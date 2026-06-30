غزہ میں 20 ہزار سے زائد بچوں کی ہلاکت کا خوفناک سچ! ریٹائرڈ جسٹس ایس مرلی دھر کا ای ٹی وی بھارت پر بڑا انکشاف
اقوام متحدہ کے آزاد انکوائری کمیشن کے چیئرمین جسٹس ایس مرلی دھر نے 94 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کرکےغزہ کے رازوں سے پردہ اٹھایا۔
Published : June 30, 2026 at 3:51 PM IST
حیدرآباد: غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی حملوں اور شہریوں کی ہلاکتوں پر عالمی غم و غصہ بڑھ رہا ہے۔ دریں اثنا، اقوام متحدہ (یو این) کے آزاد انکوائری کمیشن کے چیئرمین اور اڑیسہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس ایس مرلی دھر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی اپنی 94 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کئی چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔
ایناڈو-ای ٹی وی بھارت کے خصوصی نامہ نگار ایم ایل نرسمہا ریڈی کے ساتھ ایک خصوصی انٹر ویو میں جسٹس مرلی دھر نے انکشاف کیا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 کے درمیان اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے 20,179 بچے ہلاک اور 44,143 زخمی ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے اور بھی بہت سے متاثرین ہو سکتے ہیں جن کا ابھی تک حساب نہیں ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کس طرح غزہ میں 10 دن کے شیرخوار بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور زخمی بچوں کے اعضاء کو بے ہوشی کے بغیر کاٹا جا رہا ہے۔ مکمل انٹرویو، جس میں اسرائیل-غزہ تنازعہ کے دوران بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے، ذیل میں دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔
سوال: کمیشن کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی تحقیقات سے کیا پتہ چلا؟
فلسطینی علاقوں میں تشدد کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل ( یو این ایچ آر سی) کے حصے کے طور پر ایک آزاد بین الاقوامی کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ یہ کمیشن صرف انفرادی واقعات کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے اصل اسباب سے پردہ اٹھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس کا کام غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فلسطین اور اسرائیل دونوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مطالعہ کرے اور مناسب کارروائی کی سفارش کرے۔
جنوبی افریقہ کی نوی پلے نے ابتدا میں اس کی چیئر کے طور پر کام کیا۔ 2025 سے، میں نے مختلف ممالک کے قانونی ماہرین کے اس 12 رکنی کمیشن کی سربراہی کرتے ہوئے بطور چیئر خدمات انجام دیں۔ کمیشن نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلیوں کے خلاف حماس کی طرف سے تشدد اور یرغمال بنانے سمیت اب تک کے واقعات کا مطالعہ کیا اور سفارشات پیش کیں۔
ہم نے خواتین کے خلاف جنسی تشدد، نسل کشی، اور این جی اوز کے ذریعے ہونے والے مظالم جیسے مسائل پر رپورٹس جاری کی ہیں۔ اس ماہ کی 23 تاریخ کو ہم نے بچوں پر مظالم سے متعلق 94 صفحات پر مشتمل رپورٹ پیش کی۔ ہم نے اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، یورپی یونین، اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) سول سوسائٹی کی تنظیموں اور مختلف ممالک کے سفیروں کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی طرف سے فوری کارروائی کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔
سوال: بچوں پر تشدد کے بارے میں آپ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟
صورتحال خوفناک ہے! انہوں نے ایک کواڈ کاپٹر (ڈرون) سے دس دن کے بچے کو دودھ پلانے پر گولیاں چلائیں۔ بچہ اس وقت زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ اسرائیلی حکومت کے لیے کیسے خطرہ بن سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی باتوں کا جواز پیش کر سکتا ہے؟ جب بچوں کے اعضاء بموں سے مسخ ہو جاتے ہیں تو ان کے اعضاء کو بے ہوشی کے بغیر کاٹ دیا جاتا ہے۔
ہماری معلومات کے مطابق گزشتہ دو سالوں میں 20,179 بچے ہلاک اور 44,143 زخمی ہوئے ہیں۔ ہمیں ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو شماریات میں شامل نہیں ہیں۔ حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے کتنے بچے دبے ہوئے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ملبہ ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ 97 فیصد سکول تباہ ہو چکے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کی نگہداشت کے مراکز اور بچوں کے ہسپتال ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ صرف رواں سال 150 سے زائد بچے بھوک سے مر چکے ہیں۔ یہ واقعی ظالمانہ ہے!
رفح بارڈر عبور نہ کر کے مصر جانے کے باعث کئی بچے ہلاک ہو گئے۔ مغربی کنارے میں طبی سہولیات بہتر ہیں، اس کے باوجود اسرائیل غزہ سے بچوں کو وہاں لے جانے کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے۔ کئی بچے اب بھی علاج کے منتظر ہیں۔
مثال کے طور پر، شاید سو میں سے صرف دو کیسوں کو اجازت ملتی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ بچوں کو بغیر علاج کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں زیر بحث آیا تو میں نے واضح طور پر کہا کہ یہ صورتحال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک تمام شریک ممالک یہ طے نہیں کرلیتے کہ کوئی بچہ علاج کی کمی کی وجہ سے نہیں مرنا چاہیے۔ سیاست اور دشمنی کو تصویر سے دور رکھنا چاہیے۔ بچوں کو جغرافیائی سیاست کا شکار نہ بنایا جائے۔
سوال: شواہد کیسے اکٹھے کیے گئے؟
ایک تفصیلی مطالعہ کیا گیا۔ جو بچے علاج کے لیے غزہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ان کا انٹرویو کیا گیا، جیسا کہ ڈاکٹروں نے غزہ کے اندر بچوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ میڈیکل رپورٹس کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اس واقعے سے چھ ماہ قبل رائے، دستاویزات اور ویڈیوز جمع کرنے کے لیے ایک عوامی اپیل جاری کی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے خود اس حوالے سے کچھ ویڈیو فوٹیج جاری کیں۔ اس تمام مواد کا سائنسی اور قانونی (فارنزک) آڈٹ کیا گیا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے شواہد اکٹھے کیے گئے کہ آیا ان واقعات کے وقت اسرائیلی فوج موجود تھی۔
کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز (آئی ڈی ایف) سے مشاورت کے بغیر رپورٹ کو حتمی شکل کیسے دی گئی۔ بہتر ہوتا کہ وہ بات چیت میں شامل ہوتے لیکن انہیں علاقے تک رسائی دینے سے انکار کر دیا گیا اور ابتدائی رپورٹ میں کوئی جواب نہیں ملا۔ اسرائیل کے مستقل مشن سے مدد کی درخواست کی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ مکمل جانچ پڑتال اور شواہد کے اطمینان کے بعد ہی حتمی نتیجے پر پہنچا۔ اسرائیل کو تاحال کمیشن کے سامنے پیش ہونے اور اپنا مقدمہ پیش کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔
سوال: فوج کے علاوہ دوسروں کی طرف سے تشدد کے واقعات کے بارے میں کیا معلومات دستیاب ہیں؟
اسرائیلی شہریوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرلیا ہے اور وہیں آباد ہو گئے ہیں۔ساتھ ہی اہنوں نے کئی طرح کے مظالم بھی کئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، یہ غیر سرکاری عناصر ہیں۔ حماس کی حمایت یافتہ متعدد فلسطینی گروپ بھی تشدد کی کارروائیوں کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے الزام میں سرعام پھانسیاں دی گئی ہیں۔ ہم نے اس ماہ کی 15 تاریخ کو اس معاملے پر رپورٹ پیش کی تھی۔
سوال: کمیشن نے کیا کارروائی کی سفارش کی؟
ہم ان مظالم میں ملوث اسرائیلی فوجیوں اور افسران کی گرفتاری اور زبردستی مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج 1967 میں قرار پائی گئی سرحدوں کے پیچھے ہٹے۔ غزہ میں فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے اور ’یلو لائن‘ بند کیا جانا چاہئے۔ رہائشی علاقوں میں مہلک ہتھیاروں کا استعمال بند کیا جائے۔ کواڈ کاپٹر، ڈرون اور سنائپرز استعمال نہیں کیے جانے چاہئیں۔
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس (آئی سی جے) کی 2024 کی ہدایات کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ اقدامات بچوں کے حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سفارشات کے مطابق ہونے چاہئیں۔ رپورٹ میں بیان کیے گئے اسرائیلی فوجی اہلکاروں کے علاوہ دیگر سہولت کاروں کے خلاف بھی تحقیقات کی جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ غزہ اور دیگر علاقوں میں حراست میں لیے گئے بچوں کی تعداد، ان کے ٹھکانے اور ان کی صحت کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں۔
جاں بحق بچوں کی لاشیں ان کے والدین کو واپس کی جائیں۔ صحت اور تعلیمی اداروں پر حملے بند ہوں اور ان اداروں کو بحال کیا جائے۔ انسانی امدادی تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عملدرآمد سب کے مفاد میں ہے۔
ہم نے کلبھوشن کیس کے حوالے سے پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا، جنیوا کنونشنز کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنے پر زور دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے غزہ میں تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں سول عدالتوں میں ہونا چاہیے۔
سوال: اسرائیلی فوج میں کتنے غیر ملکی شہری خدمات انجام دے رہے ہیں؟
مختلف ممالک کے ہزاروں افراد اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں 12,000 امریکی، 6,000 یورپی یونین (ای یو) ممالک کے شہری اور 5,000 روسی شامل ہیں۔ ہم نے تفصیلی معلومات فراہم کی ہیں کہ کن بٹالینز نے بچوں کو نشانہ بنایا اور کون سے اہلکار ملوث تھے۔
اگر اس طرح کے جرائم کا الزام لگانے والا فوجی ہندوستان واپس آتا ہے تو اسے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی دائرہ اختیار کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اب ضرورت ہے ٹھوس اقدام کی، صرف مظالم کی مذمت یا سیاسی بیانات کی نہیں۔ یہ وقت ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک اس سمت میں سخت دباؤ ڈالیں۔