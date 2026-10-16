طاہر حسین کو ککڑڈوما کورٹ نے دہلی فسادات کے ایک مقدمے میں دو سال قید کی سزا سنائی
عدالت نے طاہر حسین کو تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت مجرم قرار دیا، لیکن انہیں دیگر الزامات سے بری کر دیا۔
Published : October 16, 2026 at 10:30 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ککڑڈوما عدالت نے شمال مشرقی دہلی کے دیال پور علاقے میں 2020 کے فسادات سے متعلق ایک الگ کیس میں طاہر حسین کو فسادات بھڑکانے کا مجرم قرار دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے طاہر حسین کو دو سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ 2020 میں طاہر حسین ایک منتخب عوامی نمائندے تھے، یعنی وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کے افعال اور الفاظ میں کافی وزن تھا۔ لہٰذا طاہر حسین پر امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ذمہ داری تھی۔ تاہم انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کے بجائے فسادیوں کو اپنا گھر فراہم کر دیا جو علاقے میں بہت بلندی پر واقع تھا۔
عدالت نے طاہر حسین کو تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت مجرم قرار دیا، لیکن انہیں دیگر الزامات سے بری کر دیا۔ طاہر حسین کے علاوہ دہلی پولیس نے اس معاملے میں محمد شاداب، شاہ عالم، ریاست علی، گلفام، راشد، محمد ریحان، محمد عابد، ارشد قیوم، ارشاد احمد، دیپک سنگھ سینی، نونیت اور مہک سنگھ کو بھی نامزد کیا ہے۔ ان تمام پر فسادات، املاک کو نقصان پہنچانے، آتش زنی اور مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
قابل ذکر ہے کہ ککڑڈوما کورٹ نے 2020 کے دہلی فسادات کے دوران انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے افسر انکت شرما کے قتل سے متعلق ایک کیس میں طاہر حسین اور چار دیگر کو مجرم قرار دیا تھا۔ یہ معاملہ انکت شرما کے والد رویندر کمار کی شکایت پر دیال پور پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر سے شروع ہوا ہے۔
ککڑڈوما عدالت نے ان فسادات کے دوران کھجوری خاص میں ایک شخص کے قتل کے آٹھ ملزمین کو بری کر دیا اور سات دیگر کو مجرم قرار دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے یہ حکم جاری کیا۔ عدالت نے جن ملزمان کو بری کیا ان میں سچن گپتا عرف موپی، کلدیپ، ہرجیت سنگھ عرف ہیپی، اجے عرف راہول، سچن رستوگی، بھارت بھوشن، سندیپ عرف سنجیو، اور دھرمیندر عرف دھم شامل ہیں۔ عدالت نے ان ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے تمام الزامات سے بری کر دیا۔