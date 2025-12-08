آدھار کے فوٹو کاپی کی پریشانی ختم، یو آئی ڈی اے آئی نے نئے اصول کو دی منظوری
تصدیق کے لیے آپ کے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی فراہم کرنے کی پریشانی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔
نئی دہلی: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) جلد ہی نئے قواعد جاری کر سکتی ہے جس میں آدھار کارڈ کی فوٹو کاپیوں کے تیسرے فریق کو جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بنیادی مقصد ہوٹلوں، تقریب کے منتظمین اور دیگر اداروں کو آدھار کارڈ کی ہارڈ کاپیاں جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے سے روکنا ہے۔ عہدیدار نے وضاحت کی کہ فوٹو کاپیاں جمع کرنا موجودہ آدھار ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے، یو آئی ڈی اے آئی کے سی ای او بھونیش کمار نے کہا کہ اتھارٹی نے ایک نئے فریم ورک کی منظوری دی ہے جس کے تحت آدھار کی تصدیق کرنے والے اداروں بشمول ہوٹل اور ایونٹ کے منتظمین کو سسٹم میں رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی اور انہیں تصدیق کے لیے نئی ٹیکنالوجی تک رسائی دی جائے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ سسٹم کیو آر کوڈ اسکیننگ یا ایک نئے آدھار موبائل ایپ کے ذریعے تصدیق کی اجازت دے گا جو فی الحال ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔
یو آئی ڈی اے آئی کے سی ای او نے کہا، "نئے اصول کو اتھارٹی نے منظوری دے دی ہے اور اسے جلد ہی مطلع کیا جائے گا۔ یہ ہوٹلوں، ایونٹ کے منتظمین وغیرہ جیسے اداروں کے لیے رجسٹریشن کو لازمی کر دے گا جن کے لیے آف لائن تصدیق کی ضرورت ہے۔ اس کا مقصد آدھار کی فوٹو کاپی کے ذریعے تصدیق کو روکنا ہے۔
آدھار کے غلط استعمال کا خطرہ ٹل جائے گا
بھوونیش کمار نے کہا کہ نیا تصدیقی فریم ورک رازداری کے تحفظ کو مزید مضبوط کرے گا اور آدھار کی ہارڈ کاپیوں کے غلط استعمال سے وابستہ خطرات کو ختم کرے گا۔ انہوں نے کہا، "تصدیق کی آسانی سے کاغذ کی ضرورت کے بغیر آف لائن تصدیق میں اضافہ ہوگا، جبکہ صارف کی رازداری کو برقرار رکھا جائے گا اور غلط استعمال کے لیے ان کے آدھار ڈیٹا کے لیک ہونے کے خطرے کو ختم کیا جائے گا۔"
نئے تصدیقی عمل سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ انٹرمیڈیٹ سرورز میں رکاوٹوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے چیلنجوں کو حل کرے گی جو کہ مرکزی آدھار ڈیٹا بیس تک درخواستیں بھیجتی ہیں۔ جن تنظیموں یا کمپنیوں کو آف لائن تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے انہیں اے پی آئی (ایپلیکیشن پروگرامنگ انٹرفیس) تک رسائی دی جائے گی، جس سے وہ تصدیقی نظام کو اپنے سافٹ ویئر میں ضم کر سکیں گے۔
نئے ایپ کی ٹیسٹنگ
یو آئی ڈی اے آئی ایک نئی ایپلیکیشن کا بیٹا ٹیسٹ کر رہا ہے جو ہر لین دین کے لیے مرکزی سرور سے جڑے بغیر ایپ ٹو ایپ تصدیق کو سپورٹ کرے گا۔ اس حل کو مختلف مقامات پر استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول ہوائی اڈے اور عمر کی پابندی والے سامان فروخت کرنے والے ریٹیل آؤٹ لیٹس۔
یو آئی ڈی اے آئی کی نئی ایپ آنے والے ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ کی حمایت کرے گی، جس کے 18 ماہ کے اندر مکمل طور پر کام کرنے کی امید ہے۔ صارفین ایپ میں ایڈریس پروف دستاویزات کو اپ لوڈ کر سکیں گے اور ان فیملی ممبرز کو بھی اسی ایپ میں شامل کر سکیں گے جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔