published : June 12, 2026 at 2:31 PM IST
نئی دہلی: 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے بعد سے ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے اندر اندرونی رسہ کشی میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی باقاعدگی سے پارٹی سے استعفی دے رہے ہیں۔ جمعہ کو ٹی ایم سی کے اندر بڑا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب 19 ایم پیز بشمول سینئر لیڈر کاکولی گھوش دستیدار اور ستابدی رائے نے 18 مئی کو لوک سبھا اسپیکر کے دفتر میں اپنے نام جمع کرائے تھے۔
باغی ترنمول کانگریس لیڈروں کے تعلق سے شدید قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ اس کے درمیان 19 ارکان پارلیمنٹ کے دستخطوں والی فہرست منظر عام پر آئی ہے۔ اس فہرست میں ساونی گھوش اور یوسف پٹھان کے نام بھی شامل ہیں۔ اس سے قبل یہ قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں کہ شتروگھن سنہا بھی باغیوں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے جمعرات کو واضح کیا کہ وہ ہر حال میں ممتا بنرجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس پر قائم رہیں گے۔
According to Sources here is the list of 19 out of 20 TMC breakaway MPs that sent their names to the Lok Sabha Speaker’s Office on May 18th.— ANI (@ANI) June 12, 2026
1. Kakoli Ghosh Dastidar
2. Satabdi Roy
3. Bapi Haldar
4. Dr. Sharmila Sarkar
5. Prasun Bandyopadhyay
6. Jagadish Barma Basunia
7. Asit… pic.twitter.com/MM2rPhYuaf
فہرست پر ایک نظر:
1- کاکولی گھوش
2- ستابدی رائے
3- باپی ہلدر
4- ڈاکٹر شرمیلا سرکار
5- پرسون بنرجی
6- جگدیش برما بسونیا
7- اسیت کمار مل
8- اروپ چکرورتی
9- رچنا بنرجی
10- ساونی گھوش
11- خلیل الرحمن
12- ابو طاہر خان
13- یوسف پٹھان
14- میتالی بیگ
15- مالا رائے
16- کالیپدا سورین
17- دیپک ادھیکاری
18- جون مالیا
19- پارتھا بھومک
باغی ٹی ایم سی رکن پارلیمنٹ کاکولی گھوش دستیدار نے تصدیق کی ہے کہ 20 ممبران پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے باضابطہ طور پر لوک سبھا میں علیحدہ نشستوں کے انتظامات کی درخواست کی ہے، جس سے پارٹی کی پارلیمانی صفوں میں تنظیمی تقسیم کا اشارہ ملتا ہے۔ یہ اقدام حالیہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی خراب کارکردگی کے بعد ٹی ایم سی کے اندر بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان سامنے آیا ہے، جس نے مبینہ طور پر پارٹی کے تجربہ کار رہنماؤں اور ممتا بنرجی کی مرکزی قیادت کے درمیان دراڑ کو بڑھا دیا ہے۔
جمعرات کو، ٹی ایم سی کے راجیہ سبھا رکن پرکاش چک برائیک نے ایوان بالا سے استعفیٰ دے دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ تیسرا استعفیٰ ہے۔ 10 جون کو ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی رکن پارلیمنٹ سشمیتا دیو نے راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ 8 جون کو راجیہ سبھا کے رکن سکھیندو شیکھر ر نے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ترنمول کانگریس کے اندر جاری ہنگامہ آرائی کے درمیان، ٹی ایم سی کے سابق رکن پارلیمنٹ پرکاش چک برائیک نے جمعرات کو راجیہ سبھا سے استعفیٰ دینے کے فوراً بعد کہا کہ انہوں نے مغربی بنگال کے لوگوں کی فیصلے کا احترام کیا ہے اور ایوان بالا سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
اس سے قبل بدھ کے روز، باغی ٹی ایم سی لیڈر رتبرتا بنرجی نے اختلافی دھڑے اور کانگریس کے درمیان انضمام سے متعلق قیاس آرائیوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ انھوں نے کہا کہ رونما ہونے والے واقعات مکمل طور پر اندرونی تنظیمی معاملہ ہیں۔ بنرجی - جنہیں حال ہی میں مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر کے ذریعہ اپوزیشن لیڈر (ایل او پی) کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، نے دعوی کیا کہ ان کے کیمپ کو اب 64 ایم ایل ایز کی حمایت حاصل ہے، پہلے یہ تعداد 58 تھی جنہوں نے ابتدائی طور پر حمایت کے خط پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایم ایل اے اپنے موقف کی توثیق کے لیے باضابطہ طور پر اسپیکر کو خط پیش کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
دریں اثناء باغی ٹی ایم سی ارکان پارلیمنٹ کی مرکزی وزیر بھوپیندر یادو اور مغربی بنگال میں بی جے پی لیڈروں سے ملاقات کی اطلاعات نے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے ساتھ ممکنہ اتحاد کے بارے میں قیاس آرائیوں کو ہوا دی ہے۔ تاہم، کسی سرکاری انضمام کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح کے کسی بھی اقدام کو آئین کے دسویں شیڈول کے تحت انحراف مخالف قانون کی تعمیل کرنی ہوگی، جس میں کسی بھی انحراف کو تسلیم کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔
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