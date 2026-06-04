لال قلعہ دھماکہ کیس کے دس ملزمان کو عدالت میں کیا گیا پیش، این آئی اے نے تمام ملزمان کے خلاف داخل کی تھی چارج شیٹ
چارج شیٹ داخل کرتے وقت، این آئی اے نے کہا کہ وہ مزید ایک ضمنی چارج شیٹ دائر کر سکتی ہے۔
Published : June 4, 2026 at 6:09 PM IST
نئی دہلی: لال قلعہ دھماکہ کیس کے تمام دس ملزمین کو آج پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے 14 مئی کو اس معاملے میں تمام دس ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔
این آئی اے کے مطابق دھماکے میں 11 لوگ مارے گئے۔ تقریباً 7,500 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ میں این آئی اے نے بم دھماکے کے مجرم عمر النبی (متوفی) کو بھی بطور ملزم نامزد کیا ہے۔
این آئی اے کے مطابق 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے باہر کار بم دھماکہ کی منصوبہ بندی عمر الننبی نے کی تھی جس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔
این آئی اے نے ملزم دانش کو سری نگر سے گرفتار کیا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم دھماکے سے قبل راکٹ کو تیار کرنے کی کوشش کی۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے عمر ان نبی کے ساتھ مل کر پوری سازش کو انجام دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، دانش جو کہ پولیٹیکل سائنس سے فارغ التحصیل ہے، کو عمر نے خودکش بمبار بننے کے لیے برین واش کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر 2024 میں کولگام کی ایک مسجد میں ڈاکٹر ماڈیول سے ملاقات کرنے پر اتفاق کیا، جہاں سے انہیں فرید آباد، ہریانہ میں الفلاح یونیورسٹی میں قیام کے لیے لے جایا گیا۔ 10 نومبر 2025 کو لال قلعہ کے قریب ایک i10 کار بم دھماکہ ہوا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔