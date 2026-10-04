آسام ایس ٹی ایف نے بہار سے ایک شخص کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا
حکام کا کہنا ہے کہ ملزم پاکستانی ہینڈلرز سے رابطے میں تھا اور اس پر حساس سیکیورٹی معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔
Published : October 4, 2026 at 10:51 PM IST
گوہاٹی: آسام پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے گوہاٹی کے ساتگاؤں علاقے سے ایک شخص کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ ملزم کی شناخت 31 سالہ ابھیشیک کمار سنگھ کے طور پر کی گئی ہے جو اصل میں مشرقی چمپارن، بہار کا رہنے والا ہے۔ حکام کے مطابق ابھیشیک کو گاندھی نگر، ستگاؤں، گوہاٹی میں اس کے کرائے کے مکان سے گرفتار کیا گیا۔
ایس ٹی ایف نے یہ گرفتاری گجراج آرمی انٹیلی جنس یونٹ کے مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ کے بعد کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم پاکستانی انٹیلی جنس آپریٹو (پی آئی او) کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس پر پاکستانی انٹیلی جنس ہینڈلرز کو حساس دفاعی ڈھانچے کے بارے میں سیکیورٹی سے متعلق معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ چھاپے کے دوران ایس ٹی ایف نے مجرمانہ الیکٹرانک ثبوت برآمد کیے، جن میں موبائل فون، سم کارڈ، اور کئی ممنوعہ دستاویزات شامل ہیں۔
متعلقہ قانونی دفعات کے تحت ایس ٹی ایف پولیس اسٹیشن میں سرکاری فوجداری مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جبکہ مرکزی مشتبہ شخص اس وقت حراست میں ہے، کاؤنٹر انٹیلی جنس کے تفتیش کار اور ریاستی پولیس اس کے وسیع نیٹ ورک کی سرگرمی سے تفتیش کر رہی ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ آیا اس کی مدد مقامی سہولت کاروں یا خطے میں اندرونی ذرائع نے کی۔ چونکہ ضبط شدہ آلات کی تکنیکی جانچ جاری ہے، لیک ہونے والے ڈیٹا کی صحیح نوعیت کے بارے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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