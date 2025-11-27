فیصلہ ہائی کمان کرے گا، کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے تنازع پر ملکارجن کھرگے کا بیان
ڈی کے شیوکمار نے اپنے سمیت ہر ایک سے اپنے وعدوں کو نبھانے کی اپیل کی۔
Published : November 27, 2025 at 1:48 PM IST
بنگلورو (کرناٹک): کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے عہدہ کے بارے میں قیاس آرائیوں کے درمیان، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے جمعرات کو کہا کہ ہائی کمان، وزیر اعلیٰ سدارامیا اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے درمیان بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ 20 نومبر کو کرناٹک حکومت اپنی پانچ سالہ میعاد کے نصف حصے پر پہنچنے کے بعد سے قیاس آرائیاں عروج پر ہیں۔
بنگلورو میں کھرگے نے کہا، "یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ میں سب کو بلا کر اس پر بات کروں گا۔ راہل گاندھی بھی موجود ہوں گے۔ دیگر اراکین بھی موجود ہوں گے۔" انہوں نے مزید کہا، "وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوں گے۔ ان سب سے بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک ٹیم ہے، میں اکیلا نہیں ہوں۔ پوری ہائی کمان کی ٹیم بات چیت کر کے فیصلہ کرے گی۔"
آج صبح، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، عہدے پر ان کے اور وزیر اعلیٰ سدارامیا کے درمیان جھگڑے کی قیاس آرائیوں کے درمیان، ایک سوشل میڈیا پوسٹ کا اشتراک کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ کسی کی بات پر قائم رہنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، غالباً کانگریس ہائی کمان کو مخاطب کرتے ہوئے، ڈی کے شیوکمار نے اپنے سمیت ہر ایک سے اپنے وعدوں کو نبھانے کی اپیل کی۔ پوسٹ میں لکھا گیا کہ "الفاظ کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کسی کی بات پر سچا رہنا ہے۔ چاہے وہ جج ہو، صدر ہو یا کوئی اور، بشمول میں، ہر ایک کو اپنی بات پر قائم رہنا ہوگا۔"
اس سے قبل بدھ کو کانگریس کے سینئر ایم ایل اے اور سابق وزیر کے این راجنا نے کہا کہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ کو وزیراعلی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہئے اور اس لئے اسمبلی کو تحلیل کرکے انتخابات کرائے جائیں۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے سدارامیا کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے۔ آئیے اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا سامنا کریں۔ پھر، آئیے ڈی کے شیوکمار کی قیادت میں مل کر کام کریں اور اکثریت کے ساتھ واپس آئیں۔ پھر، انہیں پانچ سال تک وزیراعلیٰ کے طور پر کام کرنے دیں۔
کانگریس ایم ایل اے نے نامہ نگاروں سے کہا، "کیا سدارامیا کو کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے منتخب نہیں کیا تھا؟ اب کانگریس لیجسلیچر پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہئے۔" تاہم، راجنا نے سدارامیا کا ساتھ دیا اور ریاست کے وزیر داخلہ جی پرمیشور کا نام بھی تجویز کیا، اور انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے دوسرا آپشن قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "ہائی کمان نے قیادت پر بات نہ کرنے کا کہا ہے۔ اس لیے میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ میری ذاتی خواہش ہے کہ سدارامیا پانچ سال تک وزیر اعلیٰ رہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اے آئی سی سی اگلے چند دنوں میں وضاحت کرے گی۔ دوسری صورت میں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈاکٹر جی پرمیشور کو سی ایم بننا چاہیے۔" جبکہ سی ایم سدارامیا نے اسے ایک غیر ضروری بحث قرار دیا ہے اور ڈی کے۔ شیوکمار نے کانگریس کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعادہ کیا ہے اور کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی (کے پی سی سی) کے صدر کے طور پر اپنے استعفیٰ کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کیا ہے، نائب وزیر اعلیٰ نے 29 نومبر کو پارٹی کی سینئر لیڈر سونیا گاندھی کے ساتھ جاری مسائل پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے میٹنگ طلب کی ہے۔