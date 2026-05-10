تمل ناڈو: گورنر آرلیکر نے تھلاپتی وجے کو سی ایم عہدے کا حلف دلایا
تملگا ویٹری کزگم کے سربراہ وجے نے پارٹی کے 9 وزرا کے ساتھ عہدے و رازداری کا حلف لیا۔
Published : May 10, 2026 at 10:42 AM IST
Updated : May 10, 2026 at 11:39 AM IST
چنئی: تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے سربراہ سی جوزف وجے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو چنئی کے جواہر لعل نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ستاروں سے سجی ایک تقریب میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا۔
گورنر راجیندر وشواناتھ آرلیکر نے انہیں عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔ کئی قومی سیاسی رہنماؤں، پارٹی کے سینئر قائدین اور متعدد فلمی ستاروں نے تقریب میں شرکت کی۔ لوک سبھا قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی چنئی پہنچ کر حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔
وجے کو حلف لیتے دیکھ کر حامیوں کی آنکھیں نم
وجے کے بطور وزیر وزیر اعلیٰ حلف لیتے ہی اسٹیڈیم میں موجود ان کے حامی جذباتی ہو گئے۔ اس دوران حامیوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب انہوں نے ٹی ناگا میں نصب ایل ای ڈی اسکرین پر ٹی وی کے کے سربراہ وجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیتے ہوئے دیکھا۔
وجے کی حلف برداری ہوتے ہی ٹی وی کے کارکنوں نے تمل ناڈو میں جشن منانا شروع کر دیا۔ ان کی حلف برداری کے بعد ٹی وی کے، کے پرجوش کارکنوں نے ایک دوسرے کو مٹھائیاں تقسیم کیں اور پٹاخے پھوڑے۔
اس سے قبل وجے اپنی حلف برداری کی تقریب سے پہلے اسٹیج پر پہنچے تو مداحوں، خاندان، پارٹی کے کارکنان اور حامیوں کی جانب سے ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا لیڈر راہل گاندھی بھی موجود تھے۔
9 کابینہ وزرا نے بھی لیا حلف
گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر نے وجے کے علاوہ این آنند، ادھو ارجن، ایس کیرتنا سمیت 9 کابینہ وزرا کو بھی عہدے و رازداری کا حلف دلایا۔
ایس کیرتنا کی بطور کابینہ وزیر حلف برداری
بطور کابینہ وزیر حلف لینے والی ایس کیرتنا کی عمر 29 سال ہے۔ وہ تمل ناڈو کی ٹی وی کے حکومت میں سب سے کم عمر وزیر ہیں۔ انہوں نے ریاست کے شیوکاسی حلقے سے الیکشن جیتا ہے۔
ڈاکٹر ٹی کے پربھو بنے کابینہ وزیر
ڈاکٹر ٹی کے پربھو نے بھی ٹی وی کے حکومت میں بطور وزیر عہدے و رازداری کا حلف لیا۔ وہ تمل ناڈو کے کرائی کوڈی حلقہ کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ پربھو پیشے سے ڈینٹسٹ ہیں۔ وہ پہلی بار ایم ایل اے بنے ہیں۔
فلمی دنیا کے راج موہن بھی کابینہ وزیر بن گئے
فلمی دنیا سے وابستہ تامل اداکار اور ہدایت کار راج موہن نے بھی کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ وہ ٹی وی کے، کے پبلسٹی سکریٹری ہیں اور ریاست کی ایگمور سیٹ سے الیکشن جیت کر ایم ایل اے بنے ہیں۔
آر نرمل کمار نے بھی لیا حلف
اس تقریب میں آر نرمل کمار نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ وہ ٹی وی کے کے جوائنٹ جنرل سکریٹری ہیں۔ اس سے قبل وہ تمل ناڈو میں بی جے پی کے سوشل میڈیا چیف رہ چکے ہیں۔ تاہم اس بار وہ تروپرانکندرم حلقہ سے ٹی وی کے کے ٹکٹ پر ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ نرمل کمار بی جے پی سے نکل کر اے آئی اے ڈی ایم کے، کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں۔
وینکیٹرامنن کی بطور کابینہ وزیر حلف برداری
مائلاپور سے نو منتخب ایم ایل اے پی وینکیٹرامنن نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔ وہ طویل عرصے سے وجے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ سال 2000 میں وجے کے منیجر رہ چکے ہیں۔
سینگوٹائیان بھی بنے کابینہ وزیر
گوبیچیٹی پالائم حلقے سے نو منتخب ایم ایل اے کے اے نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔ سینگوٹائیان نے بھی بطور وزیر حلف لیا۔ نویں مدت کے ایم ایل اے سینگوٹائیان ٹی وی کے میں شامل ہونے سے پہلے طویل عرصے تک اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ تھے۔
ٹی وی کے، کے جنرل سکریٹری کے جی ارون راج نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔ وہ تروتینگوڈ حلقہ سے نو منتخب ایم ایل اے اور سابق آئی آر ایس افسر ہیں۔
ادھو ارجن بھی وجے کی کابینہ میں شامل
ٹی وی کے لیڈر اور پارٹی کے مرکزی حکمت عملی ساز ادھو ارجن نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔ وہ ویلیوککم حلقہ سے ایم ایل اے ہیں اور اس سے قبل وی سی کے جنرل سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔
تھرو این آنند بھی نے بھی لیا حلف
تھرو این آنند نے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ وہ تھاگراج حلقہ سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ وہ تملگا ویٹری کزگم کے جنرل سکریٹری اور ترجمان بھی ہیں۔
وجے نے گورنر سے نامزد وزراء کا تعارف کرایا
حلف دلانے کے لیے اسٹیج پر پہنچے گورنر آرلیکر کا وجے نے استقبال کیا اور حلف برداری سے قبل انہوں نے اپنے نامزد وزراء کا گورنر سے تعارف بھی کرایا۔
واضح رہے کہ تمل ناڈو کی سیاست میں یہ بڑی تبدیلی اس وقت واقع ہوئی، حال ہی میں ریاستی اسمبلی انتخابات 2026 میں ٹی وی کے 108 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اکثرچہ ٹی وی کے اکثریت حاصل کرنے میں چوک گئی تاہم وجے نے 234 رکنی اسمبلی میں کم از کم اکثریت کے لیے 118 کا ہندسہ عبور کرنے کے لیے کئی جماعتوں کی حمایت حاصل کی۔ انتخابی نتائج کے فوراً بعد کانگریس پارٹی نے وجے کی حمایت کا اعلان کیا۔ بعد ازاں کمیونسٹ پارٹیاں، ودوتھلائی چروتھائیگل کچی، اور انڈین یونین مسلم لیگ نے بھی وجے کی قیادت میں حکومت کی تشکیل کے لیے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔
اتحادی شراکت داروں اور معاون جماعتوں کی حمایت کے ساتھ ٹی وی کے، کے زیرقیادت بلاک نے قانون ساز اسمبلی کے 120 اراکین کی حمایت حاصل کر لی ہے، جو تامل ناڈو میں حکومت بنانے کے لیے درکار کم از کم 118 اراکین کی اکثریت کو عبور کر چکی ہے۔ اتحادی شراکت داروں کی جانب سے راج بھون کو حمایت کے خطوط جمع کرنے کے بعد گورنر آرلیکر نے وجے کو حکومت بنانے کے لیے باضابطہ طور پر دعوت دی۔
