اگر ڈیلر بکنگ کے بعد بھی گیس سلنڈر نہیں پہنچا رہا ہے یا اضافی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے تو ان نمبروں پر شکایت درج کرائیں

بھارت گیس،انڈین، اور ایچ پی کے ہیلپ لائن نمبر یہ ہیں۔اگر آپ کا ڈیلر آپ سےاضافی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے،یا بکنگ کےحوالے سے
March 13, 2026
حیدرآباد: مشرق وسطیٰ (مغربی ایشیا) میں جاری کشیدگی کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تیل کی سپلائی میں خلل پڑنے کا خطرہ ہے، جس سے ہندوستان میں ایل پی جی سلنڈروں کی قلت کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ہندوستان اپنی ایل پی جی ضروریات کا ایک اہم حصہ اسی راستے سے درآمد کرتا ہے۔ تاہم، حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ گھریلو سامان محفوظ رہے گا اور متبادل ذرائع تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔
مرکزی حکومت نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ ایل پی جی سلنڈر کی کوئی کمی نہیں ہے اور گھریلو صارفین کو سپلائی میں ترجیح ملتی رہے گی۔ عہدیداروں نے عوام کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں اور اضافی سلنڈر بک کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ تقسیم کا نظام معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔
کیا واقعی ہندوستان میں ایل پی جی سلنڈر کی کمی ہے؟
عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان، مختلف رپورٹس اور افواہوں نے ہندوستان میں کھانا پکانے والی گیس کی دستیابی کے حوالے سے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ بہت سے گھرانوں کو خدشہ ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں بحران مزید گہرا ہوا تو ایل پی جی کی سپلائی میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ان خدشات کو دور کرنے کے لیے، حکومت نے واضح کیا ہے کہ گھریلو ایل پی جی کی فراہمی پورے ملک میں مستحکم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں ایل پی جی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ مزید برآں، حکام نے کہا ہے کہ اگر سپلائی کے حوالے سے کوئی چیلنج پیدا ہوتا ہے تو گھریلو صارفین کو کمرشل صارفین پر ترجیح دی جائے گی۔
حکومت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بڑی ایل پی جی کمپنیوں کے ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔
ایل پی جی بکنگ کا وقفہ 25 دن تک کیوں بڑھایا گیا؟
حال ہی میں ایک اہم تبدیلی نافذ کی گئی ہے، جس کے تحت ایل پی جی بکنگ سائیکل کی مدت بڑھا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے، صارفین 21 دنوں کے بعد دوبارہ بھرنے والا سلنڈر بک کر سکتے تھے۔ اب بکنگ کے درمیان وقفہ بڑھا کر 25 دن کر دیا گیا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ یہ تبدیلی تمام خطوں میں ایل پی جی سلنڈروں کی مساوی تقسیم کو یقینی بنانے میں مدد کرتی ہے۔ بکنگ کا وقفہ بڑھانا غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کو روکتا ہے اور غیر یقینی عالمی حالات کے درمیان سپلائی چین کو آسانی سے کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس تبدیلی کے باوجود، حکام نے تصدیق کی ہے کہ گھرانوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے سلنڈر ملتے رہیں گے۔
اگر کوئی ایل پی جی ڈیلر اضافی رقم کا مطالبہ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
بعض علاقوں میں، صارفین نے شکایت کی ہے کہ کچھ ایل پی جی ڈیلر سلنڈر دینے سے پہلے ڈیلیوری میں تاخیر کرتے ہیں یا اضافی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے عمل غیر قانونی ہیں اور حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی ہیں۔ اگر کوئی ڈیلر بکنگ کی تصدیق ہونے کے بعد بھی ڈیلیور کرنے سے انکار کرتا ہے یا اضافی رقم کا مطالبہ کرتا ہے، تو صارفین فوری طور پر اپنے ایل پی جی فراہم کنندہ کی آفیشل ہیلپ لائن پر شکایت درج کر سکتے ہیں۔
حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے واقعات کی اطلاع دیں تاکہ حکام بلیک مارکیٹنگ یا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ڈیلروں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔
انڈین گیس ہیلپ لائن نمبرز
Indane LPG خدمات استعمال کرنے والے صارفین ان نمبروں کے ذریعے شکایات درج کر سکتے ہیں یا مدد حاصل کر سکتے ہیں:
1800-2333-555 (ٹول فری)
7718955555 (ایل پی جی بکنگ اور شکایات)
یہ ہیلپ لائن سروسز صارفین کو ڈیلیوری میں تاخیر، اوور چارجنگ، یا ایل پی جی کی تقسیم سے متعلق دیگر مسائل جیسے مسائل کی اطلاع دینے کے قابل بناتی ہیں۔
بھارت گیس ہیلپ لائن نمبرز
ڈیلیوری یا ڈیلر کے طرز عمل سے متعلق مسائل کا سامنا کرنے والے بھارت گیس کے صارفین ان سرکاری ہیلپ لائن نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں:
1800-22-4344 (ٹول فری)
7715012345 (ایل پی جی بکنگ)
کمپنی صارفین کو شکایات درج کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ڈیلروں کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔
HP گیس ہیلپ لائن نمبرز
HP گیس کے صارفین درج ذیل رابطہ نمبروں کے ذریعے بھی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔
1800-2333-555 (ٹال فری)
9493602222 (HP Anytime LPG)
یہ ہیلپ لائنیں ایل پی جی کی بکنگ اور شکایات کے اندراج کے لیے 24 گھنٹے مدد فراہم کرتی ہیں۔
صارفین سے اپیل: گھبرائیں نہیں۔
حکومت نے گھریلو کھانا پکانے کی گیس کو ترجیح دی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھرانوں کی روزمرہ کی کھانا پکانے کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کی روشنی میں، صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت سلنڈر بک کرائیں اور ڈیلرز کی طرف سے کی جانے والی کسی بھی بے ضابطگی کی اطلاع سرکاری شکایت چینلز کے ذریعے دیں۔ مناسب سٹاک کی سطح اور ایک منظم تقسیم کے نظام کا حوالہ دیتے ہوئے، حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال صارفین کے پاس ملک میں ایل پی جی کی دستیابی کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ حکومت پر اپنا بھروسہ رکھیں، کیونکہ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت کی ایل پی جی سپلائی محفوظ ہے۔