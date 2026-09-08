'اچانک آنے والا سیلاب میرے والد کو بہا لے گیا، بس کچھ نوشتہ جات پیچھے رہ گئے'
میرے والد صبح 9:15 پر روانہ ہوئے جب سیلاب آیا تو انہوں نے صرف چند سو میٹر کا سفر کیا تھا۔ راجدیو کی خصوصی رپورٹ
Published : September 8, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 6:08 PM IST
گرکھوتار، نیپال: منڈوائے ہوئے سر اور سنجیدہ اظہار کے ساتھ، 9ویں جماعت کا طالب علم بنیش تمانگ اسی جگہ پر نوشتہ جمع کر رہا تھا جہاں ایک تباہ کن سیلاب اس کے والد اور پاسنگ لہمو ہائی وے (یا ترشولی ہائی وے) کو بہا لے گیا۔ایک چچا نے اس کام میں اس کی مدد کی۔
سیلابی پانی نے درختوں کے تنوں اور شاخوں کو چھوڑ دیا لیکن اس کے والد رمیش تمانگ کو بہا کر لے گیا جو روسوا کے لیے ایک مسافر بس چلاتے تھے۔ اس منحوس دن، 26 اگست کو، انہوں نے ابھی دریائے ترشولی کے کنارے ہائی وے پر اپنا سفر شروع کیا ہی تھا کہ تباہی آ گئی۔
میرے والد صبح 9:15 پر روانہ ہوئے جب سیلاب آیا تو انہوں نے صرف چند سو میٹر کا سفر کیا تھا۔ بنیش نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "لوگوں نے دیکھا کہ پانی کے اچانک اضافے سے پوری گاڑی بہہ گئی۔ "رمیش اور کچھ دوسرے مسافروں کی لاشیں بعد میں برآمد ہوئیں۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی آخری رسومات ادا کیں، اور پیر کو آخری رسومات مکمل کی گئیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اپنے والد کی بہت یاد آتی ہے۔ تاہم، سیلاب کے بعد سے، علاقے میں کھانا پکانے کی گیس اور بجلی کی قلت ہے۔ ہم ان لکڑیوں کو کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر جمع کر رہے ہیں۔"
بنیش کے والد چاہتے تھے کہ وہ اچھی طرح پڑھے اور زندگی میں کچھ حاصل کرے۔ لیکن اب وہ اپنے والد کو کھونے کے غم سے نڈھال ہے اور اس حقیقت سے کہ اس کی زندگی اچانک بدل گئی ہے۔ وہ اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے جبکہ اپنی پریشان ماں اور دو بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت کو بھی سمجھتا ہے۔
میرے والد ہمارے خاندان کے واحد کمانے والے رکن تھے، اور اب مجھے اپنی ماں، بھائی اور بہن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ میں انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے خاندان کی مدد کے لیے کچھ کام تلاش کرنا شروع کروں گا، لیکن میں اسکول جانا جاری رکھنے کی بھی کوشش کروں گا، بنیش نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔
جب وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو دور دراز سے سیاح اس تباہی کا مشاہدہ کرنے اور قدرت کے قہر پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ پورا علاقہ دریائے ترشولی کی وجہ سے ہونے والی بڑے پیمانے پر تباہی کی عکاسی کرتا ہے، پانی کی ایک دیوار جو گاد، پتھر، لکڑی اور ملبہ بہا لے جاتی ہے۔ کئی کلومیٹر ہائی وے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور اسے دوبارہ بنانے میں کافی وقت لگے گا۔
گرکھوتار پھلواری گاؤں کے شیوراج سمنت افغانستان میں ویلڈر کے طور پر کام کرتے تھے اور طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے بیرون ملک بہت زیادہ تباہی دیکھی ہے، لیکن نیپال کے سیلاب کی تباہی سے جیسا کچھ بھی نہیں، جسے بھوٹے کوسی یا راسووا سیلاب بھی کہا جاتا ہے۔
جب مجھے سیلاب کے بارے میں معلوم ہوا تو میں لوگوں کو بچانے کے لیے دریا کی طرف بھاگا۔ لیکن جو میں نے دیکھا وہ اس سے میں بری طرح سے ڈر گیا۔ بڑی لہریں اردگرد لوگوں، مویشی، مکانات، گاڑیاں، پتھر، درخت اور گھریلو سامان کو بہا رہی تھیں۔ کسی کو بچانے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہائی وے کے قریب دھان کے کھیت میں چھ خواتین کام کر رہی تھیں۔ وہ پانی میں بہہ گئیں۔ شیوراج نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں مل سکیں۔
شیوراج نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ نیپال اور ہندوستان سے بہت سے لوگ گوسائی کنڈا میں ایک مذہبی میلے میں شرکت کے لیے آئے تھے، جو رسووا ضلع میں تقریباً 4,400 میٹر کی بلندی پر واقع پہاڑی جھیل ہے۔ اس جگہ کو ہندوؤں کی طرف سے ایک مقدس زیارت گاہ سمجھا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میلے کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتی ہے یا کئی کلومیٹر پیدل چل کر اس مقام تک پہنچتی ہے۔ سیلاب کے وقت موجود حاجیوں کی تعداد یا دریا کے کنارے سفر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔
گرکھتر کے نشل کھتیواڈا نے ابھی 12ویں جماعت کا بورڈ امتحان پاس کیا تھا۔ وہ اپنے والد کے چائے کے اسٹال کا انتظام کر رہا تھا، جو ترشولی ہائی وے کے سرے سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔
اس نے وضاحت کی کہ یہ اسکول کا وقت تھا، اور معمول کے مطابق، طلباء کو لے کر کئی بسیں دریا کے کنارے پہنچی تھیں۔ طالب علم تربھون ترشولی ہائر سیکنڈری اسکول جانے کے لیے رسی کے پل کے ذریعے دریا کو عبور کرنے کے لیے بسوں سے اتر رہے تھے۔ اسی دوران گرکھتر کے ایک پرائیویٹ اسکول کے کئی طلبہ بھی پہنچ گئے۔
نشچل نے کہا، "میرے والد اس جگہ پر تھے جہاں طلباء اپنی بسوں سے اتر رہے تھے۔ اچانک، انہوں نے پانی کے بہتے اور کچھ خوف زدہ چیخوں کی آواز سنی۔ انہوں نے فوری طور پر صورت حال کو سمجھا اور جلدی سے بچوں کو پہاڑوں سے نیچے آنے والی اونچی سڑک کی طرف لے گئے جو میری دکان کے قریب ہائی وے سے ملتی ہے۔"
چائے کی دکان پر نشل کی ماں اور تین بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ بھی دکان چھوڑ کر پہاڑ کی طرف جانے والی سڑک کی طرف بھاگے۔ اگرچہ چائے کی دکان متاثر نہیں ہوئی کیونکہ یہ دریائے ترشولی سے تقریباً 600 میٹر بلندی پر واقع تھی، سیلاب کا پانی نصف سے زیادہ ڈھلوان پر پہنچ چکا تھا۔
نشچل نے کہا، "جب ہم چند گھنٹوں بعد دکان پر واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ سیلابی پانی نے کھانا پکانے کے کئی گیس سلنڈر وہاں چھوڑے تھے۔ کچھ لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے تھے۔" اتفاق سے سیلاب کا پانی رسی کے پل کو بھی بہا لے گیا جس سے طلبا اسکول جاتے ہوئے دریا عبور کرتے تھے۔
نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اب تک 1,356 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب کہ تقریباً 5,000 لاپتہ ہیں۔ فوج، پولیس اور نیم فوجی دستوں نے تقریباً 13,400 لوگوں کو بچایا ہے، اور رسووا، نواکوٹ اور دھاڈنگ اضلاع کے کئی علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔