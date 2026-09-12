الیکشن کمیشن نے ممتا اور رتبرتا کے دھڑوں کے درمیان ٹی ایم سی ملکیت تنازعہ پر سماعت شروع کردی
اس ہفتے کے شروع میں الیکشن کمیشن نےسابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ریتابرت کو سماعت کے بارے میں مطلع کیا۔ سنتو داس کی رپورٹ۔
Published : September 12, 2026 at 6:42 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے ہفتہ کے روز ترنمول کانگریس کے دو دھڑوں کے درمیان ملکیت کے تنازعہ پر باضابطہ طور پر سماعت شروع کی۔ایک کی قیادت پارٹی سپریمو اور مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کر رہی ہیں جبکہ دوسرے کی قیادت اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ریتابرت بنرجی کر رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے دو ماہ قبل دونوں دھڑوں کی جانب سے معاملہ اٹھانے کے بعد سماعت شروع کی تھی۔ یہ تنازعہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی خراب کارکردگی کے بعد سامنے آیا۔
اس ہفتے کے شروع میں، الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور رتبرتا بنرجی کو خط لکھ کر سماعت کے بارے میں آگاہ کیا۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور دو الیکشن کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی پر مشتمل الیکشن کمیشن کی فل بنچ نے یہاں انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیموکریسی اینڈ الیکشن مینجمنٹ میں اس معاملے کی سماعت کی۔
سماعت کے دوران رتبرتا کی قیادت والے دھڑے اور ممتا بنرجی کی قیادت والے دھڑے نے اس معاملے پر اپنی رائے پیش کی۔ ٹی ایم سی ملکیت تنازعہ پر الیکشن کمیشن کی سماعت کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک سماعت ہوئی ہے۔ دونوں دھڑوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز پر مشتمل الیکشن کمیشن کے فل بنچ کے سامنے معاملے پر اپنے اپنے خیالات پیش کئے۔
زیادہ معلومات دیے بغیر انہوں نے کہا کہ کمیشن اپنی تشخیص کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔
واضح رہے کہ دونوں دھڑوں نے اس معاملے پر جولائی میں الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان سے جواب طلب کیا تھا۔ ممتا کی زیرقیادت دھڑے نے 6 جولائی کو اپنا جواب داخل کیا، اور ریتابرت کی قیادت والے دھڑے نے بار بار الیکشن کمیشن سے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت کی درخواست کی۔
جب سے ٹی ایم سی مغربی بنگال میں اقتدار برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے، رتبرتا بنرجی ممتا اور ان کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی پر تنقید کر رہی ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کے ہاتھوں ٹی ایم سی کی شکست کے لئے سینئر قائدین کو ذمہ دار ٹھہرایا۔