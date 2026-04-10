پون کھیڑا کو بڑی راحت: تلنگانہ ہائی کورٹ سے ایک ہفتے کی عبوری ضمانت منظور
تلنگانہ ہائی کورٹ نے پون کھیڑا کو راحت دیتے ہوئے آسام پولیس کو ہدایت دی کہ کھیڑا کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہ کرے۔
Published : April 10, 2026 at 3:14 PM IST
حیدرآباد : کانگریس کے سینئر رہنما پون کھیڑا کو بڑی قانونی راحت مل گئی ہے، جہاں تلنگانہ ہائیکورٹ نے انہیں آسام میں درج کیس میں ایک ہفتے کی عبوری ضمانت (انٹیسپیٹری بیل) دے دی ہے۔ یہ مقدمہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما کی اہلیہ رنیکی بھویان سرما کی شکایت پر گوہاٹی میں درج کیا گیا تھا۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے آسام پولیس کو یہ ہدایت دیتے ہوئے پون کھیڑا کو راحت دی کہ وہ آسام کے چیف منسٹر کی اہلیہ کے پاس تین پاسپورٹ رکھنے کے الزام میں درج ایک فوجداری کیس میں ایک ہفتہ تک ان کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہ کرے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس کے سوجانا، جنہوں نے پون کھیڑا اور آسام پولیس دونوں کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد جمعرات کو حکم محفوظ کر لیا تھا، جمعہ کو کھیرا کو ہدایت دی کہ وہ باقاعدہ ضمانت کے لیے آسام کی متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔
تنازع اس وقت شروع ہوا جب پون کھیڑا نے الزام عائد کیا کہ ہمنتا بسوا سرما کی اہلیہ کے پاس متعدد پاسپورٹس ہیں اور ان کے بیرون ملک، خاص طور پر دبئی اور امریکہ میں کاروباری مفادات ہیں۔ کھیڑا نے دعویٰ کیا کہ وہ اس حوالے سے مزید شواہد پیش کریں گے۔
اس معاملے نے سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے، اور کانگریس کے ایک اور رہنما گورو گوگوئی نے بھی ان الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں سیاسی اور قانونی دونوں پہلو شامل ہیں اور مختلف فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔