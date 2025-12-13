تیج پرتاپ یادو کی پارٹی کا دائرہ وسیع، بنگال اور یوپی میں بھی الیکشن لڑنے کا اعلان
تیج پرتاپ یادو نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی مغربی بنگال اور اتر پردیش کے انتخابات میں امیدوار کھڑے کریں گی۔
Published : December 13, 2025 at 1:24 PM IST
پٹنہ: جن شکتی جنتا دل (جے جے ڈی) کے قومی صدر تیج پرتاپ یادو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی آئندہ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026 اور اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2027 میں اپنے امیدوار اتارے گی۔ جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ہدف پورے ملک میں انتخابات لڑنے کا ہے، جس کے لیے ملک گیر رکنیت مہم شروع کر دی گئی ہے۔
تیج پرتاپ یادو نے کہاکہ “مغربی بنگال اور اتر پردیش کے انتخابات میں ہماری پارٹی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ ہمارا مقصد ہے کہ جن شکتی جنتا دل کو قومی سطح کی پارٹی بنایا جائے۔ اسی سمت میں ملک بھر میں رکنیت مہم چلائی جا رہی ہے۔” انہوں نے بتایا کہ بڑی تعداد میں لوگ پارٹی سے جڑ رہے ہیں اور جمعہ کو انہوں نے خود بھی باضابطہ طور پر پارٹی کی رکنیت لے کر اس مہم کا آغاز کیا۔ ان کے مطابق یہ رکنیت مہم خاص طور پر دلتوں، محروموں اور اقلیتی طبقات کی آواز بن کر ان کے حقوق کی جدوجہد کرے گی اور بہار میں مکمل تبدیلی کا ذریعہ بنے گی۔
قابلِ ذکر ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات میں جن شکتی جنتا دل اپنا کھاتہ تک نہیں کھول سکی تھی۔ خود تیج پرتاپ یادو نے مہوا اسمبلی سیٹ سے الیکشن لڑا تھا، جہاں وہ تیسرے نمبر پر رہے۔ اس سیٹ پر لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) کے سنجے کمار سنگھ نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ جن سوراج کے امیدوار دوسرے نمبر پر رہے تھے۔
یاد رہے کہ انوشکا یادو معاملے کے بعد آر جے ڈی سربراہ لالو پرساد یادو نے تیج پرتاپ یادو کو پارٹی اور خاندان سے معطل کر دیا تھا۔ اس کے بعد تیج پرتاپ یادو نے اپنی الگ پارٹی بنا کر بہار انتخابات میں قسمت آزمائی کی اور کئی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بھی کیا، جن میں وی وی آئی پی پارٹی بھی شامل تھی۔