تیجسوی یادو بہار میں انڈیا بلاک کے سی ایم امیدوار ہوں گے، کانگریس لیڈر اشوک گہلوت کا بڑا اعلان
یہ اعلان کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت نے جمعرات کو انڈیا بلاک کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
Published : October 23, 2025 at 12:52 PM IST|
Updated : October 23, 2025 at 1:14 PM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات میں مہاگٹھ بندھن نے ریاست کے سابق نائب وزیر اعلی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کو وزیر اعلیٰ عہدے کا امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت نے جمعرات کو انڈیا بلاک کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
گرینڈ الائنس نے پٹنہ کے موریہ ہوٹل میں مشترکہ پریس کانفرنس کر کے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے تیجسوی یادو کو اپنا لیڈر تسلیم کیا۔ گرینڈ الائنس کی طرف سے لگائے گئے پوسٹروں میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو کی تصویر کو نمایاں طور پر جگہ دی گئی ہے۔ یہ اقدام کانگریس ہائی کمان نے عظیم اتحاد کے اندر اختلافات کو کم کرنے کے لیے پارٹی کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت کے پٹنہ پہنچنے کے ایک دن بعد کیا ہے۔
تیجسوی یادو ہوں گے سی ایم امیدوار
بہار انتخابات کے لیے کانگریس کے مبصر اشوک گہلوت نے کہا کہ آج ملک کے حالات خراب ہیں، تنقید کرنے پر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، خیال رکھیں کہ ملک کیا چاہتا ہے۔ پورا ملک بہار کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بے روزگاری اور دیگر مسائل کو لے کر حالات سنگین ہیں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ عوام نے راہل کی یاترا زبردست حمایت دی۔ ملک میں مکھوٹا پہہنے والے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ ہم اس الیکشن میں تیجسوی یادو کا نام اگلے وزیر اعلیٰ کے طور پر آگے کرتے ہیں۔
"پچھلا اتحاد مقامی تھا اور معمولی ووٹوں سے این ڈی اے کی سرکار بن گئی تھی۔ اس بار یہ آل انڈیا اتحاد ہے۔ وہ (این ڈی اے) ملک کے اندر کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہر ریاست میں ان کا ماڈل الگ الگ ہے۔ راجستھان میں ان کی دال نہیں گلی اور سرکار پانچ سال تک چلی۔ کس طرح سے الیکشن جیتنے کے لیے پیسے کی طاقت کے استعمال ہو رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں جو صورت حال ہے، ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔" - اشوک گہلوت، بہار انتخابات کے لیے کانگریس کے مبصر
عظیم اتحاد کی پریس کانفرنس
عظیم اتحاد سیٹوں کی تقسیم اور وزیراعلیٰ کے چہرے پر ہفتوں سے غور و خوض کر رہا ہے۔ آج عظیم اتحاد کی میٹنگ میں تیجسوی یادو، وی آئی پی سربراہ مکیش ساہنی، کانگریس بہار کے انچارج کرشنا الاورو، اور سی پی آئی (ایم ایل) کے جنرل سکریٹری دیپانکر بھٹاچاریہ نے شرکت کی۔
گہلوت کی تیجسوی سے ملاقات
میٹنگ سے پہلے اشوک گہلوت اور تیجسوی یادو نے تقریباً 15 منٹ تک بند کمرے میں بات چیت کی۔ میٹنگ کے بعد عظیم اتحاد نے اتحاد کا اظہار کرتے ہوئے متفقہ طور پر بہار میں عوام سے این ڈی اے اقتدار سے اکھاڑ پھینکنے کی اپیل کی۔
مکیش ساہنی کا بیان
اس موقعے پر انڈیا بلاک کی مشترکہ پریس کانفرنس سے سی آئی پی کے سربراہ مکیش ساہنی نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، "میں ساڑھے تین سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بی جے پی نے جس طریقے سے ہمیں توڑا، اس وقت سے ہم نے عزم کیا کہ جب تک ہم بی جے پی کو توڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ ہم گرینڈ الائنس کے ساتھ رہ کر سرکار بنائیں گے۔"
وہیں دیپانکر بھٹاچاریہ نے کہا کہ "بہار میں انتخابات کے دو پس منظر ہیں۔ ایک بہار کا اپنا سیاق و سباق ہے۔ سال 2020 کے انتخابات میں کووڈ 19 کی وبا کے دوران عوام نے ایک مضبوط متبادل کھڑا کر دیا تھا۔ اس بار کا الیکشن ان نوجوانوں کے لیے ہے جو روز لاٹھی کھاتے ہیں، ان خواتین کے لیے ہے جنہیں روزگار کا فریب دیا گیا، اور ان کسانوں کے لیے ہے جنہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔"
"اس بار سات پارٹیوں کا اتحاد ہے۔ کیا بہار میں مہاراشٹرا کو دہرایا جائے گا، یا جھارکھنڈ کی طرح این ڈی اے کی نفرت کو مسترد کر دیا جائے گا؟ بہار میں تبدیلی کا ایجنڈا پورا ہو گا" -دیپنکر بھٹاچاریہ، سی پی آئی (ایم ایل) کے جنرل سکریٹری