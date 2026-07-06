پاکستان سے جودھپور تک: لوگ ہاتھ سے بنی ان مارواڑی جوتیوں کے ہیں دیوانے، 'بچھو جوتی' ہے سب سے خاص
مہندر سوناگرا کے آباؤ اجداد پاکستان سے آئے اور جودھ پور میں آباد ہوئے۔ ان کی چوتھی نسل اس کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔
Published : July 6, 2026 at 5:27 PM IST
جودھ پور، راجستھان (منوج ورما): مارواڑی جوتیاں، جو راجستھان کی ریتیلی گلیوں اور محلوں میں بنے ہوئے ہیں، اپنی بے مثال خوبصورتی اور آرام دہ ڈیزائن کے لیے اب بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ تاہم جدیدیت کے اس دور میں اس قدیم فن کو زندہ رکھنے والے کاریگر چند انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ ان منتخب فنکاروں میں سے ایک جودھ پور کے مہندر سوناگرا ہیں جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کے اس روایتی فن کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ کڑھائی والے جوتیوں کا واحد پیٹنٹ حاصل کر کے اسے بین الاقوامی سطح پر پہچان بھی دی۔
جوتیاں ہندوستان اور بیرون ملک مقبول ہیں
مارواڑی کی جوتیاں راجستھان کے بھرپور ثقافتی ورثے میں ایک خاص اور قابل احترام مقام رکھتے ہیں۔ یہ جوتیاں اپنی منفرد خوبصورتی، آرام دہ تعمیر، پیچیدہ کاریگری اور روایتی ڈیزائن کے لیے صدیوں سے مشہور ہیں۔ رنگ برنگی کڑھائی، جڑنا کام، اور روایتی دستکاری ان جوتیوں کو نہ صرف مقامی لوگوں میں بلکہ ہندوستان اور بیرون ملک کے فیشن سے محبت کرنے والوں میں بھی مقبول بناتی ہے۔
روایتی پروڈکٹ کے لیے پیٹنٹ
مہندر سوناگرا ان چند کاریگروں میں شامل ہیں جنہوں نے راجستھانی جوتیوں کی تیاری کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ اس کی سب سے اہم کامیابی یہ ہے کہ اس نے کڑھائی والی جوتیوں کا پیٹنٹ حاصل کر لیا ہے۔ وہ راجستھان کے پہلے جوتا بنانے والے ہیں، اور شاید ملک میں واحد، جنہوں نے اس روایتی پروڈکٹ کا پیٹنٹ حاصل کیا ہے۔ یہ کامیابی 2023 میں آئی آئی ٹی جودھپور کے تعاون سے حاصل کی گئی تھی۔ پیٹنٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے جوتیوں میں اصلیت، اختراع اور عمدہ کاریگری کا ایک انوکھا امتزاج ہے جو انہیں مارکیٹ میں موجود دیگر عام جوتیوں سے ممتاز کرتا ہے۔
خاندانی ورثہ
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، مہندر سونگارا بتاتے ہیں کہ ان کے خاندان کے پاس جوتیاں بنانے کے کاروبار میں دہائیوں پرانی میراث ہے۔ ان کے دادا ملک کی تقسیم کے وقت پاکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ وہ اپنے ساتھ نہ صرف مواد بلکہ جوتا بنانے کی قدیم تکنیک، ڈیزائن اور سالوں کا تجربہ بھی لے کر آیا۔ تقسیم کے سانحے کے باوجود انہوں نے جودھ پور میں اس فن کو دوبارہ قائم کیا۔ آج یہ میراث خاندان کی چوتھی نسل تک پہنچ چکی ہے۔
بیٹے بھی روایتی کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں
مہندر سوناگرا اپنے بیٹوں موہت سوناگرا اور دیویش سوناگرا کے ساتھ مل کر اس خاندانی کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ خاندان کے افراد مل کر روایتی دستکاری کو محفوظ کر رہے ہیں اور اسے جدید ضروریات کے مطابق ڈھال رہے ہیں۔ وہ جودھ پور کے پرتاپ نگر علاقے میں اپنے گھر سے کام کرتے ہیں اور ایم آر جودھپور کے نام سے شہرت قائم کر چکے ہیں۔
وقت بدل گیا ہے، لیکن روایت نہیں
مہندر سوناگرا کے خاندان نے وقت کے ساتھ ساتھ جوتا بنانے کی تکنیکوں کو تیار کیا ہے، لیکن اس نے اپنی اصل روح کو کبھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ چمڑے اور کپڑے کی دونوں جوتیاں تیار کرتے ہیں۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت ہاتھ کی پیچیدہ کڑھائی ہے، جو ہر جوڑے کو ایک الگ اور منفرد شناخت دیتی ہے۔
روایت اور جدیدیت کا امتزاج
مہندر سوناگرا کے بیٹے، دیوش، بتاتے ہیں کہ وہ جدید لباس، ظاہری شکل اور فیشن کے رجحانات کے مطابق جوتیوں کو مسلسل نئے سرے سے ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ عمل جاری ہے۔ روایتی ڈیزائنوں کے ساتھ عصری نمونوں، رنگوں کے امتزاج اور آرام دہ فٹنگز کو شامل کرکے، وہ ان جٹیوں کو نوجوان نسل کے لیے پرکشش بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
ہندوستان اور بیرون ملک نمائشیں اور مانگ
مہندر سوناگرا بتاتے ہیں کہ ان کے فن کو ملک بھر کی بڑی نمائشوں میں دکھایا گیا ہے۔ کئی نمائشوں میں ان کی جٹوں کی تعریف کی گئی، اور بہت سے لوگ ان کی منفرد کاریگری سے متاثر ہوئے۔ اس کی جوتیاں اب آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے گھریلو اور بین الاقوامی سطح پر صارفین کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہیں۔
منفرد بچھو جوتی
راجستھانی جُوتی کی ایک منفرد قسم بیچو جوتی ہے۔ جب اس میں چلتے ہیں، تو یہ ایک جھنجھلاہٹ کی آواز نکالتا ہے، جو اسے اور بھی دلکش بنا دیتا ہے۔ مہندر سونگارا بتاتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ جوتا خاص طور پر جاگیردار اور زمیندار پہنتے تھے۔ جوتیوں کی آواز گھر کی بہوؤں اور بیٹیوں کو خبردار کرتی اور اندر جانے کا اشارہ کرتی۔
خصوصی بچھو جوتی کیسے بنتی ہے؟
مہندرا نے بتایا کہ اس جوتو کو بنانے کا عمل بھی بہت منفرد ہے۔ دیہات میں اگنے والے ایک خاص درخت کا پھل استعمال کیا جاتا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس کی شکل بچھو کی طرح ہوتی ہے۔ خشک ہونے کے بعد، اسے مٹی کے تیل میں 15 دن تک بھگو دیا جاتا ہے، پھر جوتی کے تلوے سے جوڑے میں ٹانکا جاتا ہے، جس سے چلتے وقت ٹہلنے والی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوتا نہ صرف ثقافتی اہمیت رکھتا ہے بلکہ کاریگروں کی تخلیقی صلاحیتوں اور محنت کی بھی علامت ہے۔
جودھ پور کی مشہور جوتیاں
مشینوں کے دور میں دستکاری کی فتح: آج سستی، بڑے پیمانے پر تیار کی جانے والی جوتیاں مارکیٹ پر حاوی ہیں۔ مہندر سونگارا اور ان کا خاندان ہاتھ سے بنی جوتیوں کے معیار، آرام اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جوتی بنانے میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں: ڈیزائننگ، کڑھائی، چمڑے یا کپڑے کی شکل دینا، فنشنگ اور آخری ٹچ اپ۔ ہر قدم کے لیے دیکھ بھال، صبر اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جوتی، مہنگی ہونے کے باوجود، گاہکوں کی طرف سے تلاش کی جاتی ہیں۔