مرکزی حکومت اور 19 ریاستیں میرے خلاف متحد ہیں، میں عام لوگوں کے لیے تنہا لڑ رہی ہوں، ممتا
بنرجی نےکہا، "اگر مودی کہتے ہیں کہ وہ 294 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہیں وزیر اعظم کےعہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔
Published : April 13, 2026 at 8:54 PM IST
سوری/گلسی (مغربی بنگال): مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پیر کو دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت اور 19 ریاستیں ان کے خلاف متحد ہو گئی ہیں اور وہ عام لوگوں کے لیے تنہا لڑ رہی ہیں۔بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) ملک کی 19 ریاستوں میں برسراقتدار ہے۔
بیربھوم ضلع کے سوری میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے، ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کی سربراہ نے کہا کہ بی جے پی دہلی سے طاقت کا استعمال کرکے مغربی بنگال کے انتخابات جیتنے میں کامیاب نہیں ہوگی۔انہوں نے کہا، "ترنمول کانگریس مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں 226 سے زیادہ سیٹیں جیت لے گی۔"
بنرجی نے یہ بھی الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا 'من کی بات' پروگرام نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔"وہ (بی جے پی) پیسے تقسیم کر رہے ہیں... انہوں نے ہر کسی کو (افسران اور پولیس) کو دوسری ریاستوں میں منتقل کر دیا ہے تاکہ کوئی انہیں پکڑ نہ سکے۔ پیسہ، منشیات، ہتھیار اور ووٹروں کو مغربی بنگال میں سمگل کیا جا رہا ہے۔ ووٹروں کو بہار سے ٹرینوں اور بسوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے لایا جا رہا ہے،"۔
بنرجی نے کہا، "کل 19 ریاستیں اور مرکزی حکومت میرے خلاف متحد ہو گئی ہیں... میں ان کے لیے کافی ہوں۔ میں عام لوگوں کے لیے اپنی لڑائی جاری رکھوں گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اکیلی ہوں۔ مجھے لوگوں کا آشیرواد حاصل ہے۔"
ٹی ایم سی کی سربراہ نے مودی کو نشانہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوال مودی کے اس بیان کے جواب میں کیا کہ وہ مغربی بنگال کی تمام 294 سیٹوں پر امیدوار ہیں۔
اتوار کو سلی گڑی میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ مغربی بنگال کے تمام حلقوں میں بی جے پی کے امیدوار ہیں۔
وزیر اعلی بنرجی نے کہا، "اگر مودی کہتے ہیں کہ وہ 294 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ وہ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔"
بنرجی نے کہا، "پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ۔ آپ یہاں باہر کے آدمی ہیں۔ پہلے دہلی کو سنبھالیں، پھر مغربی بنگال کے بارے میں سوچیں۔" بنرجی نے مودی پر ان کے روزگار کے وعدوں پر حملہ کرتے ہوئے پوچھا، "20 ملین ملازمتیں فراہم کرنے کے ان کے پہلے وعدے کا کیا ہوا؟"
ممتا بنرجی نے کہا، "جب ہم خالی آسامیوں کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھرتی روکنے کے لیے عدالتوں میں کیس دائر کیے جاتے ہیں۔ اب وہ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔"
ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے سربراہ نے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کو مغربی بنگال میں بلڈوزر چلانے کے بارے میں جوابی حملہ کیا۔ بنرجی نے کہا کہ ان کی حکومت اس طرح کے نقطہ نظر پر یقین نہیں رکھتی ہے، بلکہ محبت پر مبنی پالیسی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلڈوزر کی پالیسی پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم محبت کی پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔