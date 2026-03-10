شرعی قانونِ وراثت میں مسلم خواتین کے ساتھ 'امتیاز' کے خلاف عرضی، سپریم کورٹ نے کہا، موثر جواب یو سی سی
سماعت کے دوران ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ شرعی قانون خواتین کو مردوں کے مقابلے میں نصف حق دیتا ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے مسلم پرسنل لا (شریعت) ایپلی کیشن ایکٹ 1937 کی دفعات کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی کی سماعت کرتے ہوئے منگل کو زبانی طور پر مشاہدہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا اور وہ ہے یکساں سول کوڈ۔
یہ معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کی قیادت والی بنچ کے سامنے آیا جس میں جسٹس آر مہادیون اور جوائے مالیہ باغچی شامل تھے۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ شرعی قانون خواتین کو مردوں کے حق کے مقابلے میں نصف کا حق دیتا ہے۔
سی جے آئے نے بھوشن سے پوچھا کہ "کیا بھارتی وراثت ایکٹ مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے؟ براہ کرم اس کی تصدیق کریں۔ مجھے بھی یقین نہیں ہے۔" انہوں نے مزید استفسار کیا کہ اگر شریعت ایکٹ 1937 کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟
پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ شائرہ بانو کیس میں اس عدالت نے کہا کہ تین طلاق کا رواج، اگر یہ مسلم پرسنل لا کا حصہ ہو، تب بھی یہ ظالمانہ ہے، عوامی پالیسی کے خلاف ہے اور اس لیے آرٹیکل 14 کی بنیاد پر اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ "اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پرسنل لا ہو... یہ (قانون وراثت) لازمی مذہبی عمل کا حصہ نہیں"۔
سی جے آئی نے مشاہدہ کیا کہ "ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ اس ایکٹ کو ختم کرتے ہیں، تو آپ ایک مکمل خلا پیدا کر دیتے ہیں۔" بھوشن نے دلیل دی کہ شریعت قانون کو صرف 1937 کے ایکٹ کی وجہ سے تحفظ حاصل ہے۔
سی جے آئی نے مشاہدہ کیا کہ ایک بیماری کا علاج کرتے ہوئے کہیں ہم ایک اور مسئلہ نہ پیدا کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "خواتین کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، ہم اپنی بے چینی یا اصلاحات کے لیے ضرورت سے زیادہ بے چینی کے چکر میں کہیں ہم ان کو اس سے بھی محروم نہ کر دیں جو انہیں مل رہا ہے۔"
بنچ نے مشاہدہ کیا کہ ریاستی ہدایتی اصولوں کے بنیادی اصولوں میں سے ایک کو لانے کے لیے مقننہ کی حکمت کو ٹالنا بہتر ہو سکتا ہے۔
جسٹس باغچی نے کہا کہ یہ عدالت پہلے ہی یکساں سول کوڈ کی سفارش کر چکی ہے۔ "مسلم شادی میں طلاق کی بنیادیں غیر متناسب رہتی ہیں..."، بنچ نے مشاہدہ کیا۔
بھوشن نے کہا کہ مسلم خواتین کو مسلم مردوں کی طرح وراثت کے مساوی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔ اس سی جے آئی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ "لہذا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایکٹ کو ختم کر دیں، پھر تو کچھ پروویژن کی دوبارہ قانون سازی کرنی پڑے گی..."، اس پر بھوشن نے کہا کہ یہ ایک لازمی مذہبی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک شہری حق کا معاملہ ہے، یہ مساوات کا مسئلہ ہے۔
جسٹس باغچی نے مشاہدہ کیا کہ یہ عدالت پہلے ہی یکساں سول کوڈ کی سفارش کر چکی ہے۔ "مسلم شادیوں میں طلاق کی بنیادیں غیر متناسب رہتی ہیں..."، بنچ نے مزید کہا۔
سی جے آئی نے کہا، "سب سے موثر جواب جو یہ عدالت پہلے ہی دے چکی ہے، جیسا کہ میرے بھائی نے بھی کہا، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ"۔ جسٹس باغچی نے سی جے آئی کے مشاہدے سے اتفاق کیا۔ بھوشن نے کہا کہ شرعی قانون خواتین کو مردوں کے حق کے مقابلے میں نصف کا حق دیتا ہے، اور یہ کہ اگر 1937 کے ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے تو بھارت وراثت ایکٹ سبھی پر لاگو ہوگا۔
بنچ نے بھوشن کو بتایا کہ خود مسلم خواتین کی طرف سے دائر درخواست پر عدالتی مداخلت کا مشورہ دیا جائے گا، جو شریعت ایکٹ 1937 سے بچنا چاہتی ہیں۔ بھوشن نے جواب دیا کہ درخواست گزاروں میں سے کچھ مسلم خواتین ہیں۔
عرضیاں سننے کے بعد بنچ نے بھوشن سے کہا کہ وہ درخواست میں ترمیم کریں کہ اگر شرعی وراثت کی دفعات کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے علاج کے بارے میں تجاویز شامل کی جائیں۔ بھوشن نے اس بات سے اتفاق کیا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے معاملہ ملتوی کر دیا۔ بنچ ایک درخواست پر سماعت کر رہی تھی جس میں مسلم پرسنل لا کی دفعات کو خواتین کے خلاف امتیازی قرار دیتے ہوئے چیلنج کیا گیا ہے۔
