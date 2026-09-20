کانگریس نے ایس آئی آر کو شاہ کے کہنے پر ووٹروں کو حذف کرنے کے عمل کو قرار دیا
جے رام رمیش نے کہا یہ غیر معمولی طور پر زیادہ تناسب پورے ایس آئی آر عمل میں ساختی خامیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 4:47 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کو الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کی جاری خصوصی گہری نظرثانی کے دوران بڑے پیمانے پر حذف کرنے کا معاملہ اٹھایا، اور الزام لگایا کہ ایس آئی آر درحقیقت بڑے پیمانے پر، شاہ کی جانب سے ہٹانے کا عمل اور آئین پر حملہ ہے۔
کانگریس نے کہا کہ اس بات کے کافی ثبوت موجود ہیں کہ مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر ہٹائے گئے ووٹروں کی اکثریت معاشی اور سماجی طور پر کمزور اور معاشرے کے پسماندہ طبقات سے ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جون 2025 میں بہار میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی گہرائی سے نظرثانی کا پہلا مرحلہ شروع کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ بعد میں نومبر 2025 میں نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کیا گیا تھا۔
رمیش نے ایک بیان میں کہا کہ فیز 1 اور 2 میں 78 ملین ووٹروں کے ناموں کو حذف کر دیا گیا ہے۔انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر سے پہلے ووٹر لسٹ میں درج کل ناموں میں سے 13 فیصد کو حذف کر دیا گیا ہے۔
رمیش نے کہا کہ تیسرا مرحلہ 2026 کے وسط میں 16 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع ہوا تھا۔انہوں نے کہا کہ 12 ریاستوں اور دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اب تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق، تیسرے مرحلے کے دوران کل 36.06 کروڑ رائے دہندوں میں سے 6.18 کروڑ ووٹروں کے ناموں کو حذف کر دیا گیا ہے۔
رمیش نے کہا کہ حذف کرنے کی شرح 17 فیصد سے زیادہ ہے۔ مزید برآں، 54.3 ملین ووٹرز کو انتخابی فہرستوں میں اپنے نام برقرار رکھنے کے لیے اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے حذف ہونے کا خطرہ مزید 15 فیصد بڑھ جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی طور پر زیادہ تناسب پورے ایس آئی آر عمل میں ساختی خامیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے سوال کیا کہ اتنے بڑے پیمانے پر حذف ہونے کے باوجود کتنے ووٹروں کو اپنے ناموں کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔
جئے رام رمیش نے کہا کہ مجموعی طور پر، 32 فیصد، یا تین میں سے تقریباً ایک ووٹرز کو یا تو حذف کر دیا گیا ہے یا حذف کیے جانے کا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں ریاست کے لحاظ سے درجہ ذیل ہے: دہلی (53.73 فیصد)، چندی گڑھ (52.58 فیصد)، جھارکھنڈ (39.57 فیصد)، اتراکھنڈ (35.71 فیصد)، میگھالیہ (35.36 فیصد)، مہاراشٹرا (33.88 فیصد)، تلنگانہ (48.90 فیصد)، کرناٹک (27.63 فیصد)، آندھرا پردیش (21.17 فیصد) اور پنجاب (15.23 فیصد)۔ کرناٹک، تلنگانہ اور جھارکھنڈ میں حذف ہونے کے خطرے سے دوچار ووٹروں کی فہرست کو عام کیا گیا ہے تاکہ ووٹر اس پر اپنے نام چیک کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ دہلی نے یہ فہرست 19 ستمبر 2026 کو عام کی تھی اور وہ بھی صرف عوامی دباؤ کی وجہ سے۔ بی جے پی کی حکومت والی دیگر ریاستوں کے ساتھ پنجاب نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے۔
رمیش نے الزام لگایا کہ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر حذف ہونے والے ووٹروں میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ معاشی اور سماجی طور پر کمزور اور معاشرے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے ووٹرز شامل ہیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ زیادہ تر بڑی ریاستوں میں ایس آئی آر کے عمل کے دوران مردوں سے زیادہ خواتین کو ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا۔
رمیش نے کہا کہ ایس آئی آر کے ذریعے حکومت نے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو کر ووٹروں کی فہرست میں ان کے ناموں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری دستاویزات جمع کرنے کا بوجھ شہریوں پر ڈال دیا ہے، حالانکہ حکومت نے ان میں سے کچھ دستاویزات کو جاری نہیں کیا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ اس طرح کا تصدیقی عمل، جسے زیادہ تر شہری مکمل نہیں کر سکتے، درحقیقت ووٹر لسٹ سے لوگوں کو خارج کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کا بظاہر حوالہ دیتے ہوئے کہا، "ایس آئی آر بنیادی طور پر ووٹروں کو ہٹانے کے لیے شاہ کی طرف سے اکسایا جانے والا ایک بڑے پیمانے پر ہٹانے کا عمل ہے۔یہ ہمارے آئین پر حملہ ہے۔"
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