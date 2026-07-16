ٹیرر فنڈنگ کیس: رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت
اس سے قبل رشید کو والد کے چالیسویں کی رسومات میں شرکت کے لیے 25 جون سے 30 جون تک عبوری ضمانت ملی تھی۔
Published : July 16, 2026 at 7:47 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے ٹیرر فنڈنگ کیس کے ملزم ایم پی انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ خصوصی جج پرشانت شرما نے انجینئر رشید کو حراست میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی۔ آج کی سماعت کے دوران انجینئر رشید کی نمائندگی کرتے ہوئے وکیل وکیات اوبرائے نے بتایا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس 20 جولائی کو شروع ہو رہا ہے اور 13 اگست تک جاری رہے گا۔ عدالت اس سے قبل انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے چکی ہے۔
سماعت کے دوران این آئی اے کے وکیل گوتم خازنچی نے کہا کہ اگر انجینئر رشید کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس سے قبل، دہلی ہائی کورٹ نے انجینئر رشید کو والد کی موت کے بعد 40 ویں دن کی رسومات میں شرکت کے لیے 25 جون سے 30 جون تک عبوری ضمانت دی تھی۔ انجینئر رشید کے والد کا انتقال 18 مئی کو ایمس میں ہوا تھا۔
انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دی۔ رشید کو 2016 میں این آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، راشد انجینئر، ظہور احمد وتالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، اوتار احمد شاہ، نعیم خان، بشیر احمد بٹ عرف پیر سیف اللہ اور دیگر ملزمان کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا تھا۔
ٹیرر فنڈنگ کا سارا معاملہ کیا ہے؟
این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے جموں و کشمیر میں شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے اور تشدد کیا۔ 1993 میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا قیام علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا۔
این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے لیڈروں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے حوالا اور دیگر چینلز کے ذریعے فنڈز جمع کیے تھے۔ انہوں نے اس رقم کا استعمال وادی میں بدامنی پھیلانے، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے، اسکولوں کو نشانہ بنانے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔