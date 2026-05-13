ندا خان کو پناہ دینے والے کونسلر متین خان کا گھر مسمار کر دیا گیا
میونسپل کارپوریشن کےمحکمہ انسداد تجاوزات نےناریگاؤں میں اس مکان کی قانونی حیثیت کا ثبوت مانگتےہوئے احکامات جاری کیے جہاں ندا خان پناہ لی ہوئی تھی۔
Published : May 13, 2026 at 4:59 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر (مہاراشٹر): اے آئی ایم آئی ایم کے کونسلر متین پٹیل کا غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مکان کو مسمار کر دیا۔ متین نے ندا خان کو ناسک ٹی سی ایس کیس میں فرار ہونے کے دوران پناہ دی تھی۔ ناسک پولیس نے ندا خان کو جمعرات کی رات تقریباً گیارہ بجے شہر سے گرفتار کیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ اے آئی ایم آئی ایم کے کونسلر متین پٹیل نے ندا کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔
اس کے بعد میونسپل کارپوریشن نے متین کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ مکان کی ملکیت اور تعمیراتی اجازت نامہ سے متعلق دستاویزات جمع کرائیں۔ مقررہ تین دنوں کے اندر کوئی جواب نہ ملنے پر میونسپل کارپوریشن کے محکمہ انسداد تجاوزات نے بدھ کی صبح ناریگاؤں کا دورہ کیا اور مکان کو مسمار کردیا۔
کارروائی کے دوران، خاندان کے ارکان نے ایک منفرد "گاندھ گیری" کا مظاہرہ کیا، جس میں آنے والے میونسپل کارپوریشن اور پولیس حکام کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہول نے کہا کہ یہ کارروائی مکمل طور پر قانونی تھی۔
نوٹس تین دن پہلے جاری کی گئی تھی: ناسک پولیس نے مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے ناسک ٹی سی ایس کیس میں ایک ملزم ندا خان کو گرفتار کیا۔ اے آئی ایم آئی ایم کے کونسلر متین پٹیل نے خاتون ملزمین کو پناہ دینے کے انکشاف کے بعد مقامی سیاست گرم ہوگئی۔
میونسپل کارپوریشن کے محکمہ انسداد تجاوزات نے ناریگاؤں میں اس مکان کی قانونی حیثیت کا ثبوت مانگتے ہوئے احکامات جاری کیے جہاں ندا خان پناہ لی ہوئی تھی۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر اگلے تین دن میں جائیداد کے کاغذات جمع نہ کرائے گئے تو مکان گرا دیا جائے گا۔
تین دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد میونسپل کارپوریشن کا انسداد تجاوزات دستہ بدھ کی صبح سویرے ناریگاؤں پہنچا اور مسمار کرنے کا کام شروع کیا۔ کارروائی کے دوران نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کو علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔
تاہم، کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے، اے آئی ایم آئی ایم کے رہنماؤں نے بشمول اپوزیشن لیڈر سمیر بلڈر نے کہا کہ اس طرح کے نوٹس عام طور پر تعمیل کے لیے کم از کم ایک ماہ کا وقت فراہم کرتے ہیں نہ کہ صرف تین دن۔
خاندان نے دستے کا خیرمقدم کیا۔ منگل کی رات میونسپل کارپوریشن نے اشارہ دیا کہ بدھ کی صبح کارروائی کی جائے گی۔ جواب میں اے آئی ایم آئی ایم لیڈر امتیاز جلیل نے سب سے اپیل کی کہ وہ اسکواڈ کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔
میونسپل کارپوریشن کی ٹیم صبح سویرے ناریگاؤں پہنچی تو کونسلر متین کے گھر کے دوستوں اور حامیوں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔