آسام کے کوکراجھار میں کشیدگی، 2 افراد ہلاک، انٹرنیٹ خدمات معطل
پولیس کے مطابق کوکراجھار میں پیش آنے والا واقعہ حادثے کے سبب پیش آیا۔تشدد میں دو افراد مارے گئے۔
Published : January 20, 2026 at 6:55 PM IST
کوکراجھار: آسام کے کوکراجھار ضلع میں پیر کی شام پیش آنے والے تشدد کے ایک واقعے کے بعد منگل کو حالات کشیدہ رہے۔ مظاہرین نے برسا کمانڈو فورس کے دو عارضی کیمپوں کو بھی آگ لگا دی۔ احتیاطی اقدام کے طور پر علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا سروسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔
پولیس نے واقعے کے سلسلے میں 19 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پیر کے روز سڑک حادثہ کو لے کر کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے نتیجے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں 28 سالہ چکنا جوہلو بسمیت اور 40 سالہ سنیل مرمو شامل ہیں۔
چکنا کی موقع پر ہی موت ہوگئی، جب کہ سنیل مرمو کی اسپتال لے جانے کے دو گھنٹے بعد موت ہوگئی۔ تین زخمیوں کو کوکراجھار میڈیکل کالج اور اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے چڈو کانہو بھون اور دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ علاقے میں حالات کشیدہ اور قابو سے باہر ہو گئے۔ واقعے کے بعد مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک انصاف نہیں ملتا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ یہ واقعہ پیر کو گوری نگر میں پیش آیا، جو کاریگاؤں پولیس اسٹیشن سے صرف 1-1.5 کلومیٹر دور ہے۔
کوکراجھار کے پولیس سپرنٹنڈنٹ اکشے گرگ نے مرنے والوں کے اہل خانہ کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ انہوں نے واقعہ کی مذمت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے سلسلے میں 19 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس حالات کو پرامن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ کسی حادثے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دریں اثنا، حکومت نے کوکراجھار ضلع میں موبائل انٹرنیٹ اور ڈیٹا سروسز کو عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔