نیٹ ری ایگزام کے پیش نظر بھارت میں ٹیلیگرام پر عارضی پابندی
ادارے نے واضح کیا کہ نیٹ 2026 کا کوئی پرچہ لیک نہیں ہوا اور ایسے تمام دعوے دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔
Published : June 16, 2026 at 1:01 PM IST
نئی دہلی: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی (این ٹی اے) کی سفارش پر مرکزی وزارت الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نیٹ (یو جی) 2026 کے دوبارہ امتحان کے پیش نظر بھارت میں ٹیلیگرام ایپ تک رسائی 22 جون 2026 تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلیگرام کو 30 جون تک اپنے میسج ایڈیٹنگ فیچر کو بھی غیر فعال رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
این ٹی اے کے مطابق یہ اقدام امتحانی نظام کی شفافیت اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ بعض منظم گروہ ٹیلیگرام کے ذریعے امیدواروں کو دھوکہ دیتے ہوئے سوالیہ پرچے فراہم کرنے کے نام پر ہزاروں سے لاکھوں روپے تک وصول کر رہے تھے۔
این ٹی اے نے دعویٰ کیا کہ ’’پیپر لیکڈ نیٹ‘‘، ’’ری نیٹ 2026‘‘ اور ’’پرائیویٹ مافیا‘‘ جیسے ناموں سے چلنے والے متعدد ٹیلیگرام چینلز جعلی دعووں کے ذریعے طلبہ کو گمراہ کر رہے تھے۔ ادارے نے واضح کیا کہ نیٹ 2026 کا کوئی پرچہ لیک نہیں ہوا اور ایسے تمام دعوے دھوکہ دہی پر مبنی ہیں۔
این ٹی اے کے مطابق ماضی میں بعض عناصر نے ٹیلیگرام کے میسج ایڈیٹنگ فیچر کا غلط استعمال کرتے ہوئے پرانے پیغامات میں بعد میں سوالیہ پرچے شامل کر کے انہیں ’’لیک شدہ پرچہ‘‘ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اسی خدشے کے پیش نظر میسج ایڈیٹنگ کی سہولت بھی عارضی طور پر بند کرائی جا رہی ہے۔
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ادارے نے وزارت داخلہ کے تحت کام کرنے والے انڈین سائبر کرائم کوآرڈینیشن سینٹر (I4C)، ریاستی پولیس اور دیگر ایجنسیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ متعدد جعلی چینلز، گروپس اور بوٹس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع قومی سائبر کرائم ہیلپ لائن 1930 پر دیں۔