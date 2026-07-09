بہار کے اس ’خون کردار‘ کو جان کر آپ ’گینگس آف واسع پور‘ کی کہانی بھول جائیں گے
گیا کا مانجھولی گاؤں کبھی گینگ وار، خونی جھگڑوں اور رشتہ داروں کے قتل کےلیے بدنام تھا۔ لوگ اسے بہار کا واسع پور کہتے تھے۔
Published : July 9, 2026 at 1:45 PM IST
گیاجی، بہار (سرتاج احمد): بہار کے گیا ضلع کی پہاڑیوں کے درمیان بسا مانجھولی گاؤں آج بھلے ہی پرامن دکھائی دے، لیکن اس کی مٹی میں دفن کہانیاں کرائم تھرلر سے کم نہیں ہیں۔ یہ وہی گاؤں ہے جہاں صبح کی اذان اور مندر کی گھنٹیوں سے زیادہ گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک گاؤں جسے کبھی "بیوہ گاؤں" (یعنی بیوہ عورتوں کا گاؤں) کہا جاتا تھا۔
گیا ضلع ہیڈکوارٹر سے تقریباً 60-50 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑیوں کے درمیان واقع یہ گاؤں کبھی دو درجن سے زیادہ قتل، آپسی جھگڑوں اور بیواؤں کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے باشندوں نے طویل عرصے سے باہمی خانہ جنگی کی تباہ کاریوں کو برداشت کیا ہے۔
جب "خون" گاؤں کی پہچان بن گیا
ضلعی ہیڈکوارٹر سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع، ایک وقت تھا جب اس گاؤں کے لوگ گاؤں کا نام لیتے ہی کانپ جاتے تھے۔ دو درجن سے زائد قتل، انتقام کی آگ اور بالادستی کی جدوجہد نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ دشمن باہر سے نہیں آئے۔ گھروں اور محلوں میں دشمنی کو پروان چڑھایا گیا۔
گاؤں کی خونی تاریخ ہے خطرناک
1980 کی دہائی میں، گاؤں میں دو نام سب سے نمایاں تھے- مسلم میاں اور پرسادی پاسوان۔ وہ گہرے دوست تھے۔ لیکن چوری کے ایک واقعے نے ان کی دوستی میں ایسی دراڑ پیدا کر دی کہ بعد میں اس نے پورے گاؤں کو دو کیمپوں میں تقسیم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران مسلم میاں نے ایک بااثر عوامی نمائندے کے والد کو قتل کر دیا۔ یہ قتل محض ایک جرم نہیں تھا بلکہ ایک ایسے خونی باب کا آغاز تھا جو آنے والی دہائیوں تک گاؤں کو داغدار کر دے گا۔
دھڑ مل گیا... لیکن سر کا معمہ حل نہ ہوا
چند ماہ بعد مسلم میاں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ گاؤں والوں کے مطابق اس کا دھڑ گاؤں کے باہر ایک کنویں کے پاس سے ملا تھا لیکن اس کا سر کبھی نہیں ملا۔ پولیس نے سر کو ڈھونڈنے کے لیے جدوجہد کی، لیکن یہ اس گاؤں میں قتل کا معمول بن گیا۔ یہیں سے ایک خوفناک روایت کا آغاز ہوا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد مجرم اکثر اس کے ساتھ سر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ گاؤں میں دہشت پھیلانے کا ایک طاقتور ہتھیار بن گیا۔
یہیں سے گاؤں میں قتل کا آغاز ہوا
"کشوری سنگھ کے والد کے قتل کے چند ماہ بعد، مسلم میاں کو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر قتل کر دیا گیا۔ مسلم میاں کی لاش گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کنویں سے ملی، لیکن آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے سر پر کیا ہوا ہے۔ یہیں سے گاؤں میں قتل کا آغاز ہوا۔":- محمد شاہجہان، پڑوسی گاؤں کا ایک دیہاتی
خاندان انتقام کی آگ میں جلے
40 سال تک، ایک قتل کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ گاؤں میں ایک ایسا دور آیا جب ہر موت اگلی منزل طے کرتی تھی۔ رشتہ دار، بھائی، چچا، بھتیجے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ ہر کوئی شک اور شبہ میں تھا۔ پورے گاؤں کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔
کیا ہے منجھولی گاؤں کی موجودہ صورتحال؟
"میں نے اپنی جوانی میں لوگوں کو مرتے دیکھا، اب بڑھاپے میں بھی دیکھا ہے۔ یہ قتل صرف کچھ لوگوں کی انا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگ معمولی باتوں پر لڑتے ہیں۔ قتل اب رک گئے ہیں، لیکن جھگڑے اب بھی ہوتے ہیں۔ 20 سال پہلے یہاں لوگ رشتے بنانے سے بھی کتراتے تھے۔" - غلام رسول، گاؤں کا بزرگ، مجہولی
قتل کے سلسلے سے بہار ہل گیا
مسلم میاں کے بعد، اس کے تین بھائیوں، اصغر میاں، وکیل میاں، اور خلیل میاں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختار عالم، قیوم میاں، پیارو میاں، ابولیس میاں اور کملیش سمیت بہت سے لوگ اس خونریز تصادم میں مارے گئے۔ ایک کے بعد ایک گرتی لاشوں کی دہشت ہر بار بڑھتی جا رہی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر انتقام کا جذبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔
دیہاتی گینگ وار کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے
مسلسل ہلاکتوں نے لوگوں کو اتنا خوفزدہ کیا کہ بہت سے خاندان گاؤں چھوڑ کر دوسرے شہروں اور ریاستوں میں آباد ہو گئے۔ کچھ برسوں بعد واپس آئے، لیکن بہت سے آج تک واپس نہیں آئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق شام ہوتے ہی گاؤں کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں۔ ہر ایک کو خدشہ تھا کہ وہ یا ان کا خاندان اگلا ہدف ہو سکتا ہے۔
شادی شہنائی اور موت کی دستک
منجھولی کی خونی کہانی کا سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ یہاں خوشی کے مواقع بھی محفوظ نہیں تھے۔ گاؤں کے ربل میاں بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی کے لیے بارات پہنچی تھی، قوالی چل رہی تھی اور پورا ماحول جشن سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک گولی چلی اور اس کا رشتہ دار قیوم میاں قتل ہو گیا۔ شادی کا ماحول تیزی سے ماتم میں بدل گیا۔
گاؤں میں لڑکوں کی شادی کی اجازت نہیں تھی
صورت حال اس قدر مخدوش تھی کہ دوسرے گاؤں کے لوگ یہاں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے گریزاں تھے۔ گاؤں کا نام سن کر ہی کئی رشتے ٹوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ برسوں سے یہاں کی زیادہ تر شادیاں گاؤں تک یا قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہی ہوتی تھیں کیونکہ باہر کے لوگ گاؤں سے تعلق قائم کرنے سے ڈرتے تھے۔
"میرے گاؤں میں ایسے واقعات کی وجہ سے لوگ رشتوں سے گریز کرتے تھے۔ شادیاں برسوں سے رکی ہوئی تھیں۔ پھر قریبی رشتہ داروں میں شادیاں ہونے لگیں۔ گاؤں میں 90% شادیاں گاؤں کے اندر ہی ہوتی ہیں، پھر بھی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تاہم اب حالات بہتر ہیں۔" ١ - ربل میاں، دیہاتی، مجہولی
واسع پور جیسی گینگ وار
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کا تنازع کبھی مذہب یا زمین کے بارے میں نہیں تھا۔ ہندو اور مسلم برادریاں برسوں سے ایک ساتھ رہ رہی ہیں۔ یہاں اصل لڑائی غلبہ کی تھی۔ کون زیادہ طاقتور ہے؟ کون غلبہ حاصل کرے گا؟ اس سوال نے گاؤں کو گینگ وار کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس گاؤں میں گینگ وار فلم واسع پور سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔
گروہ بدلے، لیکن دشمنی اور دشمنی نہیں
وقت کے ساتھ گروہ بدلے، چہرے بدلے، لیکن دشمنی باقی رہی۔ ہر نئی نسل اپنے اسلاف کے کارناموں کا وزن اٹھائے خونی میدان میں اترتی رہتی ہے۔ تاہم، گزشتہ 10-15 سالوں میں، پولیس کی کارروائی، مسلسل نگرانی، اور کئی ملزمین کی قید نے بڑے پیمانے پر قتل کے واقعات کو روک دیا ہے۔
"مضافاتی گاؤں منجھولی میں آپسی دشمنی اور اقتدار کی کشمکش نے پورے علاقے میں دہشت پھیلا دی تھی۔ رشتہ دار ہر وقت ایک دوسرے کو مارنے پر تلے رہتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو گولی مار دی، اور ایک کزن نے دوسرے کزن کو گولی مار دی۔" - محمد علی داد، منجھولی کا ایک پڑوسی گاؤں والا۔
لوگ اب بھی کیمرے سے ڈرتے ہیں
آج بھی بہت سے لوگ گاؤں میں آتے ہی کیمرے کے سامنے بولنے سے گریز کرتے ہیں۔ پرانے زخم اتنے گہرے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آنے کا اندیشہ ہے۔ بندوقیں خاموش ہونے کے باوجود گاؤں کی گلیوں میں خوف کی لہر محسوس کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کسی غیر فعال حالت میں بھڑکتے ہوئے آتش فشاں، دشمنی اب بھی برقرار ہے۔ یہ صرف قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
"گاؤں سے کوئی بڑا مجرمانہ معاملہ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ تاہم، گاؤں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے، پولیس مسلسل نگرانی رکھتی ہے۔ گشت بڑھا دیا گیا ہے، اور انٹیلی جنس نیٹ ورک بھی فعال ہے۔ اب گاؤں میں امن کا ماحول ہے، اور لوگ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔" - دیویندر پانڈے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، بتھانی
مانجھولی کی خونی تاریخ سے سبق؟
انجھولی صرف ایک گاؤں نہیں ہے، بلکہ بہار کے اس دور کی زندہ مثال ہے جب بالادستی کی جدوجہد رشتوں سے بڑی ہو گئی تھی۔ دوست دشمن بنے، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کا خون بہایا اور پورا گاؤں دہائیوں سے انتقام کی آگ میں جل گیا۔ اگرچہ آج یہاں امن ہو سکتا ہے، منجھولی کی خونی کہانی ہمیشہ کے لیے بہار کی مجرمانہ تاریخ کے سب سے ہولناک بابوں میں شامل رہے گی۔ یہ گاؤں ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ دشمنی صرف نقصان کا باعث بنتی ہے۔ امن حاصل کرنے کا آخری راستہ ہے۔