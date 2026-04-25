ٹیرر فنڈنگ کیس: انجینئر رشید نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا، بیمار والد سے ملاقات کی اجازت مانگی
اپنے بیمار والد کو دیکھنے کے لیے انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔
Published : April 25, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: دہشت گردی کی فنڈنگ کیس کے ملزم اور بارہمولہ کے ایم پی رشید انجینئر نے اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے عبوری ضمانت کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے درخواست کی سماعت آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ اس سے قبل پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے 24 اپریل کو انجینئر رشید کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ انجینئر رشید نے درخواست دائر کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے والد بیمار ہیں اور وینٹی لیٹر پر ہیں۔
پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں سماعت کے دوران این آئی اے کے وکیل نے دلیل دی کہ انہیں حراستی پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے انجینئر رشید کو 28 جنوری سے 2 اپریل تک پارلیمنٹ کے پورے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے راشد کو نومبر 2025 کے سیشن میں شرکت کی بھی اجازت دے دی۔ مزید برآں، راشد کو ستمبر 2025 میں ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی۔
انجینئر رشید کو این آئی اے نے گرفتار کیا تھا
انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دی۔ انجینئر رشید کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔
ان ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا حکم
16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے انجینئر رشید کے ساتھ حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، ظہور احمد وتالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، اوتار احمد شاہ، نعیم خان، بشیر احمد بٹ اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔
این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے جموں و کشمیر میں عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے اور تشدد کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس 1993 میں علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے قائم کی گئی تھی۔
انجینئر رشید پر دہشت گردی کی فنڈنگ کا الزام
این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے حوالات اور دیگر چینلز کے ذریعے فنڈز کو لانڈر کیا۔ انہوں نے اس رقم کو وادی میں بدامنی بھڑکانے، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے، اسکولوں کو جلانے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔