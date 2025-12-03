فرضی خاتون آئی اے ایس افسر کے کارنامے! متاثرین میں سابق وی سی اور ممبران پارلیمنٹ بھی شامل
پولس نے کلپنا بھاگوت نامی ایک فرضی آئی اے ایس افسر کو مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل سے گرفتار کیا۔
Published : December 3, 2025 at 4:01 PM IST
چھترپتی سمبھاجی نگر (مہاراشٹر): مہاراشٹر میں دھوکہ دہی کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس میں ایک خاتون آئی اے ایس افسر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس نے مبینہ طور پر ایک سابق وائس چانسلر کا اعتماد حاصل کیا اور اس سے پیسے وصول کئے۔ ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے کہ اس نے کچھ سیاسی لیڈروں کو راجیہ سبھا سیٹوں اور پدم شری ایوارڈز کا وعدہ کرکے لاکھوں روپے کا دھوکہ دیا۔ اس کا تعلق بھی دہلی بم دھماکوں سے جوڑا جا رہا ہے۔
25 نومبر کو پولس نے کلپنا بھاگوت نامی فرضی آئی اے ایس افسر کو مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر کے ایک فائیو اسٹار ہوٹل سے گرفتار کیا۔ وہ تقریباً چھ ماہ سے وہاں مقیم تھیں۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ فرضی دستاویزات اور آدھار کارڈ استعمال کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کی تلاشی لینے پر کئی مشکوک دستاویزات کا انکشاف ہوا۔
اس کے بارے میں کچھ مشتبہ تفصیلات سامنے آنے کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کی۔ یہ بھی شبہ ہے کہ اس کا تعلق دہلی بم دھماکوں سے ہوسکتا ہے۔ اس کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کا جائزہ بھی بہت سی مجرمانہ معلومات کا انکشاف کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پرشانت سوامی نے کہا کہ اے ٹی ایس (اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ) اور آئی بی (انٹیلی جنس بیورو) جیسی تفتیشی ایجنسیاں فرضی آئی اے ایس کلپنا بھاگوت سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔
کلپنا بھاگوت کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے راشٹرسنت توکادوجی مہاراج ناگپور یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر شہاب الدین پٹھان کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ سڈکو پولیس نے منگل کو اس معاملے میں ڈاکٹر پٹھان سے پوچھ گچھ کی۔
تحقیقات کے مطابق، اس کی ملاقات شہاب الدین پٹھان سے آئی اے ایس افسر کے طور پر ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران اس نے کئی بااثر لوگوں کی شناخت ظاہر کی جس کی وجہ سے سابق وائس چانسلر نے ان پر اعتماد کیا۔ ڈاکٹر پٹھان نے پولیس کو بتایا کہ اس نے کچھ پیسے لیے ہیں۔
ارکان پارلیمنٹ کو بھی دھوکہ
تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھاگوت، جنہوں نے آئی اے ایس افسر کا روپ دھار لیا، نے کئی سیاست دانوں کو بھی دھوکہ دیا۔ ہنگولی سے شیوسینا (یو بی ٹی) کے ایم پی ناگیش پاٹل اشتیکر کو بھی ایک لاکھ روپے کا دھوکہ دیا گیا۔ ایم پی اشتیکر نے اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا، "یہ خاتون میرے پاس ایک افسر کا روپ دھار کر آئی تھی۔ اس نے مندر کے لیے ایک لاکھ روپے مانگے، جس میں میں نے اس کی مدد کی۔"
مقامی پولیس نے ڈمپی دیویندر کمار ہرجائی کے بارے میں گہرائی سے تفتیش شروع کر دی ہے، جو مرکزی وزیر کے او ایس ڈی (اسپیشل ڈیوٹی پر افسر) اور اس کے افغان دوست اشرف کا روپ دھار رہے ہیں۔ تفتیشی ایجنسیاں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہی ہیں کہ تینوں کا رابطہ کیسے ہوا۔ اشرف اپنے بھائی گل کو تصور کے ساتھ کیوں لایا؟ اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ ڈپٹی کمشنر آف پولیس پرشانت سوامی نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔