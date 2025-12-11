ٹیرر فنڈنگ کیس: شبیر احمد شاہ کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ میں 7 جنوری کو سماعت
December 11, 2025
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ وہ کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر احمد شاہ کی دہشت گردی کی فنڈنگ کیس میں ضمانت کی درخواست پر 7 جنوری کو سماعت کرے گی۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بنچ نے یہ حکم اس وقت دیا جب قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے اس بنیاد پر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی کہ سالیسٹر جنرل تشار مہتا ان کی طرف سے بحث کریں گے۔
بنچ نے اس معاملے کی سماعت 7 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے واضح کیا کہ این آئی اے کو مزید اسٹے نہیں دیا جائے گا۔ شاہ نے دہلی ہائی کورٹ کے 12 جون کے حکم کو چیلنج کیا ہے جس میں انہیں اس کیس میں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ جمعرات کی سماعت کے دوران این آئی اے کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا ایس جی (سالیسٹر جنرل) ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کورٹ 7 میں ان کی سماعت ابھی تک نامکمل ہے۔ براہ کرم جنوری میں اس کی سماعت کریں۔
ایجنسی کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل سدھارتھ لوتھرا نے کہا کہ سالیسٹر جنرل کیس پر بحث کریں گے۔ شاہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل کولن گونسالویس نے کہا کہ معاملہ اگلے ہفتے درج کیا جا سکتا ہے۔
بنچ نے این آئی اے کے وکیل سے پوچھا، "جنوری میں کیوں؟ وہ ضمانت کی درخواست کر رہا ہے۔ کیس ستمبر سے زیر التوا ہے۔ 4 ستمبر کو نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ تین مہینے گزر چکے ہیں۔"
وکیل نے کہا کہ مہتا این آئی اے کی جانب سے کیس میں بحث کریں گے۔ اس کے بعد بنچ نے اس کیس کی سماعت کے مرحلے کے بارے میں پوچھا۔ لوتھرا نے کہا کہ گواہوں کی جانچ جاری ہے اور اب تک تقریباً 30 گواہوں سے جرح ہو چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ 95 گواہوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور این آئی اے اس تعداد کو مزید کم کر سکتی ہے۔ گونسالویس نے کہا کہ اب 248 گواہ ہیں جن میں سے صرف 30 سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ بنچ نے کہا جواب دہندہ (این آئی اے) کو ایک آخری موقع دیا گیا ہے۔ ہم اسے 7 جنوری کو لیں گے۔ ہم کہیں گے کہ مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔
جب گونسالویس نے کیس کو اگلے ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تو بنچ نے کہا ہم اسے کل سن سکتے ہیں ہم اسے آج سن سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل دوسری طرف ہے۔ 4 ستمبر کو سپریم کورٹ نے اس معاملے میں شاہ کو عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی ان کی عرضی پر این آئی اے کو جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کیا۔
دہلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں شاہ کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کے اسی طرح کے غیر قانونی کام کرنے اور گواہوں کو متاثر کرنے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ کو این آئی اے نے 4 جون 2019 کو گرفتار کیا تھا۔2017 میں این آئی اے نے 12 لوگوں کے خلاف پتھر پھینکنے، عوامی املاک کو نقصان پہنچانے، اور مرکزی حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے، فنڈ اکٹھا کرنے کی سازش کرنے کا مقدمہ درج کیا تھا۔
شاہ پر جموں و کشمیر میں علیحدگی پسند تحریک کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرنے کا الزام تھا۔ انہوں نے عوام کو جموں و کشمیر کی علیحدگی کی حمایت میں نعرے لگانے پر اکسایا۔ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے 7 جولائی 2023 کے حکم کے خلاف شاہ کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ان کی ضمانت مسترد کردی۔ کورٹ نے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے گھر میں نظر بندی کے لیے ان کی دوسری درخواست بھی مسترد کر دی۔