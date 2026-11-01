تلنگانہ ایس آئی آر: 1.65 لاکھ درخواستیں مسترد، 43 لاکھ ووٹرز کے نام حذف
حیدرآباد کے ملک پیٹ میں ایک خاندان کی جانب سے اینومریشن فارم جمع کرانے میں تاخیر کے باعث تمام ووٹ منسوخ کر دیے گئے۔
Published : November 1, 2026 at 11:57 AM IST
حیدرآباد: تلنگانہ میں جاری ایس آئی آر کی مشق کے دوران کئی طرح کی لاپرواہیاں اور نئے نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ فیلڈ لیول پر کام کرنے والے اہلکاروں کے رویے کی وجہ سے کئی ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ میں ایک ہی خاندان کے 10 ووٹ صرف اس لیے منسوخ کر دیے گئے کیونکہ وہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔
ایک اور خاندان جو شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا، اسے معلوم ہوا کہ ان کا نام ووٹر لسٹ سے مکمل طور پر ہٹا دیا گیا ہے۔ حیدرآباد شہر میں ایسے متعدد لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنا حقِ رائے دہی صرف اس لیے کھو دیا کیونکہ وہ مقررہ وقت کے اندر اپنا اینومریشن فارم واپس جمع کرنے سے قاصر تھے۔
حکام ڈیکلریشن فارم کے توسط سے ان لوگوں کا دوبارہ اندراج کر کے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اب بھی انہیں ایک بڑی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ آدھی زندگی گزارنے کے بعد، اقرار نامے پر یہ لکھ کر دستخط کرنا کہ 'میں پہلی بار ووٹ کے لیے رجسٹریشن کروا رہا ہوں'، قانونی طور پر ایک غلط بیان ہوگا۔ اس پیچیدگی کے نتیجے میں، ہزاروں ووٹروں کی رجسٹریشن درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں۔[
کیا میں زندہ ہوں یا نہیں؟
بھولک پور کے شیخ محبوب نے کہا کہ 'میں 70 سال کا ہوں۔ جب سے این ٹی آر نے اپنی پارٹی بنائی ہے، میں تب سے ووٹ دیتا آ رہا ہوں۔ سروے (ایس آئی آر) کے دوران میرا ووٹ منسوخ کر دیا گیا۔ میں اسے بحال کروانے کے لیے در در بھٹک رہا ہوں۔ میرا ووٹر آئی ڈی منسوخ کر دیا گیا ہے، اور وہ میرے آدھار کارڈ کو بطور ثبوت قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں اتنے برسوں سے ووٹ دے رہا ہوں، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔'
اپنے گاؤں جانے کی وجہ سے نام ہٹا دیا گیا
بھولک پور کے رہنے والے سائی بابا کے خاندان میں 11 رجسٹرڈ ووٹرز تھے۔ انتخابی سروے کے بعد فہرست میں صرف ایک شخص کا نام بچا ہے۔ جب تک وہ شخص حکام کی طرف سے دیے گئے اینومریشن فارم کو پُر کر کے جمع کرانے لوٹتا، تب تک اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بعد ازاں، پورا خاندان شہر سے سدی پیٹ گیا تھا، اور جب تک وہ واپس لوٹے، اینومریشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے ان کے خاندان کے تمام ووٹ ووٹر لسٹ کے مسودے سے ہٹا دیے گئے۔
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ایک اور کیس میں اولڈ رامنتھاپور کے رہنے والے راجو اور ان کی اہلیہ ووٹر سروے کے دوران اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے اور اپنا اینومریشن فارم جمع کرانے کی کوشش کی، تو انہیں بتایا گیا کہ آخری تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے ان کے دونوں ووٹ منسوخ کر دیے گئے۔
ملک پیٹ میں ایک سرکاری ملازم کے خاندان کے معاملے میں، جن کے پاس 10 ووٹ تھے، ذاتی وجوہات کی بنا پر اینومریشن فارم واپس جمع کرنے میں تاخیر کی وجہ سے ان کے تمام ووٹ منسوخ کر دیے گئے۔
ہم غلط اقرار نامہ کیوں دیں؟
ووٹر لسٹ سے نام منسوخ ہونے کے بعد بطور ووٹر رجسٹریشن کے لیے فارم-6 بھرنا ہوگا، ایک تصویر لگانی ہوگی اور اس پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ، درخواست گزار کو ایک اور دستاویز پر دستخط کرنے ہوں گے، جس میں انہیں اپنے والدین، دادا دادی یا دیگر آباؤ اجداد کے ووٹ کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنی ہوں گی۔
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یا پھر انہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بتائی گئی 12 اقسام کی شناختی دستاویزات میں سے کوئی ایک منسلک کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ، انہیں ایک آخری اقرار نامے پر دستخط کرنے ہوں گے، جس میں لکھا ہو، 'میں پہلی بار ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کروا رہا ہوں۔'
کئی لوگ جو اپنا ووٹ کھو چکے ہیں—خواہ وہ فارم وقت پر جمع نہ کر پانے کی وجہ سے ہو، اپنے والدین یا آباؤ اجداد کے ووٹ سے اپنی تفصیلات نہ ملا پانے کی وجہ سے ہو، یا بوتھ لیول افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو—اب اس اقرار نامے پر دستخط کرنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے ووٹ منسوخ ہونے کے بعد، انہیں دوبارہ رجسٹریشن کے لیے غلط اقرار نامہ کیوں دینا چاہیے؟
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