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دہلی ہائی کورٹ نے 17 سالہ لڑکے کو اپنے جگر کا کچھ حصہ اپنے بیمار والد کو عطیہ کرنے کی اجازت دے دی

عدالت نےکہا کہ درخواست گزار واحد مناسب عطیہ دہندہ ہے اور اپنے جگر کا ایک حصہ رضاکارانہ طور پر اپنے والد کوعطیہ کرنا چاہتا ہے۔

دہلی ہائی کورٹ
دہلی ہائی کورٹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 9:32 PM IST

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نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے ایک 17 سالہ لڑکے کو اپنے جگر کا ایک حصہ اپنے والد کو عطیہ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جن کو جگر کی طویل بیماری ہے۔ جسٹس منی پشکرنا کی تعطیلاتی بنچ نے لڑکے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کسی نابالغ کے ذریعہ زندہ اعضاء کے عطیہ پر کوئی "مکمل قانونی پابندی" نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت صرف غیر معمولی طبی حالات میں اور قانونی فریم ورک کی سختی سے پیروی کرتے ہوئے دی جا سکتی ہے۔

انسانی اعضاء اور بافتوں کی پیوند کاری کے قوانین کے مطابق، "نابالغوں کی طرف سے زندہ اعضاء یا بافتوں کا عطیہ عام طور پر جائز نہیں ہوگا۔ تاہم، غیر معمولی طبی بنیادوں پر، فراہم کردہ تفصیلی ریکارڈ اور مکمل جواز درج کیا جاتا ہے، اور مجاز اتھارٹی اور متعلقہ ریاستی حکومت سے پیشگی اجازت لی جاتی ہے، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔"

پیر کو جاری کردہ ایک حکم میں، جسٹس پشکرنا نے ہدایت دی کہ درخواست گزار پر کئے گئے طبی طریقہ کار کو مناسب طریقے سے انجام دیا جائے، اس کی صحت کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام قانونی، اخلاقی اور طبی پروٹوکول پر عمل کیا جائے۔

عدالت نے کہا کہ درخواست گزار واحد مناسب عطیہ دہندہ ہے اور اپنے جگر کا ایک حصہ رضاکارانہ طور پر اپنے والد سے پیار اور محبت کی وجہ سے عطیہ کرنا چاہتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اجازت نہ دینے سے ان کے والد کی موت ہو سکتی ہے۔

انسٹی ٹیوٹ آف لیور اینڈ بلیری سائنسز (آئی ایل بی ایس)، جو درخواست گزار کے والد کا علاج کر رہا ہے، نے عدالت کو بتایا کہ حکم کی تعمیل میں جلد ہی ٹرانسپلانٹ کی تاریخ طے کی جائے گی۔ دہلی حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لیفٹیننٹ گورنر اور مجاز اتھارٹی نے بھی اس معاملے میں اجازت دے دی ہے۔

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DELHI HIGH COURT
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دہلی ہائی کورٹ
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