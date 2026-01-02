ایس آئی آر کے دوران شہری علاقوں میں مردم شماری کے فارموں کی وصولی اب تک بہت کم رہی

ایس آئی آر کے دوران شہری علاقوں میں مردم شماری کے فارموں کی وصولی اب تک بہت کم رہی
حکام نے بتایا کہ گزشتہ سال بہار میں ایس آئی آر کے دوران پٹنہ سمیت کئی شہروں میں ایسا ہی رجحان دیکھا گیا تھا۔
Published : January 2, 2026 at 6:06 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے نو ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جاری ہونے والی انتخابی فہرستوں کے لیے ایس آئی آر کے عمل کے دوران، شہری علاقوں میں رائے دہندوں سے مردم شماری کے فارموں کی وصولی دیہی علاقوں کے مقابلے بہت کم تھی۔ الیکشن کمیشن نے یہ بیان جمعہ کو دستیاب رجحانات کا حوالہ سے دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ووٹروں کے اپنے مکمل شدہ مردم شماری کے فارم واپس نہ کرنے کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ یہ ہے کہ وہ کام یا پیشہ ورانہ وعدوں کی وجہ سے گھر پر دستیاب نہیں ہیں۔ حکام نے بتایا کہ بار بار نقل مکانی کو بھی فارم جمع کرنے میں کمی کی ایک اور وجہ سمجھا جا رہا ہے۔
دیہی علاقوں میں بوتھ سطح کے افسران کے ذریعہ مردم شماری کے فارموں کی وصولی شہری علاقوں کی نسبت بہت زیادہ رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ لکھنؤ، کانپور اور نوئیڈا ان شہروں میں شامل ہیں جہاں فارم جمع کرنے کی شرح کافی کم رہی ہے۔ انہوں نے ان ریاستوں کے دستیاب رجحانات کا حوالہ دیا جہاں ووٹر لسٹوں کا ایس آئی آر جاری ہے۔ حکام نے بتایا کہ گزشتہ سال بہار میں ایس آئی آر کے دوران پٹنہ سمیت کئی شہروں میں ایسا ہی رجحان دیکھا گیا تھا۔
ایس آئی آر کا دوسرا مرحلہ 4 نومبر کو انڈمان اور نکوبار جزائر، لکشدیپ، چھتیس گڑھ، گوا، گجرات، کیرالہ، مدھیہ پردیش، پڈوچیری، راجستھان، تمل ناڈو، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں شروع ہوا۔ اتر پردیش کو چھوڑ کر باقی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹر فہرستوں کا مسودہ شائع کر دیا گیا ہے۔ آسام میں ووٹر لسٹ کی ایک الگ "خصوصی نظر ثانی" جاری ہے۔
ریاستوں میں پچھلی ایس آئی آر کو کٹ آف ڈیٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کمیشن نے گہرائی سے نظرثانی کے لیے بہار کی 2003 کے انتخابی فہرست کا استعمال کیا تھا۔ زیادہ تر ریاستوں میں انتخابی فہرستوں کا آخری ایس آئی آر 2002 اور 2004 کے درمیان کیا گیا تھا، اور متعلقہ ریاستوں میں آخری ایس آئی آر کے مطابق، انہوں نے موجودہ ووٹروں کی نقشہ بندی تقریباً مکمل کر لی ہے۔
ایس آئی آر کا بنیادی مقصد غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو ان کی جائے پیدائش کی توثیق کے ذریعے ختم کرنا ہے۔ یہ قدم دیگر ممالک کے علاوہ بنگلہ دیش اور میانمار سے مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے پیش نظر اہم ہے۔