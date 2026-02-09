ہندوستانی آئین "ہم ہندوستان کے لوگ" سے شروع ہوتا ہے، "بھارت ماتا" سے نہیں: اویسی
AIMIM کے سربراہ اویسی نے کہا کہ تمہید تمام شہریوں کے لیے آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کی اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔
Published : February 9, 2026 at 9:07 AM IST
سداشیو پیٹ، تلنگانہ: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے سربراہ اسد الدین اویسی نے زور دے کر کہا کہ ہندوستانی آئین انگریزی الفاظ "We the People" سے شروع ہوتا ہے، نام "بھارت ماتا" سے نہیں۔
تلنگانہ کے سداشیو پیٹ میں اتوار کو ایک عوامی ریلی میں، انہوں نے وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ پر طویل پارلیمانی بحث سے خطاب کیا اور آئین کے سیکولر اور جامع اصولوں کی اہمیت پر زور دیا۔
#WATCH | Sadasivpet, Telangana: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, " when the debate was going on, on the 150th anniversary of vande mataram, i stood up and told the entire parliament that on january 24, 1950, we gave ourselves a constitution, and that constitution begins with the…
انہوں نے کہا کہ اس میں ’بھارت ماتا‘ کا نام استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئین آرٹیکل 25 کے تحت مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہید تمام شہریوں کے لیے آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کی اقدار کی عکاسی کرتی ہے۔
اویسی نے مزید کہا، "جب وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ پر بحث چل رہی تھی، میں نے کھڑے ہو کر پوری پارلیمنٹ کو بتایا کہ 24 جنوری 1950 کو ہم نے خود کو ایک آئین دیا تھا، اور وہ آئین انگریزی الفاظ 'We the People' سے شروع ہوتا ہے"۔
انہوں نے کہا، "یہ آئین بھارت ماتا کے نام سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اس آئین کا پیش لفظ آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔"
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حب الوطنی کو صرف مذہب سے جوڑنا بہت سے آزادی پسندوں کی قربانیوں کو مجروح کرتا ہے اور یہ آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اویسی نے کہا کہ اگر آپ مذہبی عبادت کو حب الوطنی سے جوڑتے ہیں تو آپ بہادر شاہ ظفر کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے اپنی جان قربان کی اور جن کی باقیات رنگون میں ہیں؟
آپ یوسف مہرالی کو کیا جواب دیں گے، جنہوں نے گاندھی جی سے 'ہندوستان چھوڑو' کے الفاظ استعمال کرنے کو کہا تھا۔ 'سائمن گو بیک' کا نعرہ کس نے دیا؟ اگر آپ کسی چیز کو مذہب سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب حب الوطنی ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کرتے۔" گزشتہ سال پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران وندے ماترم کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تفصیلی بحث ہوئی تھی۔