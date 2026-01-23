اجین میں دو برادریوں کے درمیان کشیدگی، شر پسندوں نے گھروں میں گھس کر کی توڑ پھوڑ، بسوں اور دکانوں میں لگائی آگ

اجین میں دو برادریوں کے درمیان کشیدگی، شر پسندوں نے گھروں میں گھس کر کی توڑ پھوڑ، بسوں اور دکانوں میں لگائی آگ
اجین کے ترانہ علاقے میں جمعرات کی رات سے ہی تنازعہ جاری ہے۔ دو گروپوں کے درمیان پتھراؤ اور جھڑپیں ہوئیں۔
Published : January 23, 2026 at 6:48 PM IST
اجین: اجین کے ترانہ علاقے میں جمعرات کی رات شروع ہونے والا تنازعہ جمعہ کی دوپہر تک آتِشزدگی میں بدل گیا۔ نامعلوم افراد نے دو بسوں اور ایک دکان کو آگ لگا دی۔ شر پسندوں نے کئی گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور لوگوں پر حملہ بھی کیا۔ دونوں فریقوں کی جانب سے ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنے سے صورتحال مزید بگڑ گئی۔ پتھراؤ میں ایک نوجوان زخمی ہوگیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
واقعہ کی معلومات فراہم کرتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پردیپ شرما نے کہا، "شام 4 بجے تک، 15 فسادیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس آنسو گیس کے ساتھ جائے وقوعہ پر تعینات ہے۔ ہم اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کر رہے ہیں۔ فی الحال حالات معمول پر ہیں۔"
ایک نابالغ سمیت 15 گرفتار
جمعرات کی رات ترانہ میں ایک نوجوان پر حملہ کے بعد دو برادریوں میں تصادم ہوا۔ واقعے کے دوران 11 بسوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ جمعہ کی صبح ایک گروپ کے ارکان نے ترانہ پولیس اسٹیشن کا پھر گھیراؤ کیا۔ انہوں نے ملزمان کے خلاف مارچ کیا اور ان کے گھروں کو مسمار کرنے کا مطالبہ کیا۔
وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے کارکن پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور نعرے لگانے لگے۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر جمعہ کو بازار بند کر دیا گیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان نماز جمعہ ادا کی گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک نابالغ سمیت 15 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
بسوں میں توڑ پھوڑ
ضلع کے ترانہ تحصیل علاقے میں جمعرات کی شام دیر گئے دو برادریوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا۔ ہجوم پرتشدد ہو گیا اور دونوں جانب سے پتھراؤ ہونے لگا۔ ترانہ ٹاؤن بس اسٹینڈ پر کھڑی 12 سے زیادہ بسوں کی کھڑکیاں توڑ دیں۔ اس کے بعد شرپسندوں نے شکلا محلہ اور آس پاس کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ صورتحال بگڑتے ہی پولیس نے دفعہ 144 نافذ کر دی اور زبردستی ہجوم کو منتشر کر دیا۔ کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس سپرنٹنڈنٹ پردیپ شرما، کلکٹر روشن کمار، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گرو پرساد اور اے ڈی ایم اتیندر سنگھ گرجن بڑی پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔
اے ایس پی گرو پرساد پراشر کے مطابق، اجین ضلع ہیڈکوارٹر سے 35 کلومیٹر دور ترانہ تھانے کے علاقے میں، جمعرات کی شام 22 سالہ سہیل، سونو ٹھاکر کا بیٹا، جو ایک مندر کے قریب اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ ترانہ پولیس اسٹیشن میں درج کرائی گئی رپورٹ میں اس نے الزام لگایا کہ کچھ لوگوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔