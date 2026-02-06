پارلیمنٹ میں گونجا 'محمد' دیپک اور انکیتا بھنڈاری کا معاملہ، ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے شاعرانہ انداز میں حکومت کو گھیرا
عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ جو لوگ امن اور ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔
Published : February 6, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں کپڑے کی دکان کا نام تبدیل کرنے سے متعلق تنازعہ سرخیوں میں ہے۔ جم کے مالک دیپک کمار نے بجرنگ دل کارکنوں اور دکان کے مالک کے درمیان جھگڑے پر اعتراض جتایا تھا۔ بجرنگ دل کارکنوں نے جب غصے میں اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام 'محمد' دیپک بتایا۔ اس معاملے نے ملک گیر بحث چھیڑ دی اور اب اس کی بازگشت پارلیمنٹ کے گلیاروں میں سنائی دے رہی ہے۔
درحقیقت، کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے شاعرانہ انداز میں، اتراکھنڈ کے کوٹ دوار میں بابا نامی دکان کے نام اور پارلیمنٹ میں بدنام زمانہ انکیتا بھنڈاری قتل کیس سے متعلق تنازعہ کو نمایاں طور پر اٹھایا۔ انہوں نے شاعرانہ انداز میں کہا
بات دلیلوں سے رد ہوتی ہے
ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے
کچھ نہیں کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن
ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے
आज संसद में अपनी बात रखते हुए #ImranPratapgarhi #ParliamentOfIndia #MotionOfThanks #Speech pic.twitter.com/Vkn9CDrexB— Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) February 5, 2026
صدر جمہوریہ کے خطاب پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے عمران پرتاپ گڑھی نے کوٹ دوار بابا واقعہ اور انکیتا کیس کو اٹھاتے ہوئے کہا، ’’ایک طرف وزیر اعظم ہز ایکسی لینسی کی تقریر کے دوران پارلیمنٹ کی میز کو تھپتھپا رہے تھے تو دوسری طرف اتراکھنڈ کی بدقسمت بیٹی انکیتا بھنڈاری کے لیے انصاف مانگنے والی آوازیں مدھم پڑ رہی تھیں، جو آج بھی یہ پوچھ رہی ہئ کہ آخر وی آئی پی کون تھا؟ جس کے لیے انکیتا کو قتل کر دیا گیا۔"
عمران پرتاپ گڑھی نے مزید کہا، "جب سماجی انصاف کی بات ہو رہی تھی، کوٹ دوار، اتراکھنڈ میں، دیپک نفرت انگیز لوگوں کے خلاف ایک بزرگ کا دفاع کرنے کے لیے آگے آیا، محبت کی روشنی کے ساتھ غیر جانبدارانہ عہدہ پر فائز ہوا۔ کوٹ دوار پولیس نے اسی دیپک کے خلاف سنگین الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی۔"
ایم پی عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ یہ سب اس دن ہو رہا تھا جب اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کوٹ دوار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، "یہ نیا ہندوستان ہے، جہاں فسادیوں کے خلاف مقدمات درج نہیں کیے جاتے، بلکہ امن کی وکالت کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔"
غور طلب ہے کہ کوٹ دوار میں کئی سالوں سے کپڑے کی دکان چلانے والے ایک مسلمان تاجر نے اپنی دکان کا نام ’’بابا‘‘ رکھا تھا۔ تاہم، 26 جنوری کو معاملات اس وقت بگڑ گئے جب بجرنگ دل کے کارکنوں نے دکان کے نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران قریب میں واقع جم کے مالک دیپک کمار نے زبردستی نام کی تبدیلی پر احتجاج کیا اور بزرگ دکاندار کی حمایت میں غیر جانبدارانہ طور پر کھڑے ہوگئے۔
اس واقعہ کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا۔ جب بجرنگ دل کے کارکنوں نے دیپک سے ان کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام "محمد" دیپک بتایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی اس معاملے میں دیپک کمار کی ہمت کی تعریف کی ہے۔ دریں اثنا، اس معاملے پر اتراکھنڈ میں سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔
