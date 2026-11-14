تلنگانہ: ایم ڈی شیلجا کرن نے میڈچل میں مارگدرشی کی 136ویں شاخ کا افتتاح کیا
ایم ڈی شیلجا کرن نے کہا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اراکین مارگدرشی کا حصہ ہیں۔
Published : November 14, 2026 at 10:59 PM IST
حیدرآباد: چیروکوری شیلجا کرن، مینیجنگ ڈائرکٹر مارگدرشی چٹ فنڈ، نے ہفتہ کو میڈچل، تلنگانہ میں کمپنی کی نئی شاخ کا افتتاح کیا۔ برانچ کے افتتاح کے بعد بات کرتے ہوئے، ایم ڈی شیلجا کرن نے کہا کہ تنظیم ہمیشہ متوسط طبقے کے خوابوں کی حمایت کے ستون کے طور پر کھڑی رہی ہے۔
اس موقع پر انہوں نے نئے صارفین میں چٹ سلپس تقسیم کیں۔ میڈچل میں اس شاخ کے شامل ہونے کے ساتھ ہی مارگدرشی شاخوں کی کل تعداد 136 ہوگئی ہے۔
شیلجا کرن نے کہا کہ مارگدرشی زندگی کے تمام شعبوں کا رکن ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ لوگوں کو آسان اور قابل انتظام اقساط کے ذریعے کافی بچت کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے ان کی مختلف مالی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مارگدرشی کے ساتھ بچت کرکے، کسی کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب فوری ضرورت ہو تو پیسہ کہاں سے تلاش کیا جائے۔
ایم ڈی شیلجا کرن نے کہا کہ مارگدرشی میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اراکین ہیں جو اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ مالی ضروریات ہر دو سے تین سال بعد پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اپنی مثالی آمدنی کے 30 سے 40 فیصد تک بچت کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ آسان اقساط کے ذریعے کوئی بھی خاطر خواہ فنڈ بنا سکتا ہے جس میں دوبارہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے۔ مارگدرشی فوری ادائیگیوں کو یقینی بناتا ہے۔ اس تنظیم کے ساتھ بچت کرکے، آپ کو کبھی بھی اس مخمصے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو رقم کہاں سے حاصل کی جائے۔ آپ کی تمام ضروریات پوری کی جائیں گی۔
مارگدرشی چٹ فنڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) نے کہا کہ تنظیم اپنے صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل تبدیلیاں کرتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جلد ہی 10 نئی برانچیں کھولی جائیں گی۔ شیلجا کرن نے مزید کہا کہ مارگدرشی اوڈیشہ سمیت کئی دیگر ریاستوں میں اپنے کام کو وسعت دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'لیڈر پیدا نہیں ہوتے، بنتے ہیں'، مارگادرسی ایم ڈی شیلجا کیرون نے خواتین کاروباریوں کا حوصلہ بڑھایا
یہ بھی پڑھیں: میں نے مارگدرشی کو سب سے اوپر رکھا، یہاں تک کہ اپنے شوہر اور بچوں سے بھی، ایم ڈی شیلجا کرن کا کمپنی سے جزباتی لگاؤ