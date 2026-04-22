ٹیرر فنڈنگ کیس: انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ
عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کیس کے ملزم رکن اسمبلی انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
Published : April 22, 2026 at 6:26 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ٹیرر فنڈنگ کیس میں ایک رکن پارلیمنٹ اور ملزم انجینئر رشید کی عبوری ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پرشانت شرما نے فیصلہ 24 اپریل کو سنانے کا حکم دیا۔ ملزم نے اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے ضمانت کی درخواست کی تھی۔
پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی
انجینئر رشید نے درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد بیمار ہیں اور وینٹی لیٹر پر ہیں۔ سماعت کے دوران این آئی اے کے وکیل نے دلیل دی کہ انہیں حراستی پیرول پر رہا کیا جاسکتا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے انجینئر رشید کو حراست میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے پورے اجلاس میں شرکت کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے انہیں 28 جنوری سے 2 اپریل تک پورے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ نومبر 2025 میں عدالت نے راشد کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کی اجازت بھی دی۔ انجینئر رشید کو ستمبر 2025 میں ہونے والے نائب صدر کے انتخاب میں ووٹ ڈالنے کی بھی اجازت دی گئی۔
این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا
انجینئر رشید نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو تقریباً 100,000 ووٹوں سے شکست دی۔ راشد انجینئر کو این آئی اے نے 2016 میں گرفتار کیا تھا۔ 16 مارچ 2022 کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک، شبیر شاہ اور مسرت عالم، راشد انجینئر، ظہور احمد وتالی، بٹہ کراٹے، آفتاب احمد شاہ، احمد بشیر احمد شاہ، بٹ احمد شاہ، بٹہ کراٹے، حافظ سعید، سید صلاح الدین، یاسین ملک کے خلاف الزامات عائد کرنے کا حکم دیا۔ سیف اللہ اور دیگر ملزمان۔ این آئی اے کے مطابق لشکر طیبہ، حزب المجاہدین، جے کے ایل ایف اور جیش محمد جیسی تنظیموں نے پاکستان کی انٹیلی جنس ایجنسی آئی ایس آئی کے تعاون سے جموں و کشمیر میں عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے اور تشدد کیا۔
1993 میں آل پارٹی حریت کانفرنس کا قیام علیحدگی پسند سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق حافظ سعید نے حریت کانفرنس کے لیڈروں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے حوالہ اور دیگر چینلز کے ذریعے فنڈز جمع کیے تھے۔ انہوں نے اس رقم کا استعمال وادی میں بدامنی پھیلانے، سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے، اسکولوں کو جلانے اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا۔ وزارت داخلہ سے اطلاع ملنے کے بعد، این آئی اے نے تعزیرات ہند کی دفعہ 120B، 121، اور 121A اور UAPA کی دفعہ 13، 16، 17، 18، 20، 38، 39، اور 40 کے تحت مقدمہ درج کیا۔